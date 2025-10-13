Skrivnost čistega doma: preizkusite ta trik za čistočo

Čiščenje z vodno paro je postopek, pri katerem z usmerjanjem pare pod pritiskom s površin odstranjujemo maščobo in drugo umazanijo. Največjo prednost tovrstnega čiščenja predstavlja dejstvo, da je učinkovito brez kemikalij, zato je varna izbira za domove z otroki in hišnimi ljubljenčki.

Na trgu je več vrst naprav za parno čiščenje, vključno s parnimi metlami in ročnimi parnimi čistilci, ki so primerni za čiščenje trdih in mehkih površin. Vse, kar moramo storiti, je, da napravo napolnimo z vodo in se lotimo dela.

Tedensko čiščenje kopalnice preprečuje nalaganje ostankov mil, plesni in bakterij.

Spet čista vzmetnica

Adijo, umazanija in plesen. FOTO: Yuliya Sheynina/Getty Images

Je preproga umazana? Z običajnim čistilom ne moremo odstraniti madeža? Parno čiščenje je učinkovit način za odstranjevanje umazanije, pršic in alergenov iz preprog in tekačev, saj jih osveži in dezinficira. S paro jih je priporočljivo očisti na od tri do šest mesecev, s tem med drugim v domu zmanjšamo prisotnost alergenov in odpravimo neprijetne vonjave.

Vzmetnice so načeloma zahtevne za čiščenje, hkrati se nanje pogosto pozabi. Parno čiščenje je zelo učinkovit in enostaven način za zmanjšanje alergenov in za uničenje bakterij ter pršic, ki se zadržujejo v notranjosti ležišča. Najbolje ga je očistiti vsakih šest mesecev oziroma pogosteje, če spimo s hišnimi ljubljenčki ali imamo težave z alergijami.

Ko smo že pri hišnih ljubljenčkih: kdaj smo nazadnje očistili njihovo posteljo? Če se ne spomnimo, je skrajni čas, da ji namenimo pozornost. Postelje in kotički za hišne ljubljenčke je dobro redno, vsaj enkrat mesečno čistiti s paro, saj je to naraven način za razkuževanje in odpravo vonjav.

Čiščenje kljuk in stikal za luči je pomembno zlasti v času prehladov in gripe.

Nepogrešljivo v kuhinji

Poglejmo v kuhinjo. Se v fugah nabirata umazanija in maščoba? Je površina lepljiva? Torej je čas za parno čiščenje.

Na stenskih oblogah v kuhinji se nesnaga hitro kopiči in je skoraj ni mogoče očistiti z običajnim brisanjem. Parno čiščenje je še posebno koristno pri keramičnih ploščicah, kajti para prodre v fuge in odstrani maščobo ter plesen. Postopek je priporočljivo ponavljati enkrat tedensko.

Kuhinjsko korito in kopalniški umivalniki se kljub rednemu brisanju hitro umažejo. Parno čiščenje prinaša veliko razliko. Učinkovito je pri razkuževanju in odstranjevanju oblog v umivalnikih in okoli pip. Te površine so pogosto leglo bakterij, zato je pomembno, da jih redno, enkrat tedensko, očistimo s paro.

Obnese se pri razkuževanju in odstranjevanju oblog v umivalnikih in okoli pip. FOTO: Alina Storozhenko/Getty Images

Čiščenje mikrovalovne pečice s paro je zelo enostavno in ne zahteva posebnega orodja ali pripomočkov. Potrebujemo samo vodo, posodo, primerno za mikrovalovno pečico, in nekaj minut. V mikrovalovki najprej od tri do pet minut segrevamo posodo z vodo in, preden notranjost obrišemo s krpo, počakamo dve, tri minute. Za boljši učinek vodi dodamo sok limone ali alkoholni kis.

Kaj pa kljuke?

Kabina za prhanje in kad se umažeta prav tako hitro, če ne celo hitreje kot umivalniki in pipe, zato sta idealna kandidata za redno parno čiščenje. Tedensko čiščenje preprečuje nalaganje ostankov mil, plesni in bakterij.

Predmeti, kot so kljuke, otroške igrače in stikala za luči, so veliko bolj umazani, kot je videti, in njihova higiena je zlasti v času prehladov in gripe še kako pomembna. Para je pametna izbira, z njo jih očistimo vsak teden.