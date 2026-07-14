Slabi časi za konzole: cene igričarskih naprav rastejo, prodaja pada

Maj je bil katastrofalen mesec za prodajo playstationa in xboxa v ZDA, kar je posledica dviga cen, ki je očitno močno vplival na zanimanje potrošnikov za nakup nove konzole, piše gamerski portal IGN. Sony je aprila dvignil ceno konzol PS5, s čimer se je cena standardnega PS5 zvišala na 650 dolarjev, PS5 digital edition na 600 in PS5 pro na 900 dolarjev (pri nas so številke podobne, le da so v evrih, ne v dolarjih). Zdi se, da se je zaradi dviga cen maja zmanjšala prodaja PS5 v ZDA, saj so po najnovejših podatkih ameriške družbe za tržne raziskave Circana prihodki od prodaje PS5 v primerjavi z lani upadli za 43 odstotkov, prodaja enot pa za 58 odstotkov.

Dvigovanje cen

Xbox se ni odrezal veliko bolje. Zanimivo je, da so prihodki od prodaje xboxov dejansko zrasli za sedem odstotkov v primerjavi z lanskim letom, čeprav je Microsoft prodal za 12 odstotkov manj konzol. To je posledica tega, da so xboxi maja letos stali več kot maja lani (oktobra se je cena konzol v ZDA zvišala za 20 do 70 dolarjev).

Microsoft je napovedal dvig cen konzol xbox series S/X. FOTO: Xbox

Cene Microsoftovih konzol xbox series S/X se bodo s 1. avgustom, odvisno od modela, zvišale za 100 oziroma 150 dolarjev (87,5 ali 131 evrov), je prejšnji mesec sporočilo podjetje. Za xbox series S s 512 gigabajti shrambe bo tako treba odšteti cent manj kot 500 dolarjev, za različico z enim terabajtom 600 dolarčkov, za series X digital edition prav tako z enim terabajtom 750 zelencev, za verzijo z optično enoto pa 800. Višina podražitve je trenutno znana le za ameriški trg, za koliko se bodo konzole podražile na evropskih, se še ne ve.

Velik padec za Sony

Pri Circani ugotavljajo, da je prodaja playstationov maja upadla na najnižjo raven od maja 2000, kar se zdi za Sony precej grozno, medtem ko je bila prodaja xboxov najmanjša doslej za katerikoli mesec maj. Slabo na vseh področjih. Vstop v »konzolastični« svet videoiger je v zadnjem letu preprosto postal dražji, medtem ko so bile v preteklosti cene konzol iz leta v leto nižje, ne višje. In Microsoft je napovedal še eno podražitev xboxov.

Dvig cen je neposredna posledica »rampokalipse«, nenehnega globalnega pomanjkanja pomnilnika in cenovne krize, ki jo povzročajo proizvajalci polprevodnikov, ki svoje proizvodne zmogljivosti prerazporejajo v strojno opremo z visoko maržo (pomnilnike) za podatkovne centre umetne inteligence.

Sony playstation 5 je podražitev doživel spomladi. FOTO: Sony

Ko je Sony zvišal ceno PS5, je za to okrivil »stalne pritiske v svetovnem gospodarskem okolju«. Podobna zgodba velja za skoraj vse proizvajalce strojne opreme in temu še ni videti konca. Microsoft pričakuje, da se bodo cene pomnilnika in enot SSD za konzole do jeseni 2027 še enkrat podvojile. Upajmo, da bo leto 2028 kaj boljše.

Microsoft tako kot Sony dviguje ceno svoje konzole xbox.

Izzivi za Xbox

Microsoftov igričarski oddelek Xbox se spopada z velikimi izzivi, saj načrtuje ukinitev 3200 delovnih mest do leta 2027; že zdaj bodo odpustili 1600 zaposlenih. Izvršna direktorica Xboxa Asha Sharma je na omrežju X pojasnila, da so spremembe nujne zaradi »najhujše strojne krize v zgodovini«.

Od leta 2018 je Xbox izvajal strategijo prevzemov več razvijalskih studiev, da bi okrepil svojo ponudbo in se bolje kosal s konkurenco, kar pa ni prineslo pričakovanih rezultatov, saj posel ni rastel s pričakovanim tempom, kar je prisililo podjetje v prestrukturiranje. Microsoft se bo zato zdaj znebil štirih studiev. Sharmova je poudarila, da bodo kljub ukinjanju delovnih mest še naprej vlagali v Xbox, vendar bolj osredotočeno in disciplinirano.