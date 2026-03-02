  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBRATI

Slovenci med rekorderji po številu avtov, a še vedno vozimo zastarelo pločevino

Evropski in slovenski vozni park stalno po malem raste, zadnja leta se rahlo stara; električnih 2 odstotka
V Sloveniji je bilo dizelskih več kot bencinskih, razmerje je 49 proti 45 odstotkov. FOTO: Leon Vidic

V Sloveniji je bilo dizelskih več kot bencinskih, razmerje je 49 proti 45 odstotkov. FOTO: Leon Vidic

Starost avtomobilov v Evropi se postopno rahlo dviga, v EU je bilo leta 2024 povprečje 12,7 leta, v Sloveniji 11,6 leta. FOTO: Leon Vidic

Starost avtomobilov v Evropi se postopno rahlo dviga, v EU je bilo leta 2024 povprečje 12,7 leta, v Sloveniji 11,6 leta. FOTO: Leon Vidic

Slovenija je leta 2024 dosegla znamko 1,266 milijona registriranih avtomobilov, kar je bilo 1,7 odstotka več kot leto prej. Foto: Dejan Javornik

Slovenija je leta 2024 dosegla znamko 1,266 milijona registriranih avtomobilov, kar je bilo 1,7 odstotka več kot leto prej. Foto: Dejan Javornik

V Sloveniji je bilo dizelskih več kot bencinskih, razmerje je 49 proti 45 odstotkov. FOTO: Leon Vidic
Starost avtomobilov v Evropi se postopno rahlo dviga, v EU je bilo leta 2024 povprečje 12,7 leta, v Sloveniji 11,6 leta. FOTO: Leon Vidic
Slovenija je leta 2024 dosegla znamko 1,266 milijona registriranih avtomobilov, kar je bilo 1,7 odstotka več kot leto prej. Foto: Dejan Javornik
Gašper Boncelj
 2. 3. 2026 | 19:10
4:09
A+A-

Statistika evropskega voznega parka nastaja z zamikom, zbranih podatkov je namreč veliko. Tako imamo zdaj na voljo številke za leto 2024. Po podatkih, ki jih je kot vsako leto zbrala panožna zveza evropske avtomobilske industrije Acea, sta bila 2024. na cestah Evrope (EU, Velika Britanija in Efta) 302 milijona avtomobilov, za odtenek več kot leto prej. Število se stalno po malem povečuje, podobno velja za druga vozila: tako je predlani število kombijev doseglo skoraj 38 milijonov, tovornjakov je bilo 7 milijonov in avtobusov 852 tisoč. Če se osredotočimo na avtomobile, je Slovenija leta 2024 dosegla znamko 1,266 milijona registriranih avtomobilov, kar je bilo 1,7 odstotka več kot leto prej. Podobna je bila rast v Evropi. V Sloveniji smo imeli predlani 596 avtomobilov na tisoč prebivalcev, s čimer smo bili nad evropskim povprečjem, ki znaša 567 avtomobilov na tisoč prebivalcev. V Evropi je bila v tem pogledu na vrhu Italija, kjer je bilo 700 avtomobilov na tisoč prebivalcev, najmanj jih je bilo v tem merilu v Latviji, 413.

567 avtomobilov

na tisoč prebivalcev je evropsko povprečje, Slovenija ga presega.

Starost avtomobilov v Evropi se postopno rahlo dviga, v EU je bilo leta 2024 povprečje 12,7 leta, v Sloveniji 11,6 leta. FOTO: Leon Vidic
Starost avtomobilov v Evropi se postopno rahlo dviga, v EU je bilo leta 2024 povprečje 12,7 leta, v Sloveniji 11,6 leta. FOTO: Leon Vidic

Acea daje še podatek, koliko je skupaj kombijev, tovornjakov in avtobusov – v Evropi je povprečje 86 na tisoč prebivalcev, pri nas pa le 69. Starost avtomobilov v Evropi se postopno rahlo dviga. Tu imajo podatek za Evropsko unijo, kjer je bilo leta 2024 povprečje 12,7 leta. V Sloveniji je bilo nekoliko manjše, 11,6 leta. Najstarejše avtomobile so imeli v Grčiji (17,8 leta), najmlajše v Luksemburgu (8,2 leta). Višanje starosti avtomobilov si morda lahko razlagamo tudi s tem, da so se v zadnjih letih, še posebej po koronski krizi, ti v povprečju opazno podražili, zato ljudje marsikdaj dlje vozijo starejše vozilo in odlagajo nakup novega.

Elektrika na severu

Stalno pišemo o tem, koliko se proda avtomobilov s takšnim ali drugačnim alternativnim pogonom. Medtem ko te številke pri novih vozilih naraščajo (lani je prodaja električnih avtomobilov v Evropi dosegla 17 odstotkov celotne), so v voznem parku njihovi deleži večinoma še vedno majhni. Ja pa le nekaj opaznih izjem. V EU je bilo leta 2024 med registriranimi avtomobili 49 odstotkov bencinskih, 38 odstotkov dizelskih, 5 odstotkov hibridnih, pa le 2,3 odstotka električnih. V Sloveniji je bilo dizelskih več kot bencinskih, razmerje je 49 proti 45 odstotkov, oboji skupaj so predstavljali veliko večino. Hibridnih je bilo na cestah 3 odstotke, električnih 1,3 odstotka.

Najstarejše avtomobile so imeli v Grčiji, najmlajše v Luksemburgu.

Ko smo govorili o izjemah: nekaj je držav, kjer imajo v voznem parku že opazno več električnih, takšna je Danska z 12 odstotki, zunaj EU pa Norveška z 28 odstotki, visoko je tudi Islandija z 12 odstotki. Po drugi strani je bilo še kar nekaj držav z manj kot odstotnim deležem električnih, to so Bolgarija, Hrvaška, Češka, Slovaška, Italija, Španija, prav na koncu seznama je tudi v tem primeru Grčija. Ti podatki potrjujejo, da se električnost najhitreje uveljavlja v severnejšem (bogatejšem) delu Evrope, drugod počasneje. Po nedavni analizi Zveze potrošnikov Slovenije slovenski potrošniki, ki so sodelovali v raziskavi, z bencinskim avtomobilom prevozijo 13.230 kilometrov na leto, z dizelskim 21.200, z električnim pa 21.500. Evropsko povprečje je po njihovih podatkih 11.050 kilometrov za bencinski pogon, 17.300 za dizelski in 16.500 za električni. 

Več iz teme

Evropamobilnostelektrični avtomobiliAvtomobilistatistikaokoljeprometelektrična vozilaavtomobilski trgvozni park
ZADNJE NOVICE
20:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Smo v vesolju res sami?

Zemlja naj bi bila le ena od mnogo učilnic, kjer se duše učijo. Drugod naj bi obstajale višje razvite civilizacije, bitja svetlobe.
2. 3. 2026 | 20:10
19:18
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Po odhodu iz šova Kmetija je Dino spregovoril: »Najtežje mi je bilo ...«

V pogovoru je za Slovenske novice razkril, kdo je po njegovem mnenju največ taktiziral, kako je doživljal očitke o delu in zakaj mu je bilo življenje brez zasebnosti največji izziv.
Kaja Grozina2. 3. 2026 | 19:18
19:10
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Slovenci med rekorderji po številu avtov, a še vedno vozimo zastarelo pločevino

Evropski in slovenski vozni park stalno po malem raste, zadnja leta se rahlo stara; električnih 2 odstotka
Gašper Boncelj2. 3. 2026 | 19:10
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Tilen Artač v ŠOKkastu: Smo del elite, ki ima korist od nepravilnosti v politiki (VIDEO)

Vsestranski Tilen Artač je spregovoril o svojih likih, ljubezni do glasbe in dojemanju političnega dogajanja.
2. 3. 2026 | 19:00
18:49
Bulvar  |  Domači trači
SEKSI IN ENERGIČNA

Poglejte, kako vroča je Natalija Verboten na zasneženih pobočjih (VIDEO)

Natalija je izbrala stilsko drznejši videz.
2. 3. 2026 | 18:49
18:17
Bulvar  |  Domači trači
ZAPRT ZRAČNI PROSTOR

Znani Slovenec obtičal na Maldivih: Zganjati paniko nima smisla! A kriza je nastopila ...

Zvone Šeruga se je prvič s turistično agencijo odpravil na potovanje in čaka na odprtje Dubaja: »Na boljšem mestu težko bi bili«.
Nina Čakarić2. 3. 2026 | 18:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki