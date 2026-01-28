Slovenski čoln hydra 460: stabilen in funkcionalen (FOTO)

Roto Nautica iz Slovenije je na sejmu Boot Düsseldorf premierno predstavila čoln hydra 460, ki združuje stabilnost, eleganten slog in funkcionalno dovršenost. Izstopa z napredno konstrukcijsko zasnovo, optimizirano razporeditvijo prostora in premišljeno ergonomijo, kar zagotavlja zanesljivo ter udobno plovbo v rekreativni in profesionalni rabi. Z dolžino 4,6 m, širino 1,8 m in težo 320 kg ponuja živahne pospeške z motorji z močjo do 60 KM. Zaradi lahke zasnove lahko dosega visoke zmogljivosti tudi z manjšim motorjem. To omogoča nižje stroške vzdrževanja in goriva, pri čemer ne izgubi svoje moči in hitrosti.

Premišljena razporeditev omogoča optimalno izrabo razpoložljivega prostora. Širša centralno umeščena konzola zagotavlja boljšo zaščito oseb za krmilom ter izboljšano porazdelitev teže plovila. Voznikov sedež ponuja širšo zasnovo za dve osebi, preklopno naslonjalo za razširitev sedežne površine ter vzdolžno nastavitev, ki omogoča prilagoditev vsakemu uporabniku. Zasnova vključuje številne shranjevalne prostore, vključno s shranjevalnimi prostori za sidro, bokobrane in vrvi ter opcijski shranjevalni prostor pod ležalno površino, ki je hkrati udoben prostor za počitek. Za povečanje dosega plovbe je na voljo tudi posebej zasnovan 50-litrski rezervoar za gorivo. »Hydra 460 je bila razvita z jasnim inženirskim ciljem: doseči optimalno razmerje med stabilnostjo, učinkovitostjo in enostavnostjo uporabe. Vse znanje in izkušnje, pridobljene pri razvoju prejšnjih modelov, so združeni v tem revolucionarnem izdelku, ki postavlja nove standarde na področju ergonomije, funkcionalnosti in zmogljivosti,« je povedal Matjaž Pavlinjek, direktor Roto Nautice.

Na sejmu sta bila iz flote Roto Nautica predstavljena še dva modela: korkyra 650 pro in hydra 530. Prvi predstavlja dovršeno modularno navtično zasnovo v floti. S specifično konstrukcijo premca in inovativno nakladalno ploščadjo omogoča varno dostopnost ter učinkovito manipulacijo s tovorom za profesionalne operacije, prevoze, potapljače in osebe z omejeno mobilnostjo. S svojo inovativno zasnovo in funkcionalnostjo plovilo postavlja nove standarde v rekreativni in komercialni rabi.​ Hydra 530 je vrhunec oblikovalskega in razvojnega jezika flote. Inovativna tehnologija trupa air step zmanjšuje upor, omogoča hitrejše glisiranje ter zagotavlja tišjo in stabilnejšo plovbo z nižjo porabo energije. Hydra 530 utrjuje svoj položaj med evropskimi plovili kot prejemnica nacionalnih in mednarodnih priznanj s certifikatom odličnosti, zlatim priznanjem GZS za inovacije in nagrado za Best of Boats, finalist v kategoriji Best for Beginners 2025. ​