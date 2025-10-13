  • Delo d.o.o.
AVTOMOBILIZEM

Slovenski študenti navdušili v Italiji: z električnim dirkalnikom do 7. mesta

Ekipa Univerze v Ljubljani se je udeležila tekmovanja Formula Student ATA; izdelati so morali lasten električni dirkalnik in dosegli odlične rezultate
V dinamičnih disciplinah so preverjali pospešek, vodljivost, vožnjo po t. i. skidpadu in vzdržljivost.

Ekipa Univerze v Ljubljani je s svojim električnim dirkalnikom v skupni razvrstitvi zasedla sedmo mesto in dosegla še nekaj zelo dobrih rezultatov v posameznih kategorijah, zlasti v disciplini autocross, v kateri so bili tretji. FOTO: Fakulteta za strojništvo

G. B
 13. 10. 2025 | 17:10
0:18
A+A-

Študentska ekipa z ljubljanske univerze je na mednarodnem tekmovanju Formula Student ATA, ki je bilo sredi septembra v Italiji, s svojim električnim dirkalnikom v skupni razvrstitvi zasedla sedmo mesto. Dosegla je še nekaj zelo dobrih rezultatov v posameznih kategorijah, zlasti v disciplini autocross, v kateri so bili tretji.

Tekmovalo je 60 univerz. Ekipo Univerze v Ljubljani z imenom Superior Engineering je sestavljalo 37 študentov fakultete za strojništvo, 25 s fakultete za elektrotehniko, trije so bili s fakultete za matematiko in fiziko, po dva s fakultete za računalništvo in informatiko in naravoslovnotehniške fakultete ter eden z akademije za likovno umetnost in oblikovanje.

Najbolj jim bo ostal v spominu zadnji in najhitrejši krog v disciplini autocross.

Tekmovanje velja za inkubator vrhunskega inženirstva, kjer ekipe študentov od prve skice do izdelave in testiranj razvijejo lasten električni dirkalnik. Poleg hitrosti ocenjujejo načrtovanje, inovativnost, ekonomiko in poslovni načrt, medtem ko v dinamičnih disciplinah preverjajo pospešek, vodljivost, vožnjo po t. i. skidpadu in vzdržljivost. Kot so zapisali, je bila ključna tehnična novost letošnje sezone prehod na štirikolesni pogon, ki je zahteval zasnovo novih planetnih gonil, prenovo šasije, prilagoditev podvozja in elektronike ter nov dizajn baterije.

Fakulteta za strojništvo je ekipi zagotovila prostore in tehnično podporo, partnerji iz industrije pa so prispevali material, tehnologijo, finančna sredstva in mentorsko znanje.

Z vsem tem so izboljšali pospeške in vodljivost, saj se navor prenaša na vsa kolesa, napreden algoritem za prilagajanje navora med levimi in desnimi kolesi pa je omogočil vrhunske čase v dinamičnih preizkušnjah, pri čemer je šlo našim najbolje. Najbolj jim bosta ostala v spominu zadnji in najhitrejši krog v disciplini autocross in napeto čakanje na rezultate. Najzahtevnejše tekmice so bile ekipe Race UP Electric Padova, TU Wien Racing in UPBracing Team Paderborn.

»Najbolj sem ponosen na celotno ekipo. Skozi sezono so vložili nešteto ur dela, pokazali ogromno inženirskega znanja ter izdelali odličen dirkalnik. To je velikanski korak naprej in odlična odskočna deska za naslednjo sezono,« je po vrnitvi poudaril vodja ekipe, študent strojništva Lan Jenčič. Za temi dosežki so meseci intenzivnega dela ob študiju. Fakulteta za strojništvo je ekipi zagotovila prostore in tehnično podporo, partnerji iz industrije pa so prispevali material, tehnologijo, finančna sredstva in mentorsko znanje. ​

študentska formulaUniverza v Ljubljanimobilnosttekmovanještudentištudijavtomobilizemnovostelektrični pogondirkalnik
