Sobne rastline, ki preprečujejo nastanek plesni

Odvečna vlaga in plesen nista le estetski težavi, zlasti pri ljudeh z alergijami, astmo ali občutljivimi dihali lahko resno lahko ogrozita zdravje.

Čeprav so prezračevanje in tehnične rešitve, kot je uporaba razvlažilcev zraka, pomembni ukrepi v boju z njima, obstaja tudi povsem naravna pomoč: sobne rastline.

Te lahko preko svojih listov in korenin uravnavajo vlago. Izkazalo se je, da so nekatere vrste posebej učinkovite pri odstranjevanju vodne pare in škodljivih snovi, vključno s sporami plesni, iz zraka.

Trije zeleni zavezniki v boju proti vlagi

Strokovnjaki izpostavljajo tri sobne rastline, ki izstopajo po sposobnosti ustvarjanja bolj zdrave mikroklime v zaprtih prostorih:

FOTO: Tobinc/Gettyimages

Angleški bršljan (Hedera helix)

Znan je po svoji izjemni sposobnosti odstranjevanja plesnivih spor iz zraka, zato je idealen za vlažne prostore, kot so kopalnice.

Poleg vpijanja vlage je, predvsem gojen v visečih loncih, lep na pogled.

Pomembno: njegovi listi so strupeni za hišne ljubljenčke, zato naj bo izven njihovega dosega.

Spatifil (Spathiphyllum)

Elegantna rastlina, ki absorbirano vlago in iz zraka odstranjuje strupene snovi, kot sta formaldehid in benzen.

Dobro prenaša polsenčne prostore, zato je pogosto na hodnikih in v kopalnicah.

Tudi ta rastlina je rahlo strupena za živali.

Taščin jezik (Sansevieria)

Ena izmed najbolj odpornih sobnih rastlin, odlična za začetnike.

Njeni čvrsti, pokončni listi pomagajo zmanjševati vlago v zraku, obenem iz njega odstranjujejo škodljive snovi. Je zelo nezahtevna: potrebuje zmerno svetlobo in zmerno zalivanje.

FOTO: Coinup/Gettyimages

Pomagajo tudi druge rastline

Čeprav so omenjene tri med najbolj priporočljivimi, je seznam rastlin, ki pozitivno vplivajo na vlago v prostoru, daljši.

Bostonska praprot, aloe vera, orhideje in palma areka so prav tako znane po tem, da iz zraka odstranjujejo vlago.

Pravilna nega za največji učinek

Da bi dosegli najboljše rezultate, je pomembno rastline kombinirati z drugimi preventivnimi ukrepi proti vlagi:

Redno prezračujte prostore, zlasti po prhanju in kuhanju.

Spremljajte raven vlage.

Rastlin ne zalivajte pretirano, saj lahko to poveča zračno vlago.

Redno brišite prah z listov lončnic, da bodo rastline učinkovitejše.

Postavite rastline tja, kjer jih najbolj potrebujete: v kopalnico, kuhinjo, hodnikov ali blizu oken, na katerih se pogosto nabira vlaga.

FOTO: Gettyimages

Naravno, preprosto in estetsko

S kombinacijo pravih sobnih rastlin in dobrih prezračevalnih navad je mogoče ustvariti prijetnejši, bolj zdrav in vizualno privlačen dom.

Poleg zmanjšanja vlage in tveganja za plesen te rastline v prostor prinesejo tudi pridih narave in občutek miru. Zeleni zavezniki proti vlagi so morda prav tisto, kar to jesen in zimo potrebuje vaš dom, ugiba 24sata.hr.