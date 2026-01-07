  • Delo d.o.o.
ODPRTI TLORIS

Sodoben trend: trije prostori kot eden, a pazite na skladno opremo

Združevanje kuhinje, jedilnice in dnevne sobe ima številne prednosti, da celota deluje lepo, pa je dobro poznati nekaj trikov.
Barvna paleta naj ima največ tri ali štiri odtenke. FOTO: Hikesterson/Getty Images

Barvna paleta naj ima največ tri ali štiri odtenke. FOTO: Hikesterson/Getty Images

Enaka barva in material na barskih stolih in stolih v jedilnici povežeta prostora. FOTO: Sl-f/Getty Images

Enaka barva in material na barskih stolih in stolih v jedilnici povežeta prostora. FOTO: Sl-f/Getty Images

Meje med prostori naredimo denimo s preprogo. FOTO: Vasyl Cheipesh/Getty Images

Meje med prostori naredimo denimo s preprogo. FOTO: Vasyl Cheipesh/Getty Images

Barvna paleta naj ima največ tri ali štiri odtenke. FOTO: Hikesterson/Getty Images
Enaka barva in material na barskih stolih in stolih v jedilnici povežeta prostora. FOTO: Sl-f/Getty Images
Meje med prostori naredimo denimo s preprogo. FOTO: Vasyl Cheipesh/Getty Images
A. J.
 7. 1. 2026 | 22:32
2:48
A+A-

Odprti prostori omogočajo več svetlobe, več druženja, več zraka. A skrivajo tudi past: če kuhinja, jedilnica in dnevna soba niso opremljene skladno, dobimo v stanovanju občutek neurejenosti. Kako izbrati pohištvo in dodatke, da bo vse skupaj delovalo harmonično? Strokovnjaki poudarjajo, da je najhitrejša pot do povezanosti prostorov ponavljanje istega materiala v različnih oblikah. Les, ki ga v kuhinji uporabimo za fronte, lahko v dnevnem delu zaživi na tramovih, kot klubska mizica ali polica. Podobno velja za kovine: če so ročaji in svetila v kuhinji medeninasti, naj se ta toplina pojavi še na detajlih v dnevni sobi, denimo na okvirjih ogledal ali nogah klubske mizice.

Najhitrejša pot do povezanosti prostorov je ponavljanje istega materiala.

Odprti prostor ne prenese veliko barv. Izberimo osnovno paleto treh, največ štirih barv in jo ponavljamo v vseh povezanih prostorih. Igramo pa se lahko z odtenki, na primer tako, da je modra v kuhinji temna, v dnevni sobi pa svetla. Dober trik je izbor enega glavnega odtenka. Ta se lahko pojavi na kuhinjskem otoku, blazinah, sliki ali preprogi.

En, a razmejen

Če želimo, da kuhinja in dnevna soba delujeta kot en prostor, za čarovnijo poskrbi enotna talna obloga. Enaka tla čez celoto naredijo neopazen prehod med prostori in pomirijo pogled, pojasnjujejo notranji opremljevalci. Še posebno priporočljivo je ta trik uporabiti v manjših odprtih prostorih. Tudi povezani prostori morajo imeti meje. Te naj bodo jasne, le da jih ne rišemo s stenami, ampak s kosi pohištva in dekoracijo. Preproge denimo zasidrajo dnevni del in ustvarijo ločnico, ki pa vendarle še vedno ohranja pretok pogleda in prehoda. Jedilna miza denimo je odličen naraven prehod med kuhanjem in sprostitvijo, torej med kuhinjo in dnevno sobo. V odprtem prostoru se svetila dobro vidijo, zato je pomembno, da delujejo kot družina. Uporabimo enaka ali zelo sorodna svetila v različnih delih prostora.

Enaka tla čez celoto naredijo neopazen prehod med prostori.

Ni treba, da sta barski stol in fotelj iz iste kolekcije. Dobro pa je, če se ponovijo material (na primer les), tekstura (denimo bouclé ali usnje) ali barva. Tudi vzorci na stenah ali pohištvu naj ne bodo naključni – motiv ali geometrija naj se ponovijo.

Enaka barva in material na barskih stolih in stolih v jedilnici povežeta prostora. FOTO: Sl-f/Getty Images
Enaka barva in material na barskih stolih in stolih v jedilnici povežeta prostora. FOTO: Sl-f/Getty Images

Meje med prostori naredimo denimo s preprogo. FOTO: Vasyl Cheipesh/Getty Images
Meje med prostori naredimo denimo s preprogo. FOTO: Vasyl Cheipesh/Getty Images

