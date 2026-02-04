  • Delo d.o.o.
NOTRANJA OPREMA

Sodobne kuhinje imajo veliko prednosti, preverite, katere

Čeprav niso nujno večje, je njihova razporeditev bolj premišljena, poudarek je na funkcionalnosti.
Moderne kuhinje imajo skrite tudi mikrovalovne pečice. FOTO: Explora_2005/Getty Images

Moderne kuhinje imajo skrite tudi mikrovalovne pečice. FOTO: Explora_2005/Getty Images

Videz je lahko retro, a funkcionalnost naj bo sodobna. FOTO: Vanit Janthra/Getty Images

Videz je lahko retro, a funkcionalnost naj bo sodobna. FOTO: Vanit Janthra/Getty Images

Pametni štedilniki nove generacije vam lahko zelo olajšajo kuhanje. FOTO: Sl-f/Getty Images

Pametni štedilniki nove generacije vam lahko zelo olajšajo kuhanje. FOTO: Sl-f/Getty Images

Moderne kuhinje imajo skrite tudi mikrovalovne pečice. FOTO: Explora_2005/Getty Images
Videz je lahko retro, a funkcionalnost naj bo sodobna. FOTO: Vanit Janthra/Getty Images
Pametni štedilniki nove generacije vam lahko zelo olajšajo kuhanje. FOTO: Sl-f/Getty Images
A. J.
 4. 2. 2026 | 16:15
3:30
Sodobna kuhinja vsekakor mora imeti prostor, kamor pospravimo aparate, ki jih uporabljamo vsak dan – kavomat, toaster, palični mešalnik ... Skriti so v kuhinjskem elementu, a nameščeni tako, da je dostopanje do njih čim bolj preprosto. Ko naprave ne potrebujemo več, zapremo vratca in kuhinja je spet videti kot iz kataloga. Skriti naj bi bili tudi večji elementi, denimo mikrovalovna pečica. Notranji oblikovalci menijo, da manj vizualnega šuma, ki ga dosežemo na tak način, pomeni več miru v glavi. Ko prenavljamo, se pogosto ujamemo v past: namesto čim več dobrih rešitev v omarah si želimo čim več omar. Napaka. Najpomembnejše so praktične rešitve, kot so izvlečni koši (za smeti in reciklažo), organizatorji za posodo, izvlečni predali za začimbe, globoki predali in razdelilniki za pribor. Ti poskrbijo za red brez napora. Če se le da, si omislimo shrambo. Pri majhnih kuhinjah je shramba lahko kar večja omara za suho hrano, zaloge in del kuhinjskih pripomočkov. Če imamo dovolj prostora, pa je najbolje imeti manjši prostor, namenjen shranjevanju živil.

Dobra kuhinja je razdeljena na cone za kuhanje, pripravo, pomivanje in shranjevanje.

Svetloba ni dekoracija, ampak delovna oprema. V kuhinji potrebujemo tri vire svetlobe – osnovno (na primer vgradne luči), delovno (LED-lučke pod omaricami) in ambientalno svetlobo (obešanke nad otokom ali mizo). Korito postaja dodatna delovna površina z drsnimi deskami, cedili, odcejalniki, dodatki za rezanje in spiranje. Tako prihranimo prostor na pultu in skrajšamo pot od pranja do rezanja. Zato je koristno izbrati sodobna korita, ki ustrezajo tej vsestranski uporabi, ter izvlečno prho.

Po pameti

Pult je baza kuhinje, zato pri njegovi izbiri res ne varčujemo. Izberemo material, ki zdrži rezanje, vročino, madeže in leta: kakovosten kompozit, kamen, porcelan, dober laminat. Drobni dodatki, kot so vgrajene polnilne površine ali premišljene vtičnice, pomenijo, da ne bomo lovili kablov po kuhinji. Pametni aparati niso več samo igrača. Pametni hladilnik pride prav, če program vključuje opozorila za odprta vrata/višjo temperaturo (odlično pomagalo, če imamo otroke ali pogosto odpiramo), pametnejše upravljanje energije in načinov (dopust, eko) ter pregled porabe in diagnostiko.

Pametne naprave niso več samo igrače.

Pametna pečica je v redu, če pošlje obvestilo, da je predgretje končano, omogoča natančnejše programe in olajša varnost (ko na telefonu preverimo, ali smo jo izklopili). Novodobna modna muha za tiste, ki si to lahko privoščijo, je pametna pipa. Deluje brezstično in ima vgrajene programe za točenje, kot je 250 ml vode za kuhanje testenin. Preprečuje tudi, da bi iz pipe pritekla prevroča voda. Na splošno pa pri nakupu pametnih aparatov velja, da jih ne kupujemo, če ne delujejo tudi brez wifija. Veliko ljudi pri prenovi spremeni postavitev kuhinje – ker ugotovimo, da stari tok ni več primeren za današnji tempo. Pri postavitvi razmišljajmo o conah: kuhanje, priprava, pomivanje, shranjevanje. Otok je dobra izbira, ampak samo če ne postane ovira.

Videz je lahko retro, a funkcionalnost naj bo sodobna. FOTO: Vanit Janthra/Getty Images
Videz je lahko retro, a funkcionalnost naj bo sodobna. FOTO: Vanit Janthra/Getty Images

Pametni štedilniki nove generacije vam lahko zelo olajšajo kuhanje. FOTO: Sl-f/Getty Images
Pametni štedilniki nove generacije vam lahko zelo olajšajo kuhanje. FOTO: Sl-f/Getty Images

