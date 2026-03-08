Šopek, ki ne ovene prehitro: triki za daljšo svežino rezanega cvetja

Rezano cvetje v hipu poživi prostor, mu doda barvo in še kanček romantike. Toda še tako razkošen šopek slejkoprej ovene in že po nekaj dneh izgubi ves svoj sijaj. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi koraki njegovo svežino podaljšamo tudi za teden dni, če ne še več.

Prvi korak je tisti, ki ga moramo narediti takoj, ko pridemo domov. Preden cvetje postavimo v vodo, skrajšajmo stebla. Navadne škarje ne bodo najboljša izbira za to, saj lahko poškodujejo vlakna. Zato bo bolje uporabiti oster nož oziroma posebne škarje za cvetje. Stebla odrežimo pod kotom približno 45 stopinj, saj bo cvetje na tak način lažje vpijalo vodo. Odstranimo tudi spodnje liste, saj bi začeli v vodi hitro gniti in ustvarjati bakterije. Pomembna je tudi čista vaza. Pred uporabo jo zato temeljito operimo, na primer z mešanico vode, kisa in soli. Nekateri dodajo tudi zdrobljene jajčne lupine, ki delujejo kot naravni abraziv. Če želimo preprečiti neprijetne vonjave, lahko v liter vode dodamo še čajno žličko belila.

Sicer pa bo za daljšo obstojnost šopka pomagala tudi že čisto preprosta mešanica dveh žlic sladkorja, čajne žličke belila in mlačne vode. Sladkor bo cvetju dal hranila, belilo pa bo preprečevalo razvoj bakterij. Podoben učinek ima tudi kombinacija soli in limoninega soka.

Alge na vazi

Pomembno je tudi, kam postavimo vazo. Cvetje namreč ne mara neposrednega sonca niti ne bližine klimatskih naprav. Prav tako ga ne postavimo ob sadje, saj to med zorenjem sprošča etilen, ta pa venenje bistveno pospešuje. Vodo je priporočljivo zamenjati vsaka dva dni, ob čemer moramo vsakič nekoliko skrajšati stebla.

Kadar opazimo alge na vazi ali steblih, jih pred menjavo vode vselej temeljito odstranimo.Seveda pa obstajajo še prenekateri drugi domači triki: aspirin v vodi bo, denimo, zmanjšal razvoj bakterij, bakren kovanec bo povečal kislost vode, sladkor pa bo rastlini zagotovil dodatno energijo. Nekateri prisegajo tudi na kombinacijo sladkorja in vodke ali pa na mešanico kisa in sladkorja. V glavnem: že z nekaj preprostimi koraki bo šopek rezanega cvetja ostal svež in privlačen še precej dlje, kot smo si sprva sploh lahko predstavljali.