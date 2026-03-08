  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVEŽE CVETJE

Šopek, ki ne ovene prehitro: triki za daljšo svežino rezanega cvetja

S pravilnim rezanjem stebel, čisto vazo in nekaj preprostimi dodatki lahko rezano cvetje v vazi dolgo ostane sveže; redno menjamo vodo in ga ne izpostavljajmo soncu ali sadju.
Le kdo si ne bi želel, da takšen šopek ne bi nikdar ovenel? FOTO: Undefined Undefined/Getty Images

Le kdo si ne bi želel, da takšen šopek ne bi nikdar ovenel? FOTO: Undefined Undefined/Getty Images

Sadje med zorenjem sprošča etilen, ta pa pospešuje venenje. FOTO: Pixelpot/Getty Images

Sadje med zorenjem sprošča etilen, ta pa pospešuje venenje. FOTO: Pixelpot/Getty Images

Aspirin bo zmanjšal razvoj bakterij, ki pripomorejo, da je rezano cvetje manj obstojno. FOTO: Sunshine Seeds/Getty Images

Aspirin bo zmanjšal razvoj bakterij, ki pripomorejo, da je rezano cvetje manj obstojno. FOTO: Sunshine Seeds/Getty Images

Le kdo si ne bi želel, da takšen šopek ne bi nikdar ovenel? FOTO: Undefined Undefined/Getty Images
Sadje med zorenjem sprošča etilen, ta pa pospešuje venenje. FOTO: Pixelpot/Getty Images
Aspirin bo zmanjšal razvoj bakterij, ki pripomorejo, da je rezano cvetje manj obstojno. FOTO: Sunshine Seeds/Getty Images
L. K.
 8. 3. 2026 | 15:15
2:53
A+A-

Rezano cvetje v hipu poživi prostor, mu doda barvo in še kanček romantike. Toda še tako razkošen šopek slejkoprej ovene in že po nekaj dneh izgubi ves svoj sijaj. Dobra novica je, da lahko z nekaj preprostimi koraki njegovo svežino podaljšamo tudi za teden dni, če ne še več.

Prvi korak je tisti, ki ga moramo narediti takoj, ko pridemo domov. Preden cvetje postavimo v vodo, skrajšajmo stebla. Navadne škarje ne bodo najboljša izbira za to, saj lahko poškodujejo vlakna. Zato bo bolje uporabiti oster nož oziroma posebne škarje za cvetje. Stebla odrežimo pod kotom približno 45 stopinj, saj bo cvetje na tak način lažje vpijalo vodo. Odstranimo tudi spodnje liste, saj bi začeli v vodi hitro gniti in ustvarjati bakterije. Pomembna je tudi čista vaza. Pred uporabo jo zato temeljito operimo, na primer z mešanico vode, kisa in soli. Nekateri dodajo tudi zdrobljene jajčne lupine, ki delujejo kot naravni abraziv. Če želimo preprečiti neprijetne vonjave, lahko v liter vode dodamo še čajno žličko belila.

Stebla odrežimo pod kotom približno 45 stopinj, da bo cvetje lažje vpijalo vodo.

Sadje med zorenjem sprošča etilen, ta pa pospešuje venenje. FOTO: Pixelpot/Getty Images
Sadje med zorenjem sprošča etilen, ta pa pospešuje venenje. FOTO: Pixelpot/Getty Images

Sicer pa bo za daljšo obstojnost šopka pomagala tudi že čisto preprosta mešanica dveh žlic sladkorja, čajne žličke belila in mlačne vode. Sladkor bo cvetju dal hranila, belilo pa bo preprečevalo razvoj bakterij. Podoben učinek ima tudi kombinacija soli in limoninega soka.

Alge na vazi

Pomembno je tudi, kam postavimo vazo. Cvetje namreč ne mara neposrednega sonca niti ne bližine klimatskih naprav. Prav tako ga ne postavimo ob sadje, saj to med zorenjem sprošča etilen, ta pa venenje bistveno pospešuje. Vodo je priporočljivo zamenjati vsaka dva dni, ob čemer moramo vsakič nekoliko skrajšati stebla.

Sladkor bo cvetju dal hranila.

Aspirin bo zmanjšal razvoj bakterij, ki pripomorejo, da je rezano cvetje manj obstojno. FOTO: Sunshine Seeds/Getty Images
Aspirin bo zmanjšal razvoj bakterij, ki pripomorejo, da je rezano cvetje manj obstojno. FOTO: Sunshine Seeds/Getty Images

Kadar opazimo alge na vazi ali steblih, jih pred menjavo vode vselej temeljito odstranimo.Seveda pa obstajajo še prenekateri drugi domači triki: aspirin v vodi bo, denimo, zmanjšal razvoj bakterij, bakren kovanec bo povečal kislost vode, sladkor pa bo rastlini zagotovil dodatno energijo. Nekateri prisegajo tudi na kombinacijo sladkorja in vodke ali pa na mešanico kisa in sladkorja. V glavnem: že z nekaj preprostimi koraki bo šopek rezanega cvetja ostal svež in privlačen še precej dlje, kot smo si sprva sploh lahko predstavljali. 

Več iz teme

rožecvetjerastlinešopekrezano cvetje
ZADNJE NOVICE
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TURISTIČNA TRIBUNA

Ideja za izlet: mesto pic, nogometa in spečega vulkana

Mesto na jugu Italije očara z energijo ulic, bogato zgodovino in razgledi na Neapeljski zaliv.
8. 3. 2026 | 16:15
16:10
Premium
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Alenka Tetičkovič: Verjamem v tistih 21 gramov

V vsakem projektu želim najti neko globino, pravi igralka Alenka Tetičkovič, ki je imela nedavno dve premieri, eno na odru in drugo v filmu.
8. 3. 2026 | 16:10
15:53
Novice  |  Svet
MOSSADOV VOHUN?

Vsi okoli njega umirajo – on pa vedno preživi: velika skrivnost iranskega generala

Je iranski general v resnici Mossadov človek?
8. 3. 2026 | 15:53
15:15
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE CVETJE

Šopek, ki ne ovene prehitro: triki za daljšo svežino rezanega cvetja

S pravilnim rezanjem stebel, čisto vazo in nekaj preprostimi dodatki lahko rezano cvetje v vazi dolgo ostane sveže; redno menjamo vodo in ga ne izpostavljajmo soncu ali sadju.
8. 3. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZORNOST VELJA

Trije znaki na stopalih, ki razkrivajo visok holesterol

Dolgotrajno povišan holesterol lahko povzroči resne zaplete, med drugim tudi kritično pomanjkanje prekrvitve okončin.
Miroslav Cvjetičanin8. 3. 2026 | 15:00
14:42
Bulvar  |  Tuji trači
TEŽKA ODLOČITEV

Tony Centinski tik pred zdajci odpovedal koncert: »Znašel sem se v nezavidljivi situaciji«

Ob dnevu žena bi moral nastopiti v Novem Sadu.
8. 3. 2026 | 14:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki