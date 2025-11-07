Spanje pozimi: savna pod odejo, nikakor! Ta material je najslabša izbira

Pozimi ni boljšega od sveže opranih rjuh in tople postelje. Čeprav imamo tako radi mehkobo in toplino, pa ni vsa posteljnina dobra za spanje! Strokovnjaki opozarjajo, da nekatere tkanine zadržujejo toploto in vlago, kar (četudi se zdi, da nas grejejo) moti naš spanec. Naš cilj ne bi smel biti, da imamo pozimi pod odejo savno, pač pa, da nam je udobno.

Med materiali, ki bi se jim morali izogniti, je posteljnina iz mikrofibre, gre namreč za eno najslabših izbir za zimske mesece. Ta tkanina je priljubljena, ker je neverjetno mehka na dotik in cenovno dostopna, a je iz sintetičnih vlaken, ki prekomerno zadržujejo toploto in vlago. Namesto tega priporočajo rjuhe iz 100-odstotnega bombažnega perkala ali satena (oba sta iz naravnega bombaža, vendar z različno metodo tkanja). Bombaž omogoča koži dihanje in odvaja vlago, zaradi česar je popoln za zimski spanec brez pregrevanja.

Žamet je na otip resda razkošen, a se lahko sredi noči prebudimo čisto pregreti. FOTO: Szakalikus/Getty Images

Z naravnimi materiali bo naša postelja topla, a nikoli prevroča.

Ko pomislimo na zimske spalnice, sta razkošen žamet in flanela pogosto prvi izbiri. A tudi tema dvema bi se bilo bolje ogniti. Tovrstne tkanine so na otip resda razkošne in tople, a se lahko sredi noči zbudimo pregreti. Če imamo radi mehkobo flanele, se potemtakem raje odločimo za tisto iz 100-odstotnega bombaža. Ta subtilna razlika v materialu daje enak občutek udobja, toplota pa se ne bo zadrževala toliko, da bi nam bilo že neprijetno.

Belgijski lan

Strokovnjaki opozarjajo, da je poliester še en material, ki bi se mu bilo treba izogniti. To je namreč plastika, ki se ne odziva na spremembe telesne temperature. Rjuhe, odeje in prešite odeje iz poliestra zadržujejo toploto ob telesu, kar vodi do potenja, saj vlaga ne more normalno uiti, posledica pa je neprijetno in vlažno spalno okolje. Kot alternativo priporočajo belgijski lan, ki na naraven način uravnava temperaturo ter odvaja vlago podobno kot bombaž, le da omogoča še boljši pretok zraka.

Posteljnina iz bombaža je zadetek v polno. FOTO: Krilerg/Getty Images

Naslednja pogosta napaka v hladnejših mesecih je zamenjava odej s tistimi, v katerih je puh. Strokovnjaki pravijo, da je to zelo slaba ideja. Odeje s puhom zadržujejo toploto, kar je sicer odlično za tiste ljudi, ki jih nenehno zebe, ne pa tudi za tiste, ki jim je navadno vroče. Poleg tega puh ne zagotavlja toplotne regulacije. Boljša možnost je odeja iz naravnih vlaken, kot sta bombaž in lan, ki omogočajo prosto kroženje zraka in ohranjajo udobno temperaturo vso noč.

Strokovnjaki svarijo pred vodoodpornimi prevlekami in zaščitami za vzmetnice. Čeprav se zdi to morda celo praktično, v resnici zadržujejo toploto in motijo naš spanec. Vodoodporne prevleke zadržujejo toploto, ki jo oddaja naše telo. Če nas običajno zebe, tega verjetno sploh ne bomo opazili, če nas ne, pa bo še kako neprijetno.

Poiščimo torej posteljnino iz bombaža, lana ali svile. Ti materiali že po naravni poti uravnavajo temperaturo ter pretok zraka in naša postelja bo zato topla, a nikoli prevroča.