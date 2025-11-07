  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLADKO SPANJE

Spanje pozimi: savna pod odejo, nikakor! Ta material je najslabša izbira

Idealna posteljnina je iz materialov, ki že po naravni poti uravnavajo temperaturo ter pretok zraka; le tako naš spanec ne bo moten
Svila blagodejno učinkuje na naš spanec. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Svila blagodejno učinkuje na naš spanec. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Žamet je na otip resda razkošen, a se lahko sredi noči prebudimo čisto pregreti. FOTO: Szakalikus/Getty Images

Žamet je na otip resda razkošen, a se lahko sredi noči prebudimo čisto pregreti. FOTO: Szakalikus/Getty Images

Posteljnina iz bombaža je zadetek v polno. FOTO: Krilerg/Getty Images

Posteljnina iz bombaža je zadetek v polno. FOTO: Krilerg/Getty Images

Svila blagodejno učinkuje na naš spanec. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Žamet je na otip resda razkošen, a se lahko sredi noči prebudimo čisto pregreti. FOTO: Szakalikus/Getty Images
Posteljnina iz bombaža je zadetek v polno. FOTO: Krilerg/Getty Images
L. K.
 7. 11. 2025 | 18:25
3:30
A+A-

Pozimi ni boljšega od sveže opranih rjuh in tople postelje. Čeprav imamo tako radi mehkobo in toplino, pa ni vsa posteljnina dobra za spanje! Strokovnjaki opozarjajo, da nekatere tkanine zadržujejo toploto in vlago, kar (četudi se zdi, da nas grejejo) moti naš spanec. Naš cilj ne bi smel biti, da imamo pozimi pod odejo savno, pač pa, da nam je udobno.

Med materiali, ki bi se jim morali izogniti, je posteljnina iz mikrofibre, gre namreč za eno najslabših izbir za zimske mesece. Ta tkanina je priljubljena, ker je neverjetno mehka na dotik in cenovno dostopna, a je iz sintetičnih vlaken, ki prekomerno zadržujejo toploto in vlago. Namesto tega priporočajo rjuhe iz 100-odstotnega bombažnega perkala ali satena (oba sta iz naravnega bombaža, vendar z različno metodo tkanja). Bombaž omogoča koži dihanje in odvaja vlago, zaradi česar je popoln za zimski spanec brez pregrevanja.

Žamet je na otip resda razkošen, a se lahko sredi noči prebudimo čisto pregreti. FOTO: Szakalikus/Getty Images
Žamet je na otip resda razkošen, a se lahko sredi noči prebudimo čisto pregreti. FOTO: Szakalikus/Getty Images

Z naravnimi materiali bo naša postelja topla, a nikoli prevroča.

Ko pomislimo na zimske spalnice, sta razkošen žamet in flanela pogosto prvi izbiri. A tudi tema dvema bi se bilo bolje ogniti. Tovrstne tkanine so na otip resda razkošne in tople, a se lahko sredi noči zbudimo pregreti. Če imamo radi mehkobo flanele, se potemtakem raje odločimo za tisto iz 100-odstotnega bombaža. Ta subtilna razlika v materialu daje enak občutek udobja, toplota pa se ne bo zadrževala toliko, da bi nam bilo že neprijetno.

Belgijski lan

Strokovnjaki opozarjajo, da je poliester še en material, ki bi se mu bilo treba izogniti. To je namreč plastika, ki se ne odziva na spremembe telesne temperature. Rjuhe, odeje in prešite odeje iz poliestra zadržujejo toploto ob telesu, kar vodi do potenja, saj vlaga ne more normalno uiti, posledica pa je neprijetno in vlažno spalno okolje. Kot alternativo priporočajo belgijski lan, ki na naraven način uravnava temperaturo ter odvaja vlago podobno kot bombaž, le da omogoča še boljši pretok zraka.

Posteljnina iz bombaža je zadetek v polno. FOTO: Krilerg/Getty Images
Posteljnina iz bombaža je zadetek v polno. FOTO: Krilerg/Getty Images

Naslednja pogosta napaka v hladnejših mesecih je zamenjava odej s tistimi, v katerih je puh. Strokovnjaki pravijo, da je to zelo slaba ideja. Odeje s puhom zadržujejo toploto, kar je sicer odlično za tiste ljudi, ki jih nenehno zebe, ne pa tudi za tiste, ki jim je navadno vroče. Poleg tega puh ne zagotavlja toplotne regulacije. Boljša možnost je odeja iz naravnih vlaken, kot sta bombaž in lan, ki omogočajo prosto kroženje zraka in ohranjajo udobno temperaturo vso noč.

Strokovnjaki svarijo pred vodoodpornimi prevlekami in zaščitami za vzmetnice. Čeprav se zdi to morda celo praktično, v resnici zadržujejo toploto in motijo naš spanec. Vodoodporne prevleke zadržujejo toploto, ki jo oddaja naše telo. Če nas običajno zebe, tega verjetno sploh ne bomo opazili, če nas ne, pa bo še kako neprijetno.

Poiščimo torej posteljnino iz bombaža, lana ali svile. Ti materiali že po naravni poti uravnavajo temperaturo ter pretok zraka in naša postelja bo zato topla, a nikoli prevroča.

Poliester je umetna snov in se ne odziva na spremembe telesne temperature.

Več iz teme

spanjezimazdravjeposteljnina
ZADNJE NOVICE
19:21
Novice  |  Slovenija
O ODSTOPU NE RAZMIŠLJA

Ministrica Čalušić zavrnila poziv poslanke NSi Čadonič Špelič

V uradu informacijskega pooblaščenca so pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo.
7. 11. 2025 | 19:21
19:04
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Predstavnik Romov opozarja: »Ti ukrepi bi nas lahko pahnili v še večjo revščino«

Predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja Zvonko Golobič opozarja, da bo zakon v tej obliki med Romi »izkopal socialno brezno«.
7. 11. 2025 | 19:04
18:41
Novice  |  Slovenija
PRODAJA

Bi imeli slovenski policijski avto?

Možno se je dogovoriti za ogled.
7. 11. 2025 | 18:41
18:25
Lifestyle  |  Stil
SLADKO SPANJE

Spanje pozimi: savna pod odejo, nikakor! Ta material je najslabša izbira

Idealna posteljnina je iz materialov, ki že po naravni poti uravnavajo temperaturo ter pretok zraka; le tako naš spanec ne bo moten
7. 11. 2025 | 18:25
18:23
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INCIDENT

Direktorica uprave za varno hrano po vdoru v bazo osebnih podatkov odstopila

Odstop Vide Znoj naj bi po neuradnih informacijah zahteval premier Robert Golob.
7. 11. 2025 | 18:23
18:16
Bulvar  |  Tuji trači
PREDATOR V HARRODSU

Poslana na vsiljiv ginekološki pregled, to trdi domnevna žrtev Mohameda Al Fayeda

Tarča preiskovalcev zdaj pariški luksuzni hotel.
7. 11. 2025 | 18:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki