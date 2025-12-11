Spletne zmenkarije: ne iščejo vsi dolgoročnih odnosov

Spletne platforme za zmenke so postale povsem običajna metoda spoznavanja. Raziskave kažejo, da jih uporablja že skoraj polovica odraslih uporabnikov interneta, vendar z zelo različnimi pričakovanji in željami. Nekateri so iskalci dolgoročnih odnosov: gre za posameznike, ki si želijo stabilne in resne zveze in uporabljajo temu namenjene aplikacije. Zanimajo jih predvsem takšne z daljšimi profili in poudarkom na ujemanju potencialnih partnerjev. Raziskave kažejo, da se na teh platformah pogosteje oblikujejo trajnejše vezi. Radovedni raziskovalci so ljudje, ki aplikacij ne uporabljajo zaradi jasnega cilja, temveč iz radovednosti ali želje po razširitvi socialnega kroga. Pogosto preizkušajo več različnih platform hkrati in ne čutijo pritiska, da morajo takoj najti partnerja.

Iskalci priložnostnih stikov se usmerjajo predvsem k aplikacijam, ki omogočajo hitrejše povezovanje, katerega končni cilj je spolni odnos. Raziskave Harvard School of Public Health poudarjajo, da ta skupina najbolj ceni neposrednost, vizualni vtis in hitre interakcije. Povratniki po razhodih ali velikih spremembah v življenju aplikacije vidijo kot varen, strukturiran način za ponovni vstop v svet zmenkov, pogosto z večjo previdnostjo pri izbiri partnerjev. V zadnji skupini so uporabniki z omejenimi možnostmi spoznavanja v živo, osebe z zelo zahtevnim urnikom, ljudje v manjših krajih ali tisti, ki delujejo v okolju z manj socialnimi priložnostmi. Spletne platforme jim omogočajo dostop do širšega kroga potencialnih partnerjev.