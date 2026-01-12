  • Delo d.o.o.
RAJ DOMA

Splošno pravilo shranjevanja: čevlji niso za v spalnico

Čeprav se zdi omara v spalnici priročen dodaten prostor za shranjevanje, tja vendarle ne spada vse, kar nameravamo pospraviti vanjo.
M. F.
 12. 1. 2026 | 17:16
3:26
Omare v spalnici so pogosto med največjimi kotički, kamor je mogoče marsikaj pospraviti. Prav zaradi obilice prostora se lahko, še posebno v domovih z omejenimi možnostmi shranjevanja, hitro spremenijo v odlagališče stvari, ki tja v resnici ne spadajo. Strokovnjaki za urejanje prostorov svetujejo, da iz njih odstranimo nekatere predmete in si tako zagotovimo več reda. Če nam doma resnično primanjkuje prostora, vseh teh pravil morda ne bomo mogli upoštevati, vseeno pa lahko sledimo nekaj preprostim nasvetom. Za čevlje je primernejši prostor pri vhodu, kjer se obuvamo in sezuvamo. S tem preprečimo prenašanje umazanije po domu, obenem se izognemo neprijetnim vonjavam v omari in v spalnici.

Če imamo obsežno zbirko obuval, strokovnjaki priporočajo, da težje pare, kot so škornji, ter tiste, ki jih pogosto nosimo, hranimo pri vhodu, v omaro v spalnici pa pospravimo (čiste in zložene v škatle ali vrečke) v trenutnem letnem času neaktualne čevlje in tiste za posebne priložnosti, ki jih obujemo res redko.

Splošno pravilo shranjevanja je, da je primerno mesto za predmete tam, kjer jih uporabljamo. Torbico vzamemo ob odhodu od doma, zato spada v predsobo oziroma v omaro v njej. Če jih imamo več, v predsobi shranimo tiste za vsakodnevno uporabo, preostale pa pospravimo v omaro v spalnici. Tudi plašče, jakne ter dodatke, kot so rokavice, kape in šali, imejmo v predsobi, garderobi ali pri vhodu. Tako v omari v spalnici ostane več prostora za druga oblačila. Zimske bunde in plašče tja pospravimo po zaključku zimske sezone.​

Kozmetične izdelke je varneje shranjevati v kopalnici.

Omara ni skladišče

​Razliti šampon, losjon ali parfum lahko povzročijo veliko škode, saj trajno poškodujejo oblačila. Kozmetične izdelke je varneje shranjevati v kopalnici. Če moramo zaloge teh hraniti v omari v spalnici, strokovnjaki svetujejo uporabo nepredušnih posod, ki preprečujejo širjenje morebitnih razlitij po oblačilih. Koš za perilo je praktično imeti v bližini omare, vendar ni priporočljivo, da stoji v njej. Neoprano perilo, zlasti športna oblačila, hitro razvije neprijetne vonjave. Strokovnjaki priporočajo postavitev koša v bolj zračen prostor oziroma v pralnico.

Če nam v stanovanju primanjkuje prostora za shranjevanje, se omara v spalnici pogosto spremeni v skladišče za predmete, ki tja ne spadajo: od družabnih iger, spominkov, sezonskih okraskov do zložljivih stolov. Če teh in podobnih stvari ne moremo shraniti drugje, strokovnjaki svetujejo jasno razdelitev prostora v omari, na primer spodnji del za družabne igre in zgornje police za spominke in predmete, katerih uporaba je omejena na kratek del leta. Hrana privablja škodljivce, ti se radi zadržujejo tudi v oblačilih, zlasti v tistih iz naravnih materialov, kot so volna, svila in kašmir. Zato hrana nikakor ne spada v omaro v spalnici. Če nimamo druge možnosti, so izjema le konzerve, pri katerih praktično ni možnosti za omenjene težave.

Hrana nikakor ne spada v omaro v spalnici.

