Spodbudimo cvetenje s tem enostavnim trikom

Po dolgi zimi se že močno veselimo, da na vrtu zacvetijo cvetlični grmi, ki naznanjajo pomlad ter nas pogosto razveseljujejo globoko v poletje. V naš vsakdan vnašajo barve in prijeten vonj, seveda pa je pomembno, da zanje ustrezno skrbimo. Pogosto se namreč zgodi, da listi izgubijo intenzivno zeleno barvo, cvetenje je slabše, kot bi si želeli, rast se upočasni. Da nas letos na vrtu ne bi doletele takšne skrbi, lahko uporabimo preprost vrtnarski trik, ki grmom pomaga spodbuditi bujnejše cvetenje.

Trik je v soli, ki jo potresemo ob rastišču, a ne govorimo o običajni soli, ki jo imamo v kuhinji. Gre za epsomsko sol, ki je na videz podobna kuhinjski, a je kemična spojina magnezijevega sulfata (MgSO 4 ·7H 2 O). Sestavljajo jo magnezij, žveplo in kisik, elementi, ki pri uspevanju rastlin igrajo pomembno vlogo. Prav ta dodatek zemlji lahko v primeru pomanjkanja magnezija ali žvepla bistveno prispeva k zdravju in vitalnosti naših cvetličnih grmov.

Ko manjka magnezija

Epsomska sol ni univerzalno gnojilo, ena njenih največjih prednosti je zagotavljanje dostopnega magnezija rastlinam. Magnezij sodeluje pri presnovnih procesih in je osrednji del molekule klorofila, sodeluje tudi pri prenosu fosforja v rastlini. Ne povečuje neposredno absorpcije vseh hranil (dušika, fosforja in kalija), temveč omogoča njihovo učinkovitejšo izrabo, kadar je magnezija dovolj. Ko rastlina prejme dovolj magnezija, lahko hranila iz zemlje izkoristi učinkoviteje, posledično hitreje raste, ima močnejše poganjke in bolj bujno cveti – če je bilo vzrok težav dejansko pomanjkanje magnezija.

Epsomska sol lahko v primeru pomanjkanja magnezija ali žvepla bistveno prispeva k zdravju in vitalnosti cvetličnih grmov. FOTO: Martina Unbehauen/Getty Images

Magnezij je ključni del klorofila, zelenega pigmenta, ki omogoča fotosintezo. Znaki, da rastline potrebujejo dodaten magnezij, so sicer precej lahko prepoznavni. Med najpogostejše spadajo rumenenje listov, šibka rast, tanki poganjki in slabše cvetenje. V takšnih primerih lahko uporaba epsomske soli hitro prinese vidno izboljšanje – ob predhodni potrditvi, da ne gre za pomanjkanje drugih hranil ali neustrezne talne razmere. Dodajanje epsomske soli lahko pomaga ohraniti temno zeleno barvo listov, kar kaže, da rastlina učinkovito proizvaja energijo. Več energije pomeni več cvetov in močnejša stebla, ki lažje nosijo bogate cvetove.

Ena njenih največjih prednosti je zagotavljanje dostopnega magnezija rastlinam.

Pravilno odmerjanje

Tudi žveplo, drugi pomembni element epsomske soli, ima pomembno vlogo, saj sodeluje pri tvorbi aminokislin, encimov in vitaminov ter podpira nastajanje beljakovin v rastlinah. Epsomska sol nima izrazitega fungicidnega učinka, lahko pa posredno prispeva k večji odpornosti rastlin, ker izboljša njihovo splošno prehransko stanje. Ni torej nadomestilo za fungicide ali druga zaščitna sredstva, lahko pa pomaga okrepiti naravno vitalnost rastlin.

Pomaga okrepiti naravno vitalnost rastlin. FOTO: Stokfokus/Getty Images

Najpogostejši način uporabe je zalivanje: naredimo raztopino ene žlice epsomske soli v litru vode. S to mešanico zalijemo tla okoli korenin največ enkrat na mesec v rastni sezoni. Sol lahko potresemo tudi neposredno po zemlji okoli rastline in jo nato zalijemo. Za hitrejši učinek lahko pripravimo blažjo raztopino in poškropimo liste, najbolje zgodaj zjutraj ali zvečer. Pomembno je, da smo pri odmerjanju epsomske soli zmerni, saj lahko s pretiravanjem porušimo hranilno ravnovesje tal in zavremo sprejemanje kalcija ali kalija.