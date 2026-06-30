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Športna eleganca na zapestju

Xiaomijevi pametni uri watch S5 in watch 5 odlikujejo zaslon in številne funkcije, kot je plačevanje z uro; watch 5 prepozna tudi premike prstov
Xiaomi watch 5 z Googlovim wearom OS

Xiaomi watch 5 z Googlovim wearom OS

Xiaomi watch S5 uporablja Xiaomijev hyper OS.

Xiaomi watch S5 uporablja Xiaomijev hyper OS.

Xiaomi watch S5 v elegantnem "načinu" FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Xiaomi watch S5 v elegantnem "načinu" FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Napredni senzorji na watch 5; škoda je le, da je treba telefon previdno položiti na polnilno postajico, da se kontakti staknejo.

Napredni senzorji na watch 5; škoda je le, da je treba telefon previdno položiti na polnilno postajico, da se kontakti staknejo.

Xiaomi watch S5 s strani

Xiaomi watch S5 s strani

Xiaomi watch 5 z eno od priloženih številčnic FOTOgrafije: Staš Ivanc

Xiaomi watch 5 z eno od priloženih številčnic FOTOgrafije: Staš Ivanc

Xiaomi watch 5 z Googlovim wearom OS
Xiaomi watch S5 uporablja Xiaomijev hyper OS.
Xiaomi watch S5 v elegantnem "načinu" FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc
Napredni senzorji na watch 5; škoda je le, da je treba telefon previdno položiti na polnilno postajico, da se kontakti staknejo.
Xiaomi watch S5 s strani
Xiaomi watch 5 z eno od priloženih številčnic FOTOgrafije: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 30. 6. 2026 | 16:10
4:43
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Xiaomi je konec maja na Dunaju predstavil premijska telefona serije 17T, poleg tega pa še nekaj drugih novosti, med katerimi je bila tudi pametna ura watch S5. Gre za športno-elegantno uro z 1,48-palčnim zaslonom iz organskih diod, ki dosežejo največjo svetilnost 2500 nitov, kar pomeni, da je zaslon odlično berljiv tudi pod močnim soncem.

Ura je zasnovana z mislijo na vzdržljivost, kar dokazuje njena vodoodpornost do globine 50 metrov (5 ATM). To pomeni, da jo lahko brez skrbi uporabljamo med plavanjem, prhanjem ali v dežju. Izdelana je iz nerjavečega jekla, ki zagotavlja trpežnost, odpornost proti rjavenju in prijeten občutek pri nošenju, tehta le 46 gramov, v debelino pa meri 11 milimetrov. Na voljo je v džungelsko zeleni, črni in srebrni/beli barvi ter z najlonskim ali s fluorogumijastim paščkom, stane pa od 189 do 209 evrov.

Do tri tedne brez polnjenja

Xiaomi watch S5 se lahko pohvali z vzdržljivo baterijo s kapaciteto 815 mAh, kar naj bi uri s Xiaomijevim operacijskim sistemom hyper OS zagotavljalo do 21 dni delovanja z enim polnjenjem pri lahki uporabi oziroma 14 dni pri običajni ali do devet dni pri stalno prižganem zaslonu. Če pogosto uporabljamo športne programe in navigacijo, bo ta čas seveda krajši, a vseeno daljši kot pri marsikateri konkurenčni uri.

Watch S5 se lahko pohvali z vzdržljivo baterijo in odličnim zaslonom.

Ura je opremljena z več kot 150 športnimi načini, ki vključujejo vse mogoče aktivnosti od teka in kolesarjenja prek plavanja do joge in smučanja, pri čemer podpira tudi zaznavanje padca; če se uporabnik v 60 sekundah ne odzove, ura samodejno pokliče izbrani stik za nujne primere. Številčnico ure lahko prilagodimo svojim potrebam, pri čemer lahko izbiramo tako med minimalističnimi kot med športnimi številčnicami s kupom podatkov.

Xiaomi watch S5 s strani
Xiaomi watch S5 s strani

Natančnejša navigacija

Natančen senzor za merjenje srčnega utripa omogoča podrobno spremljanje fizične aktivnosti, poleg tega pa ura ponuja tudi funkcije, kot so GPS, spremljanje spanja, merjenje stresa in spremljanje nasičenosti krvi s kisikom. Za satelitsko navigacijo skrbi novi dvofrekvenčni čip GNSS, ki podpira satelitske sisteme BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo in QZSS ter omogoča natančnejše beleženje poti, hitrejše pa je tudi povezovanje s sateliti. Ura, ki jo s telefonom sparimo v aplikaciji Mi Fitness, se zna prek bluetootha povezati tudi s kompatibilnimi zunanjimi merilniki moči ali kolesarskimi števci.

Nanjo lahko naložimo barvne zemljevide za uporabo brez povezave in uporabljamo funkcije, kot so navigacija po poti, vračanje na začetno točko in opozorila ob zapustitvi poti. Ura podpira tudi NFC za brezstično plačevanje prek storitve google pay, kar pomeni, da so podprte vse tiste slovenske banke in plačilne kartice, ki jih lahko naložimo v Googlovo denarnico na telefonu.

Watch 5 ima operacijski sistem wear OS in senzor EMG.

Watch 5

Že marca pa se je v Evropi začela prodajati pametna ura watch 5, ki je cenovno postavljena nekoliko višje (289 evrov). Urica uporablja strojno zahtevnejši Googlov operacijski sistem wear OS, s pomočjo velike baterije (930 mAh) pa zdrži do šest dni v normalnem načinu delovanja in do 18 dni v načinu varčevanja z energijo (ko je wear OS »izklopljen«). Ta dosežek je precej impresiven, saj ure z operacijskim sistemom wear OS običajno trpijo zaradi kratke življenjske dobe baterije. K večji dolgoživosti pripomore tudi napredno čipovje, ki vsebuje Qualcommov procesor snapdragon W5 gen 1 in energetsko učinkoviti koprocesor BES2800, ki omogoča pametno preklapljanje med čipi glede na potrebe.

Xiaomi watch S5 uporablja Xiaomijev hyper OS.
Xiaomi watch S5 uporablja Xiaomijev hyper OS.

Svetlost zaslona iz organskih diod je sicer nekoliko nižja kot pri prej opisanem modelu S5, a vseeno dovolj visoka (1500 nitov), da je berljiv tudi pod močno svetlobo. Zaslon je zaščiten s safirnim steklom, ohišje ure pa je izdelano iz nerjavečega jekla. Ura tehta 56 gramov brez paščka, a dodatna teža prispeva k občutku robustnosti.

Uporabniški vmesnik ure je intuitiven in enostaven za uporabo, prednost operacijskega sistema wear OS pa je v možnosti nalaganj (zunanjih) aplikacij v uro. Watch 5 ima poleg klasičnega nabora senzorjev tudi elektromiografski senzor (EMG), ki spremlja električno aktivnost mišic, s čimer lahko uro upravljamo s premiki prstov in zapestja, ne da bi se dotaknili zaslona, kar je še posebno uporabno, ko imamo polne (ali umazane) roke.

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