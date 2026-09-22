Športna eleganca na zapestju: ta pametna ura vas bo navdušila (FOTO)

Huawei je pred nedavnim v Münchnu predstavil novo serijo pametnih ur watch GT 7, ki se postavljajo z dodelanim oblikovanjem, natančnimi senzorji za beleženje telesnih funkcij in aktivnosti ter – kot smo že vajeni – odlično avtonomijo. Na test smo prejeli oba 46-milimetrska moška modela, ki slišita na imeni GT 7 in GT 7 pro. Obstaja pa še nekoliko manjši damski model s premerom 41 milimetrov.

Privlačen videz in dobri materiali

Obe moški uri se lahko pohvalita s športno-elegantnim videzom in kakovostnimi materiali, watch GT 7 ima ohišje iz nerjavečega jekla in keramično steklo, GT 7 pro pa iz titanove zlitine in safirno steklo. Pri urah s paščkom easycross iz fluoroelastomera takoj opazimo nov način zapenjanja, ki kombinira klasični pašček s tistim, ki ga imajo Applove pametne ure. Zapenjanje je enostavnejše in nošnja zanesljivejša, saj se pašček oziroma tisti del, ki pri klasičnem zapenjanju med gibanjem rad začne bingljati, dejansko ne more razrahljati. Ura se dobro drži zapestja in je udobna, materiali pa se tudi pri močnem potenju ne usmradijo.

Podobnosti in razlike

Huawei watch GT 7 pro in standardni watch GT 7 si delita enake programske funkcije, osnovne zmogljivosti spremljanja športnih aktivnosti in avtonomijo baterije. Cene se začnejo pri 429 oziroma 299 evrih, višja cena različice pro pa je posledica dražjih materialov, vgradnje senzorja za merjenje elektrokardiograma in pridobitve certifikata za prosto potapljanje do globine 40 metrov, pri čemer ura sama zazna, kdaj se potopimo. Standardna ura GT 7 prenese običajno plavanje v sladki in slani vodi.

Zmogljivi in vzdržljivi pametni uri.

Oba modela imata odličen zaslon iz organskih diod z največjo svetilnostjo do 3000 nitov. Uri poznata nadgrajene načine vadbe na prostem, vključno s tekom po stezah, meritvami smučanja, posodobitvami igrišča za golf in analizo vzponov pri kolesarjenju s pomočjo umetne inteligence. Tokrat je poseben poudarek na smučanju, pri čemer prepoznata vrsto smučanja, preštevata zavoje, izmerita pospeške in pojemke ter naredita natančno analizo. Poleg tega lahko prek aplikacije zdravje na uro naložimo izbrano smučišče (na voljo jih je okoli 3000), med katerimi so tudi slovenska (slovenskih igrišč za golf še vedno ni).

40 metrov globine prenese watcht GT 7 pro, kar je več kot dovolj za amatersko prosto potapljanje.

Nadgrajene so tudi tekaške in kolesarske funkcije, pri čemer nas ura v primeru, da se prehitro približujemo ostremu ovinku (če uporabljamo navigacijo prek zunanjih aplikacij), zvočno in s tresenjem opozori, da upočasnimo. Zelo koristna zna biti funkcija Vpogledi v zdravje, ki na podlagi večjega števila meritev, kot so kakovost spanja, variabilnost srčnega utripa, čustveno stanje in poraba aktivnih kalorij, zjutraj oceni, kako pripravljeno je telo na nov dan. O merjenju utripa, nasičenosti krvi s kisikom, ocenjevanju togosti arterij ni treba niti govoriti, dodati pa je treba, da kljub vsem tem naprednim funkcijam ne gre za medicinski pripomoček. A za laično spremljanje telesnih zmogljivosti je watch GT 7 in še posebej pro odlična zadeva.

Vzdržljiva baterija

Zdaj smo že vajeni, da Huaweijeve ure dolgo zdržijo brez polnjenja. Watch GT 7 in GT 7 pro zdržita do 21 dni pri lahki uporabi oziroma do 12 dni pri tipični uporabi ali do 51 ur v načinu gorskega teka, kar pomeni nenehno spremljanje telesnih funkcij in neprekinjeno delovanje GPS. Obe uri omogočata klice prek bluetootha in sta združljivi tako z androidom kot Applovim iosom, res pa je, da na androidnih telefonih, še posebno huaweijih, delujeta bolje oziroma omogočata več funkcij. Z uro je mogoče tudi brezstično plačevati prek aplikacije curve. Katero torej izbrati? Kdor se želi malce potapljati in meriti EKG, bo izbral različico pro, za druge pa je standardna verzija več kot dovolj.

Novi sistem zapenjanja paščka FOTO: Staš Ivanc

Pogled na watch GT 7 pro od strani FOTO: Staš Ivanc

Natančni senzorji FOTO: Staš Ivanc

Pametni uri huawei watch GT 7 in GT 7 pro FOTO: Staš Ivanc

Huawei watch GT 7 pro FOTO: Staš Ivanc