Sprostimo potlačena čustva

Potlačena čustva, kot so žalost, jeza in strah, lahko v nas ustvarjajo napetost. Preprosta meditacijska tehnika temelji na zavestnem zaznavanju občutkov, ne da bi jih poskušali potlačiti, spremeniti ali razložiti. Namesto da analiziramo, zakaj nekaj čutimo, pozornost usmerimo v samo doživljanje.

Udobno se namestimo, zapremo oči in pozornost usmerimo na predel srca. Nato počasi zaznavamo, kaj se dogaja v našem telesu. Opazujemo morebitno stiskanje v prsih, težo v želodcu, napetost ali druge občutke. Če se pojavi močno čustvo, ga ne odrivamo. Mirno dihamo in si dovolimo občutiti, kar prihaja. Če se nam zahoče jokati, lahko jočemo. Občutkov ne ocenjujemo in jih ne poskušamo nadzorovati. Ko nas misli odnesejo k dogodkom ali skrbem, se s pomočjo dihanja nežno vrnemo k telesnim občutkom. Pomembno je, da se ne zapletamo v zgodbo, povezano s čustvom, ampak ostajamo pri tem, kar trenutno čutimo.

Čustva lahko prihajajo v valovih. Ko eden popusti, se lahko pojavi drugi ali se isti občutek vrne ob naslednji meditaciji. Cilj ni, da čustva na silo odpravimo, temveč da jim namenimo prostor. Takšno čuječe opazovanje nam lahko pomaga razvijati bolj sprejemajoč odnos do notranjega doživljanja. Če občutki postanejo premočni, meditacijo prekinemo in se usmerimo na okolico.