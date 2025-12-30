  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SO ZELO POSEBNE

Spužve se znajo znova sestaviti

V teh dneh si lahko v kinematografih ogledamo risanko s Spužijem Kvadratnikom, ki ga je navdihnila rumena cevasta spužva.
Rade se pritrdijo na skalne grebene. FOTO: Johnandersonphoto/Getty Images
Rade se pritrdijo na skalne grebene. FOTO: Johnandersonphoto/Getty Images
A. J.
 30. 12. 2025 | 18:15
2:12
A+A-

Rumeno cevasto spužvo (Aplysina fistularis) najdemo na pravljičnih Karibih, tudi na Floridi in v Mehiškem zalivu. Najraje se naseli na skalnatih grebenih. Na pogled je res nekaj posebnega. Sestavljena je iz ene ali več cevastih rumenih struktur in pritrjena na tla. Cevi so visoke od 30 do 50 centimetrov – odvisno od tega, kako čista je voda. V bolj čisti zrastejo manj. Ker nima silikatne skeletne strukture, je mehka in so jo nekoč uporabljali za kopalno gobo.

Hrani se tako, da filtrira vodo skozi telesno steno. Na tak način polovi delce hrane. Odpadne snovi izloča v notranjo posodo ali cev. Odpadna voda izstopi iz spužve skozi veliko odprtino na vrhu (imenovano oskulum). Med tem postopkom iz vode pridobivajo tudi kisik.

Hranijo se tako, da filtrirajo vodo. FOTO: Damocean/Getty Images
Hranijo se tako, da filtrirajo vodo. FOTO: Damocean/Getty Images

Podobno kot nekatere vrste rož iz dela spužve, ki ga, na primer, izpulijo plenilci, zraste nova, ko se odtrgani del pritrdi na greben. Poleg tega nespolnega razmnoževanja se razmnožujejo tudi spolno. Glavni plenilec rumenih cevastih spužev je jastrebova želva, jedo jih tudi nekatere ribe. Plenilce odvračajo tako, da proizvajajo kemikalije, ki jim dajejo neprijeten okus, te tudi preprečujejo drugim bitjem, kot so alge, da bi se pritrdile na njihove cevke.

Spužve nimajo tkiv.

Spužve skupaj sestavljajo eno najstarejših in najbolj primitivnih skupin živali na Zemlji. Obstajajo že vsaj 500 milijonov let. Njihove celice niso specializirane. Vsaka posamezna celica spužve se lahko preoblikuje, da opravi delo katere koli druge celice v telesu. Zato spužve nimajo tkiv kot druge vrste živali. Znanstveniki so delali poskuse z uničevanjem spužve v mešalniku. Uničene celice so priplavale nazaj k drugim in kmalu se je spužva znova sestavila v običajno obliko.

Več iz teme

spužveživljenjeSpuži Kvadratnik
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Praznično
POMENLJIVO

Analiza, ki razkriva dejstva: kaj o zvezi povedo novoletna darila

Vsako darili prinaša določeno in ne vedno očitno sporočilo.
30. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: uživajmo v preprostih radostih življenja

Luna začenja jutrišnji dan v trdnem znamenju Bika, kar poudarja stabilnost in vez z materialnim svetom.
30. 12. 2025 | 18:00
17:45
Novice  |  Svet
NAJNOVEJŠA POROČILA

Moskva lovi ljudi, fronta jih melje?! Izgube v vojni z Ukrajino naj bi bile ogromne

Širša slika je grozljiva na obeh straneh.
30. 12. 2025 | 17:45
17:28
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TEHNIČNA OKVARA NA KABINSKI ŽIČNICI

Na vrhuncu smučarske sezone kakih sto ljudi obtičalo na višini 2800 metrov (VIDEO)

Nesreča se je zgodila na vrhuncu smučarske sezone, ko se številni Italijani in turisti zgrinjajo v smučarska središča za božično-novoletne praznike.
30. 12. 2025 | 17:28
17:15
Lifestyle  |  Astro
RITUALI

Pet novoletnih ritualov

Ni treba vsega načrtovati, nekatere stvari morajo ostati odprte. Pomembno je, da pustimo prostor tudi za milost in čarobnost.
30. 12. 2025 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
AKTIVNI

Vadimo pod mizo

Mini steper je majhen pripomoček za veliko vsakodnevnega gibanja.
Janez Kušar30. 12. 2025 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki