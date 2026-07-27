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Sreča in oblačenje: kaj vaš slog oblačenja razkriva o vas?

Srečni se ne obremenjujejo s tem, kaj si o njih mislijo drugi.
FOTO: Nick David/Gettyimages

FOTO: Nick David/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Annazhuk/Gettyimages

FOTO: Annazhuk/Gettyimages

FOTO: Nick David/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Annazhuk/Gettyimages
M. Fl.
 27. 7. 2026 | 18:00
3:20
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Obstaja zanimiva povezava med srečo in načinom oblačenja. Bolj, kot so ljudje zadovoljni s svojim življenjem, preprosteje se oblačijo. Do takšnega sklepa so prišli na podlagi primerjav letnih poročil Združenih narodov o sreči in modnih navad prebivalcev najuspešnejših držav. Od leta 2011 raziskovalci spremljajo raven sreče in zadovoljstva z načinom življenja v različnih državah. Pri tem analizirajo številne dejavnike, kot so življenjski standard, družbena podpora, občutek varnosti in osebno zadovoljstvo, nato države razvrstijo glede na to, kako srečni so njihovi prebivalci.

Po teh raziskavah so med najsrečnejšimi državami sveta že vrsto let:

  • Norveška
  • Danska
  • Islandija
  • Švica
  • Finska
  • Nizozemska
  • Kanada
  • Nova Zelandija
  • Avstralija
  • Švedska

Čeprav se vrstni red občasno spremeni, se te praviloma vedno uvrščajo v sam vrh lestvice.

Kaj je skupno najsrečnejšim državam?

Poleg visokega življenjskega standarda in razvite družbe jih povezuje še nekaj: sproščen in preprost odnos do oblačenja. Moda tam ni sredstvo za dokazovanje družbenega statusa. Ljudje večinoma izbirajo oblačila, v katerih se počutijo udobno in svobodno, brez pretirane želje, da bi naredili vtis na druge. Kavbojke, majice, športni copati, puloverji s kapuco, jakne in druga preprosta oblačila so del njihovega vsakdana.

FOTO: Annazhuk/Gettyimages
FOTO: Annazhuk/Gettyimages

Najbolj modne države niso nujno tudi najsrečnejše

Zanimivo je, da države, ki veljajo za svetovne modne prestolnice, niso nujno na vrhu lestvice sreče. Francija in Španija sta uvrščeni precej nižje, Italija, ki slovi po eleganci in izvrstnem občutku za slog, je še bolj oddaljena od vrha. Čeprav Italijani velikokrat veljajo za ene najbolje oblečenih ljudi na svetu, raziskave kažejo, da izbrana oblačila sama po sebi ne prinašajo večjega življenjskega zadovoljstva.

Ko vam ni treba ničesar dokazovati, se oblačite bolj preprosto

V najsrečnejših družbah se posamezniki praviloma ne obremenjujejo z vprašanji, ali so njihova oblačila dovolj modna, ali sledijo zadnjim trendom ali kakšen vtis bodo naredila. Ženskam ni treba vsako jutro iskati popolne modne kombinacije, nositi visokih pet ali ure in ure namenjati urejanju videza, da bi dokazale svojo vrednost. Tudi moški od svojih partneric ne pričakujejo, da bodo ves čas videti kot z naslovnic modnih revij. Morda se prav v tem skriva skrivnost: ko se človek počuti varnega, sprejetega in zadovoljnega s svojim življenjem, nima potrebe, da bi z oblačili nenehno pošiljal sporočila drugim.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ali sreča vpliva na način oblačenja?

Morda za srečo ni treba slediti vsakemu modnemu trendu, iskati popolnega kroja ali nenehno vlagati energije v videz zaradi mnenja drugih. Morda se človek najbolj sproščeno počuti takrat, ko nima potrebe, da bi karkoli dokazoval, piše Sensa.rs.

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