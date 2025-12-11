Srečen zakon, vitka postava: kako lahko ljubezen pomaga v boju proti debelosti

Študija univerze UCLA, objavljena v reviji Gut Microbes, razkriva biološki razlog, zakaj tesni odnosi pomagajo preprečevati pridobivanje kilogramov. Raziskovalci so ugotovili, da zakonske zveze, v katerih obstaja podpora, povečujejo raven oksitocina, hormona, povezanega z zaupanjem in bližino, ki vpliva na možgansko odzivanje na hrano in na način, kako črevesje predeluje hranila.

Sam zakon ni dovolj

Prejšnje raziskave o vplivu zakona na telesno težo so pokazale nasprotujoče si rezultate. Nekatere so prišle do zaključka, da ljudje po poroki pridobivajo težo, druge, da so vitkejši in bolj zdravi kot samski. Nova študija pojasnjuje te razlike, saj se ne osredotoča samo na zakon, temveč tudi na kakovost čustvene povezanosti v njem. V raziskavi je sodelovalo 94 odraslih, strokovnjaki so zbrali različne podatke: posnetke možganov, ki prikazujejo odziv na fotografije hrane, vzorce blata za analizo črevesnih bakterij in metabolitov, krvne teste za merjenje ravni oksitocina, sodelujoči so izpolnjevali še vprašalnike o odnosih in prehranjevalnih navadah.

Odgovarjali so na vprašanja o čustveni podpori, o simptomih odvisnosti od hrane in ravni stresa ter navedli svoj zakonski status. Rezultati so pokazali, da imajo poročeni z visoko čustveno podporo partnerja znatno nižji indeks telesne mase kot tisti z manjšo podporo.

Oksitocin, hormon bližine, ki vpliva tudi na tek

Oksitocin, znan kot hormon povezovanja, se sprošča med fizičnim dotikom, porodom in čustveno povezanostjo. Nova raziskava kaže, da vpliva tudi na uravnavanje teka in prehranjevalne navade. Pri poročenih udeležencih so bile ravni oksitocina višje kot pri samskih. Raziskovalci domnevajo, da stabilni in predani odnosi spodbujajo stalno sproščanje oksitocina, kar vpliva na delovanje možganov in kemične procese v črevesju ter oblikuje prehranske navade.

Posnetki možganov so razkrili še en del uganke: pri poročenih z visoko čustveno podporo je bila večja aktivnost v delu možganov, odgovornem za nadzor impulzov in sprejemanje odločitev. To pomaga zavirati hrepenenja in premišljeno, namesto impulzivno, izbirati hrano. Pri samskih čustvena podpora ni imela enakega učinka. Raziskovalci menijo, da dinamika zakonske zveze deluje kot trening samokontrole, saj morajo partnerji pogosto v korist skupnih ciljev premagati sebične impulze.

Kakovost odnosov vpliva tudi na črevesni mikrobiom

Študija je analizirala triptofan, aminokislino, ki jo telo uporablja za tvorbo serotonina in drugih spojin. Črevesne bakterije pomagajo pretvoriti triptofan v različne metabolite, nekateri so koristni, drugi lahko škodljivi. Udeleženci z višjo čustveno podporo so imeli višje ravni indola in indol-3-karboksilata, spojin s protivnetnimi in nevrozaščitnimi lastnostmi. Prav tako so imeli nižje ravni 3-indoksil sulfata, snovi, povezane z vnetji in kognitivnimi težavami.

Poročeni z visoko čustveno podporo so imeli povišane ravni pikolinata, metabolita triptofana, ki uravnava imunski sistem. Nizke ravni so povezane z depresijo in nevrodegenerativnimi boleznimi, čeprav študija teh motenj ni raziskovala. Te spremembe v črevesju so povezane tako s kakovostjo odnosov (čustvena podpora) kot z zakonskim statusom. Raziskava nakazuje, da kakovost naših odnosov lahko spreminja črevesni mikrobiom, kar vpliva na zdravje možganov in presnovo.

Koordinirani sistem

Statistični modeli so pokazali, da gre za sinhroniziran proces: pozitivni socialni odnosi povečajo raven oksitocina, ki vpliva na možganske regije, vključene v uravnavanje prehrane, in na črevesne metabolite, povezane z vnetjem in energijsko ravnotežjem. Še posebej močna je bila povezava med možgansko aktivnostjo in črevesnimi metaboliti, kar kaže na usklajeno delovanje med centralnim živčnim sistemom in prebavnim traktom.

Modeli so pokazali jasno korelacijo: pozitivni odnosi povečujejo raven oksitocina, ki deluje na možganske regije, odgovorne za nadzor prehrane, in na črevesne metabolite, ki vplivajo na vnetje in energijsko ravnotežje. Simptomi odvisnosti od hrane so se razlikovali glede na čustveno podporo. Udeleženci z močno podporo so, ne glede na zakonski status, redkeje poročali o takšnih vedenjih. Slaba družbena podpora je bila že prej identificirana kot dejavnik tveganja za prehranske motnje, ta raziskava dodaja dokaze, da kakovostni odnosi lahko nižajo tveganje za problematične prehranske vzorce, povzema miss zdrava.