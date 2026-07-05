Stanovanje v najvišjem nadstropju: najvišje je lahko sanjsko, a tudi peklensko

Pri iskanju stanovanja mnogi že vnaprej izločijo dve možnosti: pritličje in zadnje nadstropje. Zadnje nadstropje ima sicer velik čar – mir, razgled in nobenih korakov nad glavo. A tudi pomanjkljivosti: vročino poleti, mraz pozimi, zamakanje strehe in višje stroške. Veliko debat se razvnema o tem vrhnjem, mansardnem stanovanju. Zadnjič je nekdo vprašal za izkušnje pred nakupom stanovanja v 16. nadstropju nebotičnika s sicer obnovljeno ravno streho, PVC-okni in kar dvema klimatskima napravama.

Izvedel je, da življenje na vrhu niti ni tako slaba izbira. Nekdo mu je povedal, da se je prav zaradi neznosnega hrupa sosedov nad seboj preselil v stanovanje v zadnjem nadstropju. Izkazalo se je, da je bila to zanj pravzaprav idealna odločitev. Nič več korakov, nič več loputanja in vsakodnevne galame. Ker ima stavba obnovljeno streho in izolacijo, poleti tudi povsem normalno živijo, klima pa bi bila potrebna tako in tako tudi v vseh drugih stanovanjih.

Živeti na vrhu je vselej dialog med sanjami in peklom. FOTO: Kypros/Getty Images

Vsi pa vendarle niso tako optimistični, ko teče beseda o stanovanjih v najvišjih nadstropjih. Na drugi strani številni opozarjajo, da lahko ravne strehe povzročajo silne težave, še zlasti če se stanovalci ne morejo dogovoriti za popravilo strehe ali pa nimajo denarja za to.

Zimi ne pripisuje kakšnih večjih težav, vendar meni, da je sosedom nadstropje nižje vseeno topleje.

Stavbno pohištvo

Izkušnje so namreč zelo različne. Nekdo, ki živi na vrhu petnadstropne stavbe, nam bo lahko iz prve roke povedal, da se poleti razlika precej občuti. Strop je namreč že na dotik topel, stanovanje pa je zelo težko ohladiti. Zahodni del se popoldne močno segreje. Zimi ne pripisuje kakšnih večjih težav, vendar pa meni, da je sosedom nadstropje nižje vseeno topleje.

Nekdo drug, ki ima povsem nasprotno izkušnjo, nam bo povedal čisto drugače. Obstajajo namreč tudi takšni, ki so več kot 30 let živeli v najvišjem nadstropju, pa vseeno pravijo, da bi se, ob kakovostnem ostrešju, še enkrat odločili enako. Po njihovem mnenju sta ključna fasada in stavbno pohištvo. Če je to kakovostno, je poleti prijetno, pozimi pa toplo.

Če je ostrešje dotrajano, obnova pa ni predvidena, odsvetujemo nakup stanovanja na vrhu. FOTO: Victoria Wall Harris/Getty Images

Veliko pomenita tudi senca in razgled. Nekateri znajo povedati, da so terase, veter, sonce in občutek svobode neprecenljivi. Spet drugi opozarjajo, da je lahko pri slabi izolaciji poleti pekel, pozimi pa udarijo preveliki stroški ogrevanja.

In kaj bi bil najboljši nasvet? Pred nakupom je treba v prvi vrsti dobro preveriti, kakšna je streha, kakšni so izolacija, fasada, okna, orientacija stanovanja, kakšna so dvigala in kakšno je stanje rezervnega sklada. Življenje v najvišjem nadstropju je lahko sanjsko, lahko pa je tudi zelo zelo draga napaka.