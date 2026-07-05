  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZADNJE NADSTROPJE

Stanovanje v najvišjem nadstropju: najvišje je lahko sanjsko, a tudi peklensko

Stanovanje v najvišjem nadstropju lahko prinese mir, razgled in svobodo, a tudi vročino, zamakanje ter stroške; pred nakupom nujno preverite streho, izolacijo in okna.
Kdor živi na vrhu, ve, da ni nad njim nikogar, ki bi ga motil. FOTO: Akaradech Pramoonsin/Getty Images

Kdor živi na vrhu, ve, da ni nad njim nikogar, ki bi ga motil. FOTO: Akaradech Pramoonsin/Getty Images

Živeti na vrhu je vselej dialog med sanjami in peklom. FOTO: Kypros/Getty Images

Živeti na vrhu je vselej dialog med sanjami in peklom. FOTO: Kypros/Getty Images

Če je ostrešje dotrajano, obnova pa ni predvidena, odsvetujemo nakup stanovanja na vrhu. FOTO: Victoria Wall Harris/Getty Images

Če je ostrešje dotrajano, obnova pa ni predvidena, odsvetujemo nakup stanovanja na vrhu. FOTO: Victoria Wall Harris/Getty Images

Kdor živi na vrhu, ve, da ni nad njim nikogar, ki bi ga motil. FOTO: Akaradech Pramoonsin/Getty Images
Živeti na vrhu je vselej dialog med sanjami in peklom. FOTO: Kypros/Getty Images
Če je ostrešje dotrajano, obnova pa ni predvidena, odsvetujemo nakup stanovanja na vrhu. FOTO: Victoria Wall Harris/Getty Images
L. K.
 5. 7. 2026 | 15:15
3:25
A+A-

Pri iskanju stanovanja mnogi že vnaprej izločijo dve možnosti: pritličje in zadnje nadstropje. Zadnje nadstropje ima sicer velik čar – mir, razgled in nobenih korakov nad glavo. A tudi pomanjkljivosti: vročino poleti, mraz pozimi, zamakanje strehe in višje stroške. Veliko debat se razvnema o tem vrhnjem, mansardnem stanovanju. Zadnjič je nekdo vprašal za izkušnje pred nakupom stanovanja v 16. nadstropju nebotičnika s sicer obnovljeno ravno streho, PVC-okni in kar dvema klimatskima napravama.

Izvedel je, da življenje na vrhu niti ni tako slaba izbira. Nekdo mu je povedal, da se je prav zaradi neznosnega hrupa sosedov nad seboj preselil v stanovanje v zadnjem nadstropju. Izkazalo se je, da je bila to zanj pravzaprav idealna odločitev. Nič več korakov, nič več loputanja in vsakodnevne galame. Ker ima stavba obnovljeno streho in izolacijo, poleti tudi povsem normalno živijo, klima pa bi bila potrebna tako in tako tudi v vseh drugih stanovanjih.

Živeti na vrhu je vselej dialog med sanjami in peklom. FOTO: Kypros/Getty Images
Živeti na vrhu je vselej dialog med sanjami in peklom. FOTO: Kypros/Getty Images

Vsi pa vendarle niso tako optimistični, ko teče beseda o stanovanjih v najvišjih nadstropjih. Na drugi strani številni opozarjajo, da lahko ravne strehe povzročajo silne težave, še zlasti če se stanovalci ne morejo dogovoriti za popravilo strehe ali pa nimajo denarja za to.

Zimi ne pripisuje kakšnih večjih težav, vendar meni, da je sosedom nadstropje nižje vseeno topleje.

Stavbno pohištvo

Izkušnje so namreč zelo različne. Nekdo, ki živi na vrhu petnadstropne stavbe, nam bo lahko iz prve roke povedal, da se poleti razlika precej občuti. Strop je namreč že na dotik topel, stanovanje pa je zelo težko ohladiti. Zahodni del se popoldne močno segreje. Zimi ne pripisuje kakšnih večjih težav, vendar pa meni, da je sosedom nadstropje nižje vseeno topleje.

Nekdo drug, ki ima povsem nasprotno izkušnjo, nam bo povedal čisto drugače. Obstajajo namreč tudi takšni, ki so več kot 30 let živeli v najvišjem nadstropju, pa vseeno pravijo, da bi se, ob kakovostnem ostrešju, še enkrat odločili enako. Po njihovem mnenju sta ključna fasada in stavbno pohištvo. Če je to kakovostno, je poleti prijetno, pozimi pa toplo.

Če je ostrešje dotrajano, obnova pa ni predvidena, odsvetujemo nakup stanovanja na vrhu. FOTO: Victoria Wall Harris/Getty Images
Če je ostrešje dotrajano, obnova pa ni predvidena, odsvetujemo nakup stanovanja na vrhu. FOTO: Victoria Wall Harris/Getty Images

Veliko pomenita tudi senca in razgled. Nekateri znajo povedati, da so terase, veter, sonce in občutek svobode neprecenljivi. Spet drugi opozarjajo, da je lahko pri slabi izolaciji poleti pekel, pozimi pa udarijo preveliki stroški ogrevanja.

In kaj bi bil najboljši nasvet? Pred nakupom je treba v prvi vrsti dobro preveriti, kakšna je streha, kakšni so izolacija, fasada, okna, orientacija stanovanja, kakšna so dvigala in kakšno je stanje rezervnega sklada. Življenje v najvišjem nadstropju je lahko sanjsko, lahko pa je tudi zelo zelo draga napaka.

Pred nakupom je treba v prvi vrsti dobro preveriti, kakšna je streha, kakšni so izolacija, fasada, okna.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

stanovanjestanovanjanepremičnineprenovaambientidomnajvišje nadstropje
ZADNJE NOVICE
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
DRUGA PLAT MEDALJE

Amal Clooney o manj prijetni plati zakona z Georgeem Clooneyjem

Zaradi moževe slave je postala bolj negotova glede svoje poklicne poti.
5. 7. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
VADBA ZA ZDRAVJE SRCA

Katere uteži so najboljše za srce?

Izbira pravih uteži za vadbo za moč je še kako pomembna.
Miroslav Cvjetičanin5. 7. 2026 | 15:00
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Zaradi dveh moških v šotoru je ob 5.33 zjutraj na koprski plaži posredovala policija

Stara sta bila 45 in 37 let.
5. 7. 2026 | 14:05
13:55
Bulvar  |  Domači trači
OBŽALOVANJE

Roman Vodeb brez obotavljanja udaril po slovenskem podjetniku, razlog je hčerka: »Pravi moški česa takega nikoli ne bi naredil« (VIDEO)

Slovenski podjetnik, vloger in popotnik Tomaž Gorec je v podkastu Davida Milosavljevića pred časom prvič podrobneje spregovoril o svojem zasebnem življenju in razkril, da ima 25-letno hčerko, s katero pa danes ni v stikih.
5. 7. 2026 | 13:55
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POLETNI RITUALI

Znane na plaži in njihova nujna oprema za morske užitke (Suzy)

Ko se temperature povzpnejo, imajo naše slavne in postavne dame svoje male poletne rituale. Nekatere prisegajo na dobro knjigo, druge na slastne prigrizke, tretje na torbo, v kateri je vse zloženo skoraj po vojaško.
5. 7. 2026 | 13:00
12:35
Šport  |  Odmevi
SP V NOGOMETU 2026

Senzacija svetovnega prvenstva brez kluba: star je 40 let in ima dve ponudbi za nadaljevanje kariere

Po koncu prvenstva pa se vratar vrača v klubsko negotovost, saj mu je potekla pogodba s portugalskim drugoligašem.
5. 7. 2026 | 12:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki