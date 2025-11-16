  • Delo d.o.o.
ONINA KUHINJA

Stara koroška in istrska kulinarika

Promotorka bogate stare koroške kulinarike, Korošica iz Ljubljane Doroteja Omahen, in povabljena k dogodku, dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica ZRS Koper, sta s predstavitvijo knjig z recepti starih mam in babic iz obeh pokrajin, Koroške in Istre, ter s pripadajočo degustacijo tipičnih jedi in pijač v okviru 24. Festivala za tretje življenjsko obdobje F3ŽO v Cankarjevem domu v Ljubljani prijetno presenetili ljubitelje kulinarične, kulturne in jezikovne dediščine.
Vlasta Nussdorfer in Doroteja Omahen FOTO: Tadej Majhenič

Tanja Mejak Bordon FOTO: Tadej Majhenič

FOTO: Tadej Majhenič

Dr. Lucija Čok FOTO: Tadej Majhenič

Pripravlja: Melita Meršol
 16. 11. 2025 | 06:45
5:39
Doroteja Omahen, avtorica knjige Kuharija po koroško, slastne, a preproste jedi naših mam in babic, ki je konec leta 2023 predstavila dopolnjeno izdajo zbirke starih koroških receptov, pospremljeno z zgodbami, reki, narečnimi izrazi, s koroškimi kulinaričnimi posebnostmi, prikazanimi z ilustracijami, ter odlomki iz koroške proze in poezije, je bila pobudnica imenitnega dogodka v okviru 24.

Festivala za tretje življenjsko obdobje F3ŽO. Odprla ga je sopranistka Kristina Ravnjak iz Slovenj Gradca s koroško ljudsko pesmijo Pri nas na Koroškem in tako uvodu vtisnila čustveno noto, ki jo je nato s kratko recitacijo ljudske pesmi Oj, mi smo pa tu na Koroškem doma ... poudarila tudi Omahnova.

Zbrane je z nagovorom počastila Vlasta Nussdorfer, predsednica programskega sveta F3ŽO in avtorica predgovora v knjigi Kuharija po koroško.

Pomemben del programa je bil tudi dr. Peter Kamien, prevajalec nemške različice knjige Prite jest! Kommt essen! Doroteja Omahen je, v zahvalo za pomoč ter razumevanje do njene ljubezni do Koroške, svojemu soprogu Feliksu/Sreču Omahnu, ki mu je knjiga tudi posvečena, na prsi pripela rdeče lectovo srce, izdelano v Slovenj Gradcu.

Rdeča nit med vsebinami, regijami in osebnostmi

Dogodek je povezovala Tanja Mejak Bordon, zastopnica Društva poslovnih žensk FAM, ki je stkala rdečo nit med vsemi vsebinami, regijami in osebnostmi. Zgodbo o koroški kulinariki pa so dodatno obogatile mag. Olga Paulič, umetnostna zgodovinarka, z dovršeno vizualno spremljavo predstavitve, prof. Iva Potočnik s simpatičnim narečnim opisom priprave značilne koroške jedi flike, Leonida Arbeiter s prav tako v narečju predstavljeno koroško pogačo trenta in Brigita Rajšter, muzejska svetnica in etnologinja, ki je aktivno sodelovala pri nastanku in promociji knjige.

Istrski pridih

Z drugim koncem Slovenije pa je dogodek lepo povezala predstavitev knjige Okus po morju, Stara istrska kuhinja, ki je prav tako izšla leta 2023. Mojstrsko jo je pripravila avtorica, dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica ZRS Koper, nekdanja ministrica za šolstvo, znanost in šport, ki je iz temeljev gradila tudi primorsko šolstvo. Je prav tako koordinatorica evropskega projekta LAS Istre Zgodbe o ribištvu slovenske Istre skozi čas.

Njena knjiga je prevedena v italijanski (Sapore di mare. La vecchia cucina istriana) in angleški jezik (Flavour of the sea. Old istrian cuisine). Ob predstaviti so predvajali tudi triminutni video Emilije Paulič, promotorke istrske kulinarike, o pripravi istrskih bobičev, značilne istrske enolončnice, besedo pa je dobila še avtorica slikovnega gradiva, slikarka Nada Dellore.

Pogostitev iz dveh regij

Pika na i je bila pokušina koroških in istrskih jedi, pripravljenih po receptih iz obeh knjig, med drugim koroških kruhovih srčkov, tradicionalnih flik, trent, pečenih japk, značilne potice s suhimi hruškami, pečenih kož, potice z ocvirki, toustih grumpov, pa tudi pokušina izjemnega oljčnega olja in istrskega kruha, izbranega solnega cveta, grape (grozdnega žganja) in še marsičesa drugega.

Vse je bilo sveže pripravljeno, kar pomeni ponoči pred prireditvijo, ob pomoči zlatih prijateljev koroške kulinarike in kulture.

Značilne koroške pijače je osebno točil Janez Mirkač, lastnik kmetije Rebernik iz Pameč blizu Slovenj Gradca in proizvajalec že večkrat nagrajenih pijač iz jabolk: koroškega mošta (jabolčno vino) ter jabolčnega soka natur in z okusom.

Vse je izjemno navdušila tudi njegova redka in odlična koroška jabolčna penina (Yapka), med istrsko ponudbo pa je bil posebne pozornosti deležen refošk, posvečen 30. obletnici ZRS Koper.

Recept:

KOROŠKE TRENTE

Koroški prigrizek, ki so ga pripravili ob peki kruha za potešitev prve lakote otrok, danes pa se peče samostojno.

Potrebujemo:
500 g moke
21 g kvasa
sol po okusu
2,5–3 dl vode
Nadevi:
kisla smetana, cela kumina, sol, sladka ali kisla smetana, sladkor, žafranika, ocvirki, drobnjak

V posodo vsujemo moko, naredimo jamico. Kvas zdrobimo, zmešamo z mlačno vodo, vlijemo v jamico, malo zmešamo z moko ter pustimo, da vzhaja. Zamesimo bolj mehko testo in pustimo, da vzhaja.

Vzhajano testo tanko (do centimeter debelo) razvaljamo v želeno obliko.

Testo obložimo z izbranim nadevom. Če delamo trento z ocvirki, jih segrejemo, naložimo na testo in jih z vilicami močno pritisnemo nanj, sicer bodo po peki odpadli. Potresemo z narezanim drobnjakom. Če se odločimo za namaz s kislo oziroma sladko smetano, preprosto zmešamo vse sestavine in namažemo po testu.

Pečemo 20–30 minut na 180 stopinjah.

Več na: odprtakuhinja.si

