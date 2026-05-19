  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SREČANJE

Starodobnikov ne smemo zapirati v muzeje, poglejte, kako čudoviti so (FOTO)

Arboretum Volčji Potok je gostil 80 let in več stara vozila.
Lojze Lenček z ženo Martino iz Trzina je lastnik donnet zedela C16, ki je star natanko 100 let. FOTO: Primož Hieng

Lojze Lenček z ženo Martino iz Trzina je lastnik donnet zedela C16, ki je star natanko 100 let. FOTO: Primož Hieng

Ob 110 let starem overlandu 83B touring stojijo (z leve): Mija Vrhovnik, Luka Šparovec, lastnik Franc Nagode in Miro Vrhovnik. FOTO: Primož Hieng

Ob 110 let starem overlandu 83B touring stojijo (z leve): Mija Vrhovnik, Luka Šparovec, lastnik Franc Nagode in Miro Vrhovnik. FOTO: Primož Hieng

Mizar Marko Kveder je iz lesa izdelal repliko forda T touring iz leta 1919. FOTO: Primož Hieng

Mizar Marko Kveder je iz lesa izdelal repliko forda T touring iz leta 1919. FOTO: Primož Hieng

V sodu na poltovornjaku ford T iz leta 1923 se skriva priročen bife. FOTO: Primož Hieng

V sodu na poltovornjaku ford T iz leta 1923 se skriva priročen bife. FOTO: Primož Hieng

Mercedes benz 500K Marlen je iz leta 1936. FOTO: Primož Hieng

Mercedes benz 500K Marlen je iz leta 1936. FOTO: Primož Hieng

Opel adam, letnik 1930 FOTO: Primož Hieng

Opel adam, letnik 1930 FOTO: Primož Hieng

Stara jugoslovanska registrska tablica FOTO: Primož Hieng

Stara jugoslovanska registrska tablica FOTO: Primož Hieng

Mercedes benz 220 SE cabrio spada med mlajše starodobnike. FOTO: Primož Hieng

Mercedes benz 220 SE cabrio spada med mlajše starodobnike. FOTO: Primož Hieng

Jože Jošt je iz lajne izvabljal prijetne melodije. FOTO: Primož Hieng

Jože Jošt je iz lajne izvabljal prijetne melodije. FOTO: Primož Hieng

Lojze Lenček z ženo Martino iz Trzina je lastnik donnet zedela C16, ki je star natanko 100 let. FOTO: Primož Hieng
Ob 110 let starem overlandu 83B touring stojijo (z leve): Mija Vrhovnik, Luka Šparovec, lastnik Franc Nagode in Miro Vrhovnik. FOTO: Primož Hieng
Mizar Marko Kveder je iz lesa izdelal repliko forda T touring iz leta 1919. FOTO: Primož Hieng
V sodu na poltovornjaku ford T iz leta 1923 se skriva priročen bife. FOTO: Primož Hieng
Mercedes benz 500K Marlen je iz leta 1936. FOTO: Primož Hieng
Opel adam, letnik 1930 FOTO: Primož Hieng
Stara jugoslovanska registrska tablica FOTO: Primož Hieng
Mercedes benz 220 SE cabrio spada med mlajše starodobnike. FOTO: Primož Hieng
Jože Jošt je iz lajne izvabljal prijetne melodije. FOTO: Primož Hieng
Primož Hieng
 19. 5. 2026 | 22:49
5:16
A+A-

Društvo starodobnih vozil Kamnik velja za enega najstarejših in najprodornejših društev na področju ohranjanja starih avtov in motorjev. Vsako leto organizirajo srečanje lastnikov starodobnikov, zares tistih pravih starih, ohranjenih in urejenih vozil, ki jih na naših cestah skoraj ne videvamo več. Oldtajmerji so se srečali tudi minulo nedeljo v Arboretumu Volčji Potok, kjer jih je pričakal zares lep sončen dan.

Kamor koli greš po svetu in srečaš sorodno dušo, se ti odprejo marsikatera vrata.

Na srečanjih smo v preteklosti lahko videli tudi 80 let in več stara vozila. Letos so se odločili za razstavo sredi Arboretuma, kjer so sicer v preteklosti vedno z veseljem gostili lastnike starih vozil, predvsem tistih, ki so jih izdelovali do leta 1945. Nekatere tovarne so v dolgem obdobju od začetka 20. stoletja tudi že propadle.

Starejše od 30

Kamniške ljubitelje starodobnikov je natanko četrt stoletja vodil Miro Vrhovnik ob izdatni pomoči žene Mije, ki mu je vsa leta stala ob strani. Društvo po novem vodi Roman Kamnik iz Kamnika. »Društvo smo ustanovili leta 2001,« je povedal Vrhovnik. »Takrat sem bil še član AMD Kamnik, kjer smo hoteli organizirati sekcijo oldtajmerjev, žal pa nismo našli skupnega jezika. Zato smo ustanovili Društvo starodobnih vozil Kamnik. Ves čas smo sledili zamisli, da obiskovalcem revij pokažemo zares stara vozila, ki so še posebno zanimiva in privlačna.«

Status starodobnika podeli vozilu na podlagi dokumentov nacionalne zveze homologacijski organ.

Slovenska Wikipedija pravi, da je starodobnik ali oldtajmer starejše dobro ohranjeno vozilo: »Status starodobnika podeli vozilu na podlagi dokumentov nacionalne zveze homologacijski organ. Podeli se lahko vozilu, ki je starejše od 30 let, v izjemnih primerih, na primer, ko gre za omejeno serijo, inovativne tehnične rešitve, odlično ohranjenost ali zanimivo dokumentirano zgodovino, je lahko vozilo staro med 20 in 30 leti in je opredeljeno kot mladodobno vozilo ali youngtimer, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in ki zaradi zgodovinskega in tehničnega pomena ni namenjeno vsakodnevni uporabi. Status starodobnega vozila, torej vpis v prometno dovoljenje, lahko dobi samo vozilo, ki je že staro vsaj 30 let.«

Tišlarjev ford

Poznavalci iz Zveze starodobnih vozil Slovenije pravijo, da starodobništvo v Sloveniji nima dolge tradicije, saj ga poznamo le dobra tri desetletja, odkar so se začeli lastniki starih in obnovljenih vozil združevati: »Po grobi oceni imamo danes v Sloveniji okoli 10.000 starodobnih vozil. Številna društva so včlanjena v mednarodno organizacijo Fiva, ki je prisotna v 80 državah po vsem svetu, torej na vseh celinah. Ima približno 1,6 milijona članov. To je lepo število ljudi, zanesenjakov za staro tehniško kulturo, ki radi vohajo bencinske hlape, šraufajo, iščejo rezervne dele, se družijo in potujejo. To je zanimiva strast, ki poleg tistega šraufanja prinaša spoznavanje enako mislečih ljudi. Kamor koli greš po svetu in srečaš sorodno dušo, se ti odprejo marsikatera vrata. Srečaš ljudi, ki ti pomagajo pri pridobivanju rezervnih delov, s tehničnimi in drugačnimi nasveti, predvsem pa kako restavrirati tvoje vozilo.«

Društvo starodobnih vozil Kamnik so ustanovili 2001.

Tudi letos so lastniki vozil razpravljali o statusu starodobnikov, saj si želijo, da tovrstna vozila ostanejo na cestah. O tem niso govorili le lastniki starodobnih vozil, ki z ljubeznijo in zagonom vzdržujejo svoja vozila, temveč so se jim pridružili tudi obiskovalci, ki radi pogledajo, kako so vozila obnovljena in pripravljena za cestni promet. Vsi so se strinjali, da starodobnih vozil ne smemo zapirati v muzeje, saj tam izgubijo svoj pomen in vse znanje.

1,6 MILIJONA ČLANOV ima mednarodna organizacija Fiva.

V Arboretumu Volčji Potok smo si lahko ogledali nekaj izjemnih primerkov, na katere so lastniki še posebno ponosni, na primer 110 let starega overlanda 83B touring v originalnem stanju, ki ga ima Franc Nagode iz Logatca, ali pa donnet zedel C16, letnik 1926, ki ga je vestno uredil Lojze Lenček iz Trzina. Veliko zanimanja je med obiskovalci še vedno deležen starodobnik, ki je nastajal več let. Napravil ga je Marko Kveder, mizar iz Rafolč pri Lukovici, ki se je lotil nenavadne naloge, izdelave lesene replike legendarnega fordovega modela T. V ta neverjetni podvig je vložil ogromno truda in mizarskega znanja. Vozilo, ki je v 70 odstotkih narejeno iz lesa, je izdelal po originalnih načrtih modela ford T touring iz leta 1919. Zdaj je Kvedrov črni ford T dodelan do najmanjše podrobnosti in je upravičeno glavna zanimivost muzeja Kvedrova tišlarija.

Ob 110 let starem overlandu 83B touring stojijo (z leve): Mija Vrhovnik, Luka Šparovec, lastnik Franc Nagode in Miro Vrhovnik. FOTO: Primož Hieng
Ob 110 let starem overlandu 83B touring stojijo (z leve): Mija Vrhovnik, Luka Šparovec, lastnik Franc Nagode in Miro Vrhovnik. FOTO: Primož Hieng

Mizar Marko Kveder je iz lesa izdelal repliko forda T touring iz leta 1919. FOTO: Primož Hieng
Mizar Marko Kveder je iz lesa izdelal repliko forda T touring iz leta 1919. FOTO: Primož Hieng

V sodu na poltovornjaku ford T iz leta 1923 se skriva priročen bife. FOTO: Primož Hieng
V sodu na poltovornjaku ford T iz leta 1923 se skriva priročen bife. FOTO: Primož Hieng

Mercedes benz 500K Marlen je iz leta 1936. FOTO: Primož Hieng
Mercedes benz 500K Marlen je iz leta 1936. FOTO: Primož Hieng

Opel adam, letnik 1930 FOTO: Primož Hieng
Opel adam, letnik 1930 FOTO: Primož Hieng

Mercedes benz 220 SE cabrio spada med mlajše starodobnike. FOTO: Primož Hieng
Mercedes benz 220 SE cabrio spada med mlajše starodobnike. FOTO: Primož Hieng

Stara jugoslovanska registrska tablica FOTO: Primož Hieng
Stara jugoslovanska registrska tablica FOTO: Primož Hieng

Jože Jošt je iz lajne izvabljal prijetne melodije. FOTO: Primož Hieng
Jože Jošt je iz lajne izvabljal prijetne melodije. FOTO: Primož Hieng

Več iz teme

starodobnikidruštvosrečanjeKamnikAvtomobili
ZADNJE NOVICE
23:02
Novice  |  Slovenija
VINSKI FESTIVAL

Metliško črnino pijejo tudi Nemci (FOTO)

Od petka do nedelje je Metlika gostila 44. Vinsko vigred v Beli krajini, največji vinski festival v državi.
Drago Perko19. 5. 2026 | 23:02
22:49
Lifestyle  |  Stil
SREČANJE

Starodobnikov ne smemo zapirati v muzeje, poglejte, kako čudoviti so (FOTO)

Arboretum Volčji Potok je gostil 80 let in več stara vozila.
Primož Hieng19. 5. 2026 | 22:49
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Svetovni dan čebel ...

Prepozno ...
Branko Babič19. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Redar in nedotakljivi

Čez noč ni bilo več nedotakljivih, dokler ustavno sodišče ni odločilo drugače.
Tanja Jakše Gazvoda19. 5. 2026 | 22:25
22:19
Bulvar  |  Tuji trači
NORVEŠKI DVOR

Ljudje v skrbeh za princeso, na proslavo prišla z dodatnim kisikom, stati ni mogla

Mette-Marit že dalj časa trpi za redko obliko pljučne fibroze.
19. 5. 2026 | 22:19
21:17
Lifestyle  |  Stil
SPRAVITE JIH RAJE DRUGAM

To je tihi sovražnik, ki na podstrešju preži na vaše dragocenosti

Ko se zrak zunaj segreje, temperatura pod streho močno poskoči, vročina pa lahko uniči marsikaj.
19. 5. 2026 | 21:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki