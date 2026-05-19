Starodobnikov ne smemo zapirati v muzeje, poglejte, kako čudoviti so (FOTO)

Društvo starodobnih vozil Kamnik velja za enega najstarejših in najprodornejših društev na področju ohranjanja starih avtov in motorjev. Vsako leto organizirajo srečanje lastnikov starodobnikov, zares tistih pravih starih, ohranjenih in urejenih vozil, ki jih na naših cestah skoraj ne videvamo več. Oldtajmerji so se srečali tudi minulo nedeljo v Arboretumu Volčji Potok, kjer jih je pričakal zares lep sončen dan.

Na srečanjih smo v preteklosti lahko videli tudi 80 let in več stara vozila. Letos so se odločili za razstavo sredi Arboretuma, kjer so sicer v preteklosti vedno z veseljem gostili lastnike starih vozil, predvsem tistih, ki so jih izdelovali do leta 1945. Nekatere tovarne so v dolgem obdobju od začetka 20. stoletja tudi že propadle.

Kamniške ljubitelje starodobnikov je natanko četrt stoletja vodil Miro Vrhovnik ob izdatni pomoči žene Mije, ki mu je vsa leta stala ob strani. Društvo po novem vodi Roman Kamnik iz Kamnika. »Društvo smo ustanovili leta 2001,« je povedal Vrhovnik. »Takrat sem bil še član AMD Kamnik, kjer smo hoteli organizirati sekcijo oldtajmerjev, žal pa nismo našli skupnega jezika. Zato smo ustanovili Društvo starodobnih vozil Kamnik. Ves čas smo sledili zamisli, da obiskovalcem revij pokažemo zares stara vozila, ki so še posebno zanimiva in privlačna.«

Slovenska Wikipedija pravi, da je starodobnik ali oldtajmer starejše dobro ohranjeno vozilo: »Status starodobnika podeli vozilu na podlagi dokumentov nacionalne zveze homologacijski organ. Podeli se lahko vozilu, ki je starejše od 30 let, v izjemnih primerih, na primer, ko gre za omejeno serijo, inovativne tehnične rešitve, odlično ohranjenost ali zanimivo dokumentirano zgodovino, je lahko vozilo staro med 20 in 30 leti in je opredeljeno kot mladodobno vozilo ali youngtimer, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in ki zaradi zgodovinskega in tehničnega pomena ni namenjeno vsakodnevni uporabi. Status starodobnega vozila, torej vpis v prometno dovoljenje, lahko dobi samo vozilo, ki je že staro vsaj 30 let.«

Tišlarjev ford

Poznavalci iz Zveze starodobnih vozil Slovenije pravijo, da starodobništvo v Sloveniji nima dolge tradicije, saj ga poznamo le dobra tri desetletja, odkar so se začeli lastniki starih in obnovljenih vozil združevati: »Po grobi oceni imamo danes v Sloveniji okoli 10.000 starodobnih vozil. Številna društva so včlanjena v mednarodno organizacijo Fiva, ki je prisotna v 80 državah po vsem svetu, torej na vseh celinah. Ima približno 1,6 milijona članov. To je lepo število ljudi, zanesenjakov za staro tehniško kulturo, ki radi vohajo bencinske hlape, šraufajo, iščejo rezervne dele, se družijo in potujejo. To je zanimiva strast, ki poleg tistega šraufanja prinaša spoznavanje enako mislečih ljudi. Kamor koli greš po svetu in srečaš sorodno dušo, se ti odprejo marsikatera vrata. Srečaš ljudi, ki ti pomagajo pri pridobivanju rezervnih delov, s tehničnimi in drugačnimi nasveti, predvsem pa kako restavrirati tvoje vozilo.«

Tudi letos so lastniki vozil razpravljali o statusu starodobnikov, saj si želijo, da tovrstna vozila ostanejo na cestah. O tem niso govorili le lastniki starodobnih vozil, ki z ljubeznijo in zagonom vzdržujejo svoja vozila, temveč so se jim pridružili tudi obiskovalci, ki radi pogledajo, kako so vozila obnovljena in pripravljena za cestni promet. Vsi so se strinjali, da starodobnih vozil ne smemo zapirati v muzeje, saj tam izgubijo svoj pomen in vse znanje.

V Arboretumu Volčji Potok smo si lahko ogledali nekaj izjemnih primerkov, na katere so lastniki še posebno ponosni, na primer 110 let starega overlanda 83B touring v originalnem stanju, ki ga ima Franc Nagode iz Logatca, ali pa donnet zedel C16, letnik 1926, ki ga je vestno uredil Lojze Lenček iz Trzina. Veliko zanimanja je med obiskovalci še vedno deležen starodobnik, ki je nastajal več let. Napravil ga je Marko Kveder, mizar iz Rafolč pri Lukovici, ki se je lotil nenavadne naloge, izdelave lesene replike legendarnega fordovega modela T. V ta neverjetni podvig je vložil ogromno truda in mizarskega znanja. Vozilo, ki je v 70 odstotkih narejeno iz lesa, je izdelal po originalnih načrtih modela ford T touring iz leta 1919. Zdaj je Kvedrov črni ford T dodelan do najmanjše podrobnosti in je upravičeno glavna zanimivost muzeja Kvedrova tišlarija.

Ob 110 let starem overlandu 83B touring stojijo (z leve): Mija Vrhovnik, Luka Šparovec, lastnik Franc Nagode in Miro Vrhovnik. FOTO: Primož Hieng

Mizar Marko Kveder je iz lesa izdelal repliko forda T touring iz leta 1919. FOTO: Primož Hieng

V sodu na poltovornjaku ford T iz leta 1923 se skriva priročen bife. FOTO: Primož Hieng

Mercedes benz 500K Marlen je iz leta 1936. FOTO: Primož Hieng

Opel adam, letnik 1930 FOTO: Primož Hieng

Mercedes benz 220 SE cabrio spada med mlajše starodobnike. FOTO: Primož Hieng

Stara jugoslovanska registrska tablica FOTO: Primož Hieng