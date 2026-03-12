Starodobniški klepet ob kavi v Kopru že to soboto ob 9. uri

Koprski Titov trg se bo to soboto ob 9. uri prelevil v srečanje ljubiteljev vozil z zgodbo. Društvo Adria Classic Koper vabi na S.K.O.K. – Starodobniški klepet ob kavi, sproščeno druženje ob avtomobilih in motociklih, ki nosijo pečat časa.

Ob kavi, ki jo bosta pripravljali Kavarna Loggia in Foresteria, ter prijetnem dopoldanskem vzdušju bodo obiskovalci občudovali starodobnike ter obujali spomine.

Društvo praznuje 30 let delovanja.

Predsednik društva Adria Classic Koper Edi Glavić je opisal dogodek kot druženje, izmenjavo mnenj in predstavitev tehnične dediščine občanom, turistom ter drugim obiskovalcem. »Starodobniki niso le pločevina in motorji, so del naše preteklosti, ki jo z veseljem pripeljemo na ogled tudi v središče mesta,« so povedali organizatorji. Dogodek ima letos posebno noto: društvo praznuje 30 let delovanja, trideset let povezovanja, ohranjanja tehnične dediščine in skupnih poti. »Pridite na trg, na kavo in kanček nostalgije,« vabijo organizatorji.