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Ste sanjali o seksu? Strokovnjaki razkrivajo, kaj sporočajo erotične sanje

Gre za povsem normalen in včasih pomenljiv pojav.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 22. 7. 2026 | 19:44
6:03
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Prebujanje po erotičnih sanjah lahko sproži veliko vprašanj v smislu: zakaj smo sanjali prav to? Čeprav ni enoznačnega odgovora, strokovnjaki pravijo, da imajo takšne sanje skrit pomen: odražajo želje, neizpolnjene potrebe ali pa so zgolj naključna posledica dogajanja v podzavesti. Včasih sanje o seksu pomenijo le seks. Drugič skrivajo veliko globlje sporočilo: nakazujejo želje, ki se jih sploh ne zavedamo, lahko pa so tudi povsem naključne. Ne glede na to, ali se vam iste erotične sanje ponavljajo že leta ali ste jih sanjali prvič, strokovnjaki poudarjajo, da gre za povsem normalen pojav.

Zakaj sanjamo o seksu?

»O seksu sanjamo iz številnih razlogov. Raziskave kažejo, da tisti, ki čez dan pogosteje razmišljajo o spolnosti, pogosteje sanjajo erotične sanje. Med spanjem možgani nekako uresničujejo spolne fantazije,« pojasnjuje seksologinja Tara Suwinyattichaiporn. Erotične sanje so včasih posledica spolne frustracije. Po drugi strani pa se lahko pojavijo tudi po posebej prijetni spolni izkušnji s partnerjem. Po besedah strokovnjakinje za odnose Tammy Nelson so lahko sanje, v katerih doživimo celo orgazem, povezane s hormoni, fantazijami ali trenutnim dogajanjem v našem spolnem življenju. Pogosto opozarjajo tudi, da delie naše osebnosti potrebujejo več pozornosti, na primer željo po večjem nadzoru ali prevzemanju pobude.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Raziskave kažejo, da je približno 70 odstotkov ljudi že sanjalo o seksu. Takšne sanje so nekoliko pogostejše pri moških kot pri ženskah. Strokovnjakinja za razlago sanj Kelly Sullivan Walden pojasnjuje, da imajo ženske pogosteje bolj čutne sanje, ki postopoma vodijo do spolnega odnosa, medtem ko moški sanjajo bolj neposredno o samem spolnem aktu. Portal Prevention.com je zbral najpogostejše erotične sanje in njihove možne razlage.

Seks z nekdanjim partnerjem

Gre za ene najpogostejših erotičnih sanj. Čeprav lahko povzročijo zmedo, praviloma ne pomenijo, da si bivšega partnerja še vedno želite. Analitičarka sanj Lauri Loewenberg pravi, da bivši partner velikokrat predstavlja obdobje življenja, določena čustva ali nekatere lastnosti, ki jih povezujemo z njim. Še posebej pogosto sanjamo svojo prvo ljubezen, vendar to ne pomeni, da si želimo vrnitve. Če ste bili z bivšim partnerjem v srečnem razmerju, sanje lahko predstavljajo hrepenenje po strasti ali bližini. Če je bilo razmerje slabo, simbolizirajo strah pred izgubo svobode ali ponovnim vračanjem v stare vzorce.

Seks z neznancem

Sanje o neznani osebi ne pomenijo nujno želje po aferi. Neznani moški simbolizira odločnost, samozavest ali ambicioznost, neznana ženska pa ustvarjalnost, sočutje in nežnost. Takšne sanje lahko pomenijo, da v sebi razvijate prav te lastnosti. V kolikor vas navdajo s prijetnimi občutki, so znak, da ste pripravljeni raziskati skrite dele svoje osebnosti. Če vas prestrašijo, morda še niste pripravljeni na večje življenjske spremembe.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Seks s sodelavcem ali šefom

Čeprav so takšne sanje včasih dokaj neprijetne, običajno niso povezane z dejansko privlačnostjo. Sanje o šefu simbolizirajo željo po večjem nadzoru nad lastnim življenjem ali sprejemanju pomembnih odločitev. Kadar sanjate sodelavca, razmislite, katere njegove lastnosti najbolj izstopajo. Morda vaša podzavest želi, da tudi sami razvijete več samozavesti, odločnosti ali drugih vrlin, ki jih povezujete z njim.

Nezvestoba

Sanje, da partner vara vas ali vi njega, še ne pomenijo, da se bo to zgodilo tudi v resnici. Če je bila v razmerju nezvestoba že prisotna, sanje pogosto odražajo nezaupanje ali bolečino, ki še nista povsem izginila. V primeru, da nezvestobe ni bilo, lahko pomenijo, da imate občutek, da nekaj, denimo služba, hobiji ali celo prihod otroka, jemlje preveč prostora v vajinem odnosu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Seks s slavno osebo

Če sanjate svojo najljubšo zvezdo, razlaga ni posebej zapletena. V kolikor pa gre za osebo, ki vas sicer ne zanima, lahko predstavlja lastnosti, ki jih občudujete ali si jih želite razviti tudi pri sebi. Slavne osebnosti v sanjah pogosto simbolizirajo priznanje, uspeh ali samozavest.

Seks v javnosti

Pomen je odvisen od občutkov med sanjami. Uživanje pomeni, da si želite več pozornosti ali potrditve svoje privlačnosti. Če vas je bilo sram, sanje kažejo na strah pred razkritjem skrivnosti ali občutek ranljivosti.

Seks z več ljudmi

Po mnenju strokovnjakov so takšne sanje lahko precej neposredne in odražajo radovednost ali željo po raziskovanju novih izkušenj. Včasih pa simbolizirajo tudi sprejemanje različnih plati lastne osebnosti in večjo ljubezen do samega sebe.

Oralni seks

Takšne sanje pogosto odražajo željo po več strasti ali spolnem zadovoljstvu. Lahko so posledica zelo prijetne spolne izkušnje ali opozarjajo, da vam v razmerju primanjkuje intimnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Umazan govor

Sanje o erotičnem govorjenju so, tudi če tega v resničnem življenju ne prakticirate, povsem običajne. Po besedah seksologinje Jess O'Reilly v nekaterih primerih odražajo radovednost, željo po bolj odprti komunikaciji ali so zgolj način, kako možgani predelujejo dražljaje, stres in fantazije.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da sanj ne gre jemati dobesedno. To, da v njih v nečem uživate, še ne pomeni, da bi si tega želeli ali bi se na enak način odzvali tudi v resničnem življenju.

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