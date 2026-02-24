  • Delo d.o.o.
LASTNA HVALA

Štiri stvari, s katerimi se nikoli ne bi smeli hvaliti

Nočete, da bi izpadli domišljavi in pustili slab vtis.
M. Fl.
 24. 2. 2026 | 18:00
2:52
A+A-

Delo na samozavesti je ključen dejavnik za doseganje uspeha in notranjega zadovoljstva, vendar je pomembno prepoznati tanko mejo med zdravo vero vase in nečimrnostjo ter egoizmom. Ljudje, ki ne sprejemajo kritike in imajo stalno potrebo po samohvali, v resnici ne izžarevajo prave samozavesti; nasprotno, takšno vedenje je pogosto maska za globoko negotovost in nerazumevanje lastnih potencialov. Resnično izpolnitev dosežemo, ko smo ponosni na svojo pot, hkrati se znamo iskreno veseliti uspehov drugih. Zrelost duše se kaže v skromnosti in zavedanju, da naša vrednost ni odvisna od odobravanja okolice. Zato obstajajo določene stvari, s katerimi se zreli ljudje, ki živijo v skladu s svojim poslanstvom, nikoli ne hvalijo.

Z denarjem in kariernim uspehom

Ponos na rezultate lastnega dela je nekaj povsem naravnega, vendar razkazovanje finančnega uspeha pogosto prinese več škode kot koristi. Poleg tega, da lahko deluje bahavo, takšno početje pogosto vzbudi zavist ali spremeni način, kako vas drugi dojemajo. Poslovni uspeh praviloma govori sam zase, stanje na vašem računu pa ne zadeva nikogar drugega, razen vas samih.  

 Z dosežki in uspehi svojih otrok

Veselje ob dosežkih bližnjih, zlasti otrok, je dokaz globoke ljubezni. Vendar je meja med ponosom in prisvajanjem tujih zaslug zelo tanka. Poudarjanje lastne vloge pri tujem uspehu je pogosto nezavedni poskus hranjenja ega z namenom dobiti priznanja, ki mu jih primanjkuje. Zrela oseba dovoli drugim, da v celoti prevzamejo zasluge za svoj uspeh, brez potrebe po tekmovanju, čigav otrok je bolj nadarjen ali kdo je bolj prispeval k njegovemu razvoju.

S svojim znanjem ali inteligenco

Resnično znanje ne potrebuje hrupa; kaže se v dejanjih in načinu, kako rešujemo življenjske izzive. Nenehno poudarjanje lastne inteligence ali strokovnosti med pogovorom, pri sogovornikih pogosto povzroči odpor in zapre vrata pristni izmenjavi idej. Modrost in inteligenca nista namenjeni dokazovanju premoči, temveč temu, da naredimo boljši svet.

Z brutalno iskrenostjo

Mnogi verjamejo, da je brutalna, nefiltrirana iskrenost vrlina, vendar tak pristop pogosto skriva potrebo po nadvladi. Resnica, izrečena brez sočutja, lahko postane orožje, ki prizadene druge, hvaljenje s trenutki, ko smo nekomu vse povedali v obraz, pa razkriva notranjo grobost. Prava pravičnost vedno izbere pot ljubezni in razumevanja; ne išče premoči nad drugimi, temveč način, kako resnico povedati tako, da zdravi in ne rani.

