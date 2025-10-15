To so štiri stvari, ki so ločenim najpogosteje v sramoto

Žal se veliko zakonov konča z ločitvijo. Vendar zakaj, če se toliko ljudi loči, ločitev pogosto zbudi ogromno občutkov krivde in sramu in se zdi, da razpad zakona še vedno nosi močno družbeno stigmo … kar je presenetljivo, a resnično.

Komik Louis C.K. je to protislovje duhovito povzel z besedami:

»Ločitev je vedno dobra novica. Vem, da se sliši čudno, ampak drži, kajti noben dober zakon se ni nikoli končal z ločitvijo. To bi bilo žalostno.«

Profesionalni svetovalci in strokovnjaki za medosebne odnose Laura Bonarrigo, Sonja Stribling, Cherie Morris in Pegotty Cooper za Your Tango odgovarjajo na vprašanje: »Zakaj nas je tako sram, da smo se ločili?«

Izpostavljajo štiri stvari, ki so ločenim najpogosteje v sramoto, tudi če vedo, da je bila ločitev pravilna odločitev:

Ločitev je bila v nasprotju z mojimi vrednotami.

To še ne pomeni, da je nekaj slabega. Vendar pa je res, da večina kulturnih in verskih institucij nad ločitvami ni ravno navdušenih. Nobena religija jih ne spodbuja, večina držav pa z različnimi ukrepi ljudi spodbuja k poroki in ohranjanju zakona.

Tudi če se skoraj polovica zakonov konča z ločitvijo, naši družbeni sistemi še vedno niso razvili odprtega in sočutnega odnosa do nje.

Zaradi tega se ob odločitvi zanjo pogosto pojavi občutek, da smo razočarali sebe in izdali družbene vrednote, ob katerih smo rasli.

FOTO: Andrii Zastrozhnov/Gettyimages

Ločitev je simbol za neuspeh.

Večina se z neuspehom ne zna najbolje soočati. Čeprav je ločitev včasih edina zdrava rešitev, vseeno predstavlja prelom nekega dogovora. »Rekla sva, da bova skupaj za vedno… pa nisva.«

Torej nam ni uspelo doseči cilja, ki smo si ga zadali.

FOTO: Gettyimages

Ločitev je prizadela najine otroke.

To je pogosto najmočnejši vir sramu: občutek, da je bila z ločitvijo otrokom odvzeta družina.

Velikokrat si očitamo, da nismo naredili dovolj za ohranitev te, čeprav je resnica pogosto ravno nasprotna in čeprav je dejstvo, da vztrajanje v disfunkcionalnem odnosu lahko dolgoročno povzroči še več škode.

FOTO: Gettyimages

Moja skupnost ločitve ni podprla.

Presenetljivo, a resnično: ljudje se še vedno težko sprijaznijo z ločitvijo bližnjih. Prijatelji in družina pogosto ne vedo, kako pomagati ali podpreti nekoga, ki mu je razpadel zakon.

Ločitve ljudi spravljajo v zadrego.

FOTO: Anya Berkut/Gettyimages

Še za konec: ločitev ni konec, temveč nov začetek

Bolj kot karkoli drugega bi morali ločitev razumeti kot dejanje upanja. Odpira vrata novim odnosom in novim možnostim, zato ne bi smela biti nekaj, česar bi se sramovali.

Je le začetek novega poglavja v življenju. Z dovolj podpore skupnosti, družine in prijateljev lahko na svojo odločitev vsak gleda s ponosom.