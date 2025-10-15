  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PO LOČITVI

To so štiri stvari, ki so ločenim najpogosteje v sramoto

Tudi kadar ločitev prinese olajšanje, se zaradi nje pogosto pojavijo občutki sramu.
FOTO: Mofles/Gettyimages

FOTO: Mofles/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Andrii Zastrozhnov/Gettyimages

 FOTO: Andrii Zastrozhnov/Gettyimages

FOTO: Anya Berkut/Gettyimages

FOTO: Anya Berkut/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Mofles/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Andrii Zastrozhnov/Gettyimages
FOTO: Anya Berkut/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 15. 10. 2025 | 18:00
 15. 10. 2025 | 18:33
3:07
A+A-

Žal se veliko zakonov konča z ločitvijo. Vendar zakaj, če se toliko ljudi loči, ločitev pogosto zbudi ogromno občutkov krivde in sramu in se zdi, da razpad zakona še vedno nosi močno družbeno stigmo … kar je presenetljivo, a resnično.

Komik Louis C.K. je to protislovje duhovito povzel z besedami:

»Ločitev je vedno dobra novica. Vem, da se sliši čudno, ampak drži, kajti noben dober zakon se ni nikoli končal z ločitvijo. To bi bilo žalostno.«

Profesionalni svetovalci in strokovnjaki za medosebne odnose Laura Bonarrigo, Sonja Stribling, Cherie Morris in Pegotty Cooper za Your Tango odgovarjajo na vprašanje: »Zakaj nas je tako sram, da smo se ločili?«

Izpostavljajo štiri stvari, ki so ločenim najpogosteje v sramoto, tudi če vedo, da je bila ločitev pravilna odločitev:

Ločitev je bila v nasprotju z mojimi vrednotami.

To še ne pomeni, da je nekaj slabega. Vendar pa je res, da večina kulturnih in verskih institucij nad ločitvami ni ravno navdušenih. Nobena religija jih ne spodbuja, večina držav pa z različnimi ukrepi ljudi spodbuja k poroki in ohranjanju zakona.

Tudi če se skoraj polovica zakonov konča z ločitvijo, naši družbeni sistemi še vedno niso razvili odprtega in sočutnega odnosa do nje.

Zaradi tega se ob odločitvi zanjo pogosto pojavi občutek, da smo razočarali sebe in izdali družbene vrednote, ob katerih smo rasli.

 FOTO: Andrii Zastrozhnov/Gettyimages
 FOTO: Andrii Zastrozhnov/Gettyimages

Ločitev je simbol za neuspeh.

Večina se z neuspehom ne zna najbolje soočati. Čeprav je ločitev včasih edina zdrava rešitev, vseeno predstavlja prelom nekega dogovora. »Rekla sva, da bova skupaj za vedno… pa nisva.«

Torej nam ni uspelo doseči cilja, ki smo si ga zadali.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ločitev je prizadela najine otroke.

To je pogosto najmočnejši vir sramu: občutek, da je bila z ločitvijo otrokom odvzeta družina.

Velikokrat si očitamo, da nismo naredili dovolj za ohranitev te, čeprav je resnica pogosto ravno nasprotna in čeprav je dejstvo, da vztrajanje v disfunkcionalnem odnosu lahko dolgoročno povzroči še več škode.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Moja skupnost ločitve ni podprla.

Presenetljivo, a resnično: ljudje se še vedno težko sprijaznijo z ločitvijo bližnjih. Prijatelji in družina pogosto ne vedo, kako pomagati ali podpreti nekoga, ki mu je razpadel zakon.

Ločitve ljudi spravljajo v zadrego.

FOTO: Anya Berkut/Gettyimages
FOTO: Anya Berkut/Gettyimages

Še za konec: ločitev ni konec, temveč nov začetek

Bolj kot karkoli drugega bi morali ločitev razumeti kot dejanje upanja. Odpira vrata novim odnosom in novim možnostim, zato ne bi smela biti nekaj, česar bi se sramovali.

Je le začetek novega poglavja v življenju. Z dovolj podpore skupnosti, družine in prijateljev lahko na svojo odločitev vsak gleda s ponosom.

Sorodni članki

Bulvar  |  Suzy
BLIŽNJI SO SLUTILI

Nicole Kidman in Keith Urban: ločitev kot strela z jasnega (Suzy)

Sedaj že nekdanja zakonca s koreninami iz dežele tam spodaj sta se spoznala januarja 2005.
14. 10. 2025 | 21:00
Lifestyle  |  Stil
INTIMA

Seks po ločitvi: prej ali slej se želja vrne

Prvi zmenki so lahko nerodni, a tudi vzburljivi.
9. 10. 2025 | 18:02

Več iz teme

ločitevljubezenodnosipartnerstvo
ZADNJE NOVICE
18:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MCCANNOVI OLAJŠANI, A ZGROŽENI

Drama okoli izginule Madeleine, DNK test ne pusti dvomov

Rezultati DNK testa ženske, ki trdi, da je Madeleine McCann, so končno razkriti.
15. 10. 2025 | 18:56
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLENJSKA

V Mirni peči spet oglarijo: Mulc je tlel, ne pa gorel

Po 35 letih so v občini pripravili prvo kopo, nastala je na pobudo mladih z Malega Kala.
15. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
PO LOČITVI

To so štiri stvari, ki so ločenim najpogosteje v sramoto

Tudi kadar ločitev prinese olajšanje, se zaradi nje pogosto pojavijo občutki sramu.
15. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ko vstopiš, te očara pogled na morje: takšen je novi biser pri Piranu

Zasnova počitniškega stanovanja v Piranu je prilagodljiva, da ustreza tako potrebam lastnikov kot najemnikov. Pod njo so se podpisali arhitekti biroja Celovito.
Julijana Bavčar15. 10. 2025 | 18:00
17:58
Bulvar  |  Domači trači
NEPRIČAKOVANO

Slovenskega režiserja obiskal nepridiprav, kar je pustil za seboj, ga je osupnilo

Jan Cvitkovič je ostal brez lovskega noža, a je tatič upošteval starodavno vražo.
15. 10. 2025 | 17:58
17:57
Novice  |  Slovenija
PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VINJET

Ste videli, kako se šef NSi dela norca iz vlade? »Je šefa DARS-a kdo vprašal, po kakšni ceni bodo naslednje leto vinjete?«

To so opozicijski odzivi na vladni predlog štirimesečnega podaljšanja veljavnosti letnih vinjet.
15. 10. 2025 | 17:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki