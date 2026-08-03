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Strategije za več zadovoljstva v zvezi

Nova raziskava je izpostavila koristne načine vlaganja v partnerski odnos.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 3. 8. 2026 | 18:00
4:32
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Nekatere zveze sčasoma postajajo vse trdnejše, druge pa postopoma slabijo, kar lahko privede do razhoda ali ločitve. Do razpada zveze pride redkeje, kadar sta oba partnerja z odnosom zadovoljna. Raziskava iz leta 2024 je denimo pokazala, da so bile osebe, katerih zveze so se končale, v primerjavi s tistimi, ki so ostale skupaj, manj zadovoljne s partnerskim odnosom, in njihovo zadovoljstvo se je sčasoma še zmanjševalo.

Kako torej povečati zadovoljstvo v zvezi? Eden od pristopov temelji na strategijah vlaganja v partnerski odnos. Nova raziskava avtoric Bokek-Cohen in Halamish-Leshem je opredelila 46 takšnih ter preverila, kako učinkovite so pri izboljšanju zadovoljstva med partnerjema.

Podrobnosti raziskave

Sodelovalo je 483 udeležencev, ki so bili poročeni ali živeli v zunajzakonski skupnosti. Njihova povprečna starost je bila 38 let (od 19 do 77 let), 20 odstotkov je bilo moških, v zvezi  so bili povprečno 13 let  (od 1 do 55 let). Avtorici sta razvili lastno lestvico za ocenjevanje vlaganja v partnerski odnos (Relationship Investment Tactics Scale), ki je vsebovala 46 postavk, razdeljenih v šest skupin strategij.

Rezultati: Zadovoljstvo v zvezi je bilo povezano s strategijami iz štirih skupin: čustvenimi gestami, materialnimi gestami, skupnimi dejavnostmi ter podporo partnerjevi družini in prijateljem. Med moškimi in ženskami ni bilo večjih razlik pri uporabi teh, razen, da so moški nekoliko pogosteje uporabljali materialne geste, kot so drobne pozornosti in razvajanje partnerja.  Le prve štiri skupine so bile statistično povezane z večjim zadovoljstvom v zvezi.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Čustvena skrb in izkazovanje naklonjenosti

Ljubezen in skrb izražajte z objemi, poljubi, nežnimi sporočili in drugimi izrazi naklonjenosti. Sem sodijo tudi izjave, kot je »ljubim te«, pozorno poslušanje, izražanje hvaležnosti, priznanje napak, opravičilo ter pripravljenost na odpuščanje in kompromise.

Materialne geste in razvajanje partnerja

Ljubezen lahko pokažete z majhnimi uslugami in pozornostmi, denimo tako, da partnerja peljete v službo, mu pripravite najljubšo jed ali pomagate pri gospodinjskih opravilih. Sem sodijo še premišljena darila, kot so cvetje, vstopnice za koncert ali kos nakita.

Skupne dejavnosti

Preživljajta čas skupaj: organizirajte večer v dvoje, izlet ali druženje s skupnimi prijatelji. Ukvarjajta se z dejavnostmi, v katerih oba uživata, na primer z gledanjem filmov, vrtnarjenjem, plesom, družabnimi igrami ali potovanji.

Partnerjeva družina in prijatelji

Spoštovanje in skrb namenite tudi partnerjevim bližnjim. Pokličite jih, obiščite ali jih povabite na obisk. Do njih se vedno vedite spoštljivo, prijazno in podporno.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Zagotavljanje osebnega

Podpirajte partnerjevo potrebo po samostojnosti in mu omogočite, da sledi svojim interesom in ciljem, na primer na poklicnem področju. Ter seveda od njega pričakujte enako.

Skrb za videz in spolnost

Posvečajte pozornost svojemu videzu, ohranjajte redno spolno življenje ter se trudite razumeti in izpolnjevati partnerjeve spolne potrebe in želje.

Pokažite, da vam je mar

Če ste v partnerski zvezi, vendar z njo trenutno niste zadovoljni, se poskusite spomniti trenutkov, ko ste s partnerjem čutili močno povezanost:  tiste prave kemije, bližine, ljubezni, nežnosti, spolnega zadovoljstva in medsebojne podpore. Čeprav se morda kdaj zdi težko ponovno obuditi te občutke, obstajajo načini, ki lahko pomagajo. Eden od preprostih je ogled partnerjevih fotografij, saj lahko ponovno prebudi tople občutke in občutek povezanosti. Raziskava poudarja še, da ni dovolj le čutiti ljubezen: treba jo je znati pokazati z dejanji, ki drugi strani sporočajo, da vam je zanj mar in da ste pripravljeni vlagati v odnos.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Večina opisanih strategij ne zahteva veliko denarja ali posebnega truda. Potrebni so predvsem čas, doslednost in iskrena pripravljenost za negovanje odnosa. Prav takšna majhna, a redna dejanja lahko pomembno prispevajo k večji sreči in zadovoljstvu v partnerski zvezi, piše miss zdrava.

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