Strokovnjaki odkrili, zakaj večina novoletnih odločitev propade

Zadnje dni starega leta milijoni po svetu postavijo ambiciozne cilje. Od vadbe in bolj zdrave prehrane do učenja novega jezika; začetek leta vedno prinaša optimizem in upanje v spremembe ter s tem novoletne zaobljube. Toda realnost pogosto pokaže nasprotno: navdušenje samo po sebi redko vodi v dolgoročni uspeh in večina zaobljube hitro pozabi. 25 odstotkov jih opusti že v prvem tednu novega leta, polovica v prvem mesecu ali dveh, po treh mesecih jin vztraja le še nekje 30 odstotkov.

FOTO: Gettyimages

Zakaj odločitve hitro padejo v vodo

Eden od glavnih razlogov je prevelika pričakovanja. Psihologi trdijo, da ljudje nismo ustvarjeni za nenadne in radikalne spremembe. Odločitev, da bomo nenadoma vadili petkrat na teden, popolnoma izločili sladkor in meditirali eno uro dnevno, pogosto vodi v izčrpanost. Takšen pristop na vse ali nič ne pusti prostora za napake. Izpuščen trening ali košček torte hitro povzroči občutek popolnega propada in opustitev cilja. Druga težava je v nejasnih ciljih. Želim biti bolj zdrav se sliši dobro, a kaj konkretno to pomeni? Brez konkretnih korakov cilj ostane le ideja. Strokovnjaki poudarjajo, da je ključno razumeti, zakaj želimo spremembo. Če odločitev izhaja iz družbenega pritiska ali občutka dolžnosti, potem ni notranje motivacije in trdnosti, zaradi katerih bi vztrajali tudi, ko začetno navdušenje mine.

FOTO: Katarzynabialasiewicz/Gettyimages

Kako postaviti cilje, ki trajajo

Namesto nejasnih in velikih odločitev strokovnjaki priporočajo strukturiran pristop: cilji naj bodo specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno omejeni. Primer: namesto več bom bral, je bolje reči: prebral bom eno knjigo mesečno. Takšen cilj je sprejemljiv, realen, povezan z osebnimi vrednotami in ima jasen rok. Poleg tega je pomembno graditi sisteme in se ne zanašati samo na voljo. Če želite vaditi zjutraj, pripravite opremo že zvečer. Če stremite k bolj zdravi prehrani, iz hiše odstranite nezdrave prigrizke. Majhne zmage gradijo samozavest in ustvarjajo pozitiven zagon. Novo leto naj ne ustvarja pritiska po drastični spremembi življenja, naj bo priložnost za premišljene odločitve, ki odražajo resnične želje. Sprememba je proces, ne trenutek, in prav v zavedanju tega se skriva ključ do uspeha.