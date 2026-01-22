Štrukelj ni le jed na krožniku, je del srcá (FOTO)

Štrukelj ni le jed na krožniku, je del srcá, del rodov v spominu, priča časa, ki ne mine – dih doma, v prtu, na mizi, med ljudmi, so povedali v Mirni Peči. Društvo podeželskih žena Mirna Peč je v soorganizaciji z Zvezo kmetic Slovenije in Občino Mirna Peč že desetič pripravilo državno razstavo štrukljev iz vlečenega, kvašenega in drugih vrst testa. Štruklji so redno na krožniku v tem koncu Slovenije. Prvo pobudo za razstavo štrukljev je že leta 2003 dal Iztok Golobič, prva je bila v gostilni Novljan. Celo knjigo o štrukljih so izdali. Pred skoraj desetletjem so tradicijo obudili, idejo za to pa je dala Jelka Krivec, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč. V četrtek in petek se je peklo in kuhalo, v petek so zbrali vzorce, jih v soboto ocenili in v nedeljo predstavili javnosti. Irena Ule, Anica Pajer, Jožica Muhič, Nežika Režek, Blaž Košak in Janez Turk so ocenili 69 vzorcev štrukljev. Podelili so tri bronasta, 32 srebrnih in 34 zlatih priznanj, od tega so vse točke dosegle mojstrovine Jožeta Senegačnika s Škofljice, Mari Dular iz DPŽ Mirna Peč, Milene Brunner iz Stranske vasi in Lidije Zupančič iz Dolenjskih Toplic.

Štrukelj je rezultat rok, ki vedo, kaj delajo, in src, ki vedo, zakaj to počnejo.

»Priporočamo, da uporabljate naravne arome. Izogibajte se kupljenim, na par vzorcih je bila kupljena krema. Vsako leto vas tudi opozarjamo, da morajo biti izdelki dovolj veliki. Po koncu kuhanja ne režite končkov proč, to je del štruklja. Pri nekaterih štrukljih smo pogrešali usklajenost nadeva in testa. Bili so vzorci, ki so imeli izvrstno testo, nadev pa smo kar iskali. Predlagam, da za tekmovanje na skoparite z nadevom. Pričakujemo pa tudi, da testo izdelate sami. Prihodnje leto bomo pri tem še bolj dosledni,« je v imenu ocenjevalne komisije povedala Irena Ule.

Poker asov

»Paljeno testo se uporablja za princes krofe. Moja žena pa je dobila idejo, da bi to testo uporabila za štruklje. Predlani je zmagala, lani in letos pa sem tudi sam s takim testom prišel do vseh točk,« je bil dosežka vesel Jože Senegačnik. »Zmešal sem moko, maslo in vodo in sol. Da je zavrelo, potem sem dodal še moke, nastala je kepa, ki se je nekaj časa kuhala, potem pa ohladila. Vmešal sem cela jajca, eno po eno. Testo sem razvaljal s posebno letvico in dolgim valjarjem. Dodal sem še nadev, ki so ga sestavljali skuta, pregreta smetana, jajca, vanilja, limonina lupinica, limonin sok ter narezane suhe slive. Ko sem zavil, sem v pečici uro paril pri 100 stopinjah,« je Jože pojasnil, kako je naredil izvrsten štrukelj s suhimi slivami.

»Pripravila sem tovorno potico,« pa je bila 30 točk vesela domačinka Mari Dular, že tretjič na tem tekmovanju je zbrala vse točke, tokrat s pečenim štrukljem s kislim zeljem in mesom. Recept so kuharice dobile pri gospe Betki Vrščaj iz Bele Cerkve. »V štrukelj sem dala zelje in tri vrste mesa: govedino, svinjino in slanino. Najprej sem zelje pregrela in narezala, potem sem potenstala meso in vse skupaj zavila v vlečeno testo. Potem pa pekla eno uro pri 190 stopinjah,« nam je še zaupala Mari. »Vesela sem, rada pečem in kuham. Že drugič sem zbrala vse točke,« je bila priznanja vesela tudi Lidija Zupančič iz Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Izkazala se je s krompirjevim štrukljem z ocvirki. »Najprej sem skuhala krompir, ga olupila in stisnila, potem se je ohladil. Dodala sem jajca, maslo, moko in vse zamesila. Ko sem ga razvaljala, sem ga namazala z ocvirki. Zavit je v loncu pol ure vrel,« je pojasnila skrivnost svojega uspeha.

Drugič je tekmovala, a prvič zbrala vse točke Milena Brunner, ki je pripravila dva štruklja, vse točke je zbral skutni s pehtranom. »Nad štruklji sem navdušena že iz otroštva, moja pokojna mama je naredila zelo dobre, pa tudi članica Društva podeželskih žena Mirna Peč je bila. Sama že več kot 40 let ne živim tu. A se po upokojitvi rada vračam in tudi kaj takole skuham in spečem,« je dejala Brunnerjeva.

Pogrešali ministrico

Zbrane so ob tej priložnosti nagovorili Jelka Krivec, predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč, Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, poslanka Anja Bah Žibert ter Tanja Strniša, nekdanja sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo. V imenu Občine Mirna Peč je zbrane pozdravila in nagovorila Sonja Klemenc Križan, direktorica občinske uprave, dogodka pa se je udeležil tudi Damjan Zupančič, podžupan Občine Mirna Peč. Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se je zaradi službenih obveznosti opravičila, na Dolenjsko pa poslala dobre želje in čestitke. »Štrukelj je spomin, je znanje, je potrpežljivost, je čas, ki ga nekdo nameni drugemu. Je rezultat rok, ki vedo, kaj delajo, in src, ki vedo, zakaj to počnejo. Prav zato ima v našem društvu posebno mesto in prav zato se prireditev razvija in raste iz leta v leto. Tokratni dogodek je plod številnih ur prostovoljnega dela, sodelovanja in predanosti ter dokaz, da znamo stopiti skupaj, si pomagati in s skupnimi močmi ustvariti nekaj, na kar smo lahko iskreno ponosni. Posebej nas veseli, da se tradicija prenaša na mlajše generacije. Letos smo še posebej ponosni, saj so štruklje na ocenjevanje prinesle kar tri vrtčevske skupine. To je najlepši dokaz, da ima naša dediščina prihodnost,« je bila po koncu dogodka navdušena domača predsednica Jelka Krivec.

Za bogat kulturni program so poskrbeli otroci iz Vrtca Cepetavček, ljudske pevke Čebelice, Moški pevski zbor Rožmarin, humoristična točka v izvedbi Irene Ule in Jelke Krivec ter mlada harmonikarja Gal in Rok Matoh. Prireditev sta povezovali Milena Cesar in Nežika Režek. »Uvodoma smo slišali slovensko himno Zdravljico, zapele so nam Čebelice, in vse to je tisto, kar ohranja naše podeželje lepo in bogato. V mestih imajo vsega dovolj, na podeželju pa delamo z dušo – izdelke in prireditve. Tu so številne prostovoljne ure, ki jih vložijo naše članice, kot tudi vsi, ki ste prinesli svoje izdelke na ocenjevanje. Verjamem, da smo lahko na vse dogodke izredno ponosni in bomo še naprej vztrajali,« je poudarila predsednica Zveze kmetic Slovenije; zvezo je poslanka Anja Bah Žibert predlagala za državno odlikovanje.

