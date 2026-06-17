Morda se sliši morbidno, toda čiščenje kot pred smrtjo je nov trend, ki je obnorel splet in svet. Gre za švedski pristop, ki ga je v knjigi The Gentle Art of Swedish Death Cleaning predstavila Margareta Magnusson. Ideja izhaja iz švedske navade, da človek, ko je še živ, pregleda svoje stvari, jih uredi in se poslovi od tistih, ki jih ne potrebuje več. Bistvo metode je preprosto: vprašamo se, ali bodo naše stvari nekoč komu v pomoč, veselje ali breme. To vprašanje spremeni pogled na nered. Ne gre več le za to, ali nam je predmet še všeč, ampak tudi za to, ali ima v našem življenju še smisel.

Švedsko čiščenje pred smrtjo ni namenjeno samo starejšim. Uporabi ga lahko vsak, ki želi doma več reda, manj nepotrebnih predmetov in več občutka lahkotnosti. Začnemo lahko pri manj čustvenih stvareh: oblačilih, posodi, knjigah, papirjih, starih kablih, škatlah in predmetih, ki jih že leta prestavljamo z enega mesta na drugo. Večina ljudi se loti pospravljanja predalov, škatel in drobnarij. Švedska metoda pogosto priporoča nasproten pristop. Veliki kosi pohištva, neuporabljeni športni pripomočki, stare naprave ali predmeti, ki zavzamejo veliko prostora, imajo največji vpliv na dom. Ko odstranimo nekaj večjih stvari, je učinek takoj opazen, kar pogosto prinese dodatno motivacijo za nadaljevanje. Namesto ure in ure prelaganja drobnarij lahko ena sama odločitev ustvari občutek, da dom končno zadiha.

Najprej se znebimo velikih neuporabnih kosov.

Margareta Magnusson posebej opozarja na predmete, za katere samo lastnik ve, zakaj jih hrani. Stari ključi, neoznačeni dokumenti, skrivnostne škatle, kabli neznanega izvora, zbirke brez pojasnil. Če družinski člani ne bodo vedeli, kaj predmet je ali zakaj je pomemben, jim bo po smrti najverjetneje povzročal le dodatne skrbi. Prav takšne stvari so po njenem mnenju med prvimi kandidati za odstranitev.

Odvečne reči podarimo ali prodamo. FOTO: Frazao Studio Latino/Getty Images

Ohranimo predmet in spomin

Veliko ljudi hrani najlepši porcelan, kristalne kozarce, drag prt ali posebno posteljnino za posebne priložnosti, te pa pogosto nikoli ne pridejo. Magnussonova opozarja, da so stvari namenjene uporabi, ne hranjenju. Če že leta hranimo najlepše predmete za neko nejasno prihodnost, si pravzaprav odrekamo veselje, ki naj bi nam ga prinašali. Švedsko čiščenje spodbuja, da začnemo uporabljati stvari, ki jih imamo radi. Sodobna različica švedskega čiščenja se ne ustavi pri omarah. Vključuje tudi elektronsko pošto, račune na družbenih omrežjih, fotografije v oblaku, naročnine in digitalne dokumente. Mnogi imajo danes več nereda na telefonu in računalniku kot v stanovanju. Metoda spodbuja, da uredimo tudi digitalno zapuščino.

Stvari so namenjene uporabi, ne hranjenju.

Najtežji del pride pri spominih. Fotografije, pisma, darila in družinski predmeti zahtevajo več časa. Pregledamo jih počasi, izberemo tisto, kar nam res nekaj pomeni, drugo pa podarimo, predamo naprej ali se od tega dostojno poslovimo.

Nekateri zagovorniki metode priporočajo, da najdragocenejšim družinskim predmetom dodamo kratko pojasnilo. Stara fotografija, dedkova ura ali babičin prstan imajo za naslednje generacije veliko večjo vrednost, če vedo, komu so pripadali in kakšna zgodba se skriva za njimi. Tako ne ohranimo le predmeta, temveč tudi spomin. Prednost švedskega čiščenja je, da nas ne sili v popoln minimalizem. Ne zahteva praznega stanovanja in brezhibnih polic. Spodbuja pa nas, da prevzamemo odgovornost za stvari, ki jih imamo, in ne kopičimo predmetov samo zato, ker se nam z njimi še ne ljubi ukvarjati. »Življenje postane prijetnejše in udobnejše, če se znebimo dela preobilja,« poudarja Magnussonova.