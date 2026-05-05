Ta gramofon je odlična izbira za sveže ljubitelje vinila

V dobi pretočnih platform in kompresirane digitalne glasbe je prava osvežitev poslušati glasbo z vinilnih plošč, ki v zadnjih letih doživljajo pravi preporod: dejansko vsak izvajalec, ki da kaj nase, svojo glasbo izdaja tudi na vinilkah. In za uživanje v toplem analognem zvoku sploh ni treba odšteti bajnih vsot: človek potrebuje le kakovosten stereo ojačevalnik, par dobrih zvočnikov in kajpak gramofon.

Dober zvok za normalen denar

Seveda pa ni dober kar vsak gramofon, ki ga najdemo za nekaj deset evrov v lokalnem supermarketu. Ponudba spodobnih gramofonov za normalen denar (govorimo o nekaj sto evrih) je precej pestra in za ta denar dobimo že odličen predvajalnik zvoka, ki nam bo služil vrsto let.

Lep primer je Sonyjev novi avtomatski gramofon PS-LX3BT, ki za tri stotake ponuja res veliko. Za začetek se lahko pohvali z odličnim zvokom, ki bo zadovoljil tudi zahtevnejše poslušalce, saj ponuja odprto zvočno sliko, uravnotežene visoke, srednje in nizke tone ter na splošno poln in dinamičen zvok. Dobro se izkaže tako pri pop glasbi in elektroniki kot pri jazzu in klasiki, pa tudi rock mu leži; le pri kakšnih res kompleksnih metal skladbah človek dobi občutek, da se gramofon nekoliko utrudi.

Dobra povezljivost

Ena izmed ključnih lastnosti tega gramofona je vgrajeni phono predojačevalnik, ki omogoča neposredno povezavo ojačevalniki, ki nimajo vgrajenega gramofonskega predojačevalnika, kar pomeni, da ne potrebujemo (po navadi drage) dodatne opreme. Poleg tega se gramofon lahko poveže s prenosnimi zvočniki ali slušalkami prek bluetootha, ki vključuje tudi podporo za zvočni kodek aptX adaptive, ki omogoča prenos visokoresolucijskega zvoka, če gramofon povežemo s kompatibilnimi brezžičnimi slušalkami ali zvočniki. Vgrajeni phono predojačevalnik lahko tudi izklopimo, če imamo kakovosten stereo ojačevalnik, ki ima vgrajenega lastnega, kar še izboljša odprtost in dinamiko zvoka. Dejansko lahko testiranemu sonyju zamerimo le to, da ga z ojačevalnikom ne moremo povezati s svojimi (boljšimi) avdiokabli, saj ima le osnovni fiksni RCA-kabel. No, pa morda še to, da uporabnik ne more zamenjati gramofonske glave. (Obstaja tudi zmogljivejši model, ki za stotaka več ponuja pozlačen stereo izhod.)

Enostavna uporaba

Sony PS-LX3BT je zasnovan za enostavno uporabo in maksimalno udobje, kar ga naredi idealnega za začetnike in tiste, ki iščejo preprosto rešitev za uživanje v vinilnih ploščah. Popolnoma avtomatsko delovanje omogoča, da se gramofon zažene in ustavi z enim samim pritiskom na gumb, brez potrebe po ročnem nastavljanju ročice. Le velikost plošče in hitrost vrtenja moramo izbrati. Gumbi za upravljanje so veliki in jasno označeni, le občutek, ko pritisnemo nanje, je malce cenen in preveč plastičen. Na levi strani ohišja je gumb za bluetooth, povezovanje pa je sila preprosto: pritisnemo gumb in gramofon samodejno vstopi v način seznanjanja ter se poveže z bližnjo brezžično napravo.

Na splošno je PS-LX3BT odlična izbira za tiste, ki iščejo enostavno rešitev za uživanje v vinilkah, saj se lahko pohvali z avtomatskim delovanjem, enostavno povezljivostjo, vgrajenim phono predojačevalnikom in predvsem z res dobrim zvokom.

