Ta hitri velikan je ena najnevarnejših živali v Afriki

Ime povodni konj izhaja iz grščine in pomeni rečni konj. A s konji nima veliko skupnega. Njegovi najbližji sorodniki so kiti in delfini. Odrasel samec lahko tehta tudi do 3000 kilogramov, a lahko kljub temu na kopnem teče s hitrostjo do 30 kilometrov na uro. Večino dneva preživi v vodi ali blatu, kjer se hladi in varuje občutljivo kožo pred soncem. Pod vodo lahko zadrži dih tudi do pet minut, mladiči pa v vodi celo spijo, ne da bi se zbudili za vdih, saj se samodejno dvignejo na površje. Čeljust povodnega konja se lahko odpre do 150 stopinj. Sekalci in podočniki so dolgi tudi do pol metra. Čeprav so rastlinojedi, so izjemno teritorialni in lahko napadejo čolne ali ljudi, če se počutijo ogrožene.

Njihova koža izloča rdečkasto tekočino, ki jo pogosto opisujejo kot krvavi znoj. V resnici ne gre za kri, temveč za naravno zaščito pred soncem in bakterijami – nekakšen naravni sončni faktor. Morda se zdi, da so popolnoma nedejavni, saj dneve preživljajo v vodi, toda ko se stemni, postanejo precej bolj živahni. V iskanju hrane lahko v eni noči prehodijo tudi do 10 kilometrov, na noč lahko pojedo več kot 40 kilogramov trave. Povodnega konja ogrožata izguba življenjskega prostora in divji lov zaradi mesa in slonovine iz njihovih zob. Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN) jih uvršča med ranljive vrste. Na to opominja 15. februar – svetovni dan povodnih konjev. Najslavnejši povodni konj iz risank je nedvomno Gloria iz filma Madagaskar. Simpatična, samozavestna in energična samica povodnega konja iz animirane uspešnice studia DreamWorks skupaj z levom Alexom, zebro Martyjem in žirafo Melmanom pobegne iz newyorškega živalskega vrta in pristane na Madagaskarju. V izvirni angleški različici ji glas posoja igralka Jada Pinkett Smith.

Zobje so dolgi do pol metra. FOTO: Nattanan726/Getty Images