RAČUNALNIŠTVO

Ta monitor je ubijalsko dober, cena pa pričakovano zasoljena (FOTO)

Samsung odyssey G8 je namenjen gamerjem in ustvarjalcem videovsebin.
Samsungov qd-oled monitor odyssey G8 je popolna izbira za zahtevnejšega gamerja. FOTO: Staš Ivanc

Barvite in kontrastne nočne scene v igri Ghost of Tsushima FOTO: Staš Ivanc

Tale Odisej ima res tanek zaslon. FOTO: Staš Ivanc

Nabor priključkov pod svetlečo RGB obrobo. FOTO: Staš Ivanc

Kdor si bo omislil takšen monitor, se verjetno ne bo ukvarjal z vprašanjem, ali njegova grafična kartica sploh zmore prikazovati sliko v ločljivosti 4K s toliko sličicami na sekundo ... FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivanc
 27. 1. 2026 | 09:10
3:50
A+A-

Južnokorejski Samsung je pred nedavnim predstavil novo serijo gamerskih monitorjev odyssey, ki se ponašajo z izjemno kakovostjo slike, ki jo omogočajo tehnologija oled in kvantne pike. No, pa tudi s konkretno ceno. Paneli iz organskih diod (oled) omogočajo neodvisno vklapljanje in izklapljanje posameznih pikslov, kar omogoča odlične kontraste in tisto pravo črnino, medtem ko kvantne pike izboljšajo širino barvnega spektra, kar omogoča prikaz bolj živih in natančnih barv. Ta kombinacija zagotavlja vrhunsko barvno natančnost, monitorji iz serije odyssey pa podpirajo tudi najsodobnejše standarde HDR (visoki dinamični razpon), ki še okrepijo svetlobne in senčne učinke.

Oh in sploh že na papirju

Na test smo prejeli 27-palčni monitor odyssey G8 z ultravisoko ločljivostjo 4K (3840 x 2160 točk), 240-herčnim osveževanjem slike in superkratkim odzivnim časom 0,03 ms. Dejansko je bil naš domači gamerski računalnik že kar malo podhranjen za tako zmogljivo zverino. Monitor se lahko pohvali z visoko gostoto pikslov (166 PPI), kar zagotavlja res ostro in podrobno sliko. To je še posebno pomembno za ustvarjalce videovsebin in profesionalne fotografe, da o gamerjih niti ne govorimo. Poleg tega je monitor sposoben prikazati skoraj vse barve, ki jih lahko zazna človeško oko. Kljub temu ima eno pomanjkljivost: povprečna največja svetlost znaša le 250 nitov (v HDR-prizorih naj bi dosegel do 1000 nitov), kar pomeni, da monitor ni idealen za uporabo v zelo svetlih prostorih. A po drugi strani: kateri gamer pa nažiga igre v takšnih razmerah?

Odlična igralna zmogljivost

Samsung odyssey G8 je narejen za gamerje, ki zahtevajo vrhunsko igralno izkušnjo. Visoka osveževalna frekvenca in kratek odzivni čas omogočata tekoče igranje brez kakršnih koli zamikov med premikom miške in dogajanjem na zaslonu ali zamegljenosti zaradi hitrega premikanja. Ta hitrost je še posebno pomembna za akcijske igre, kjer dejansko štejejo milisekunde. Podpora za standarda AMD freesync premium pro in VRR (variabilna osveževalna frekvenca) dodatno zmanjšuje zatikanje slike in zagotavlja gladko igranje tudi pri najzahtevnejših grafičnih nastavitvah. Če seveda imamo grafično kartico, ki to zmore. Barve in kontrasti so bili kajpak odlični.

Odyssey kombinira organske diode s tehnologijo kvantnih pik za vrhunske barve.

Stojalo monitorja omogoča prilagajanje po višini, obračanje zaslona in nagibanje v vse smeri, tako da lahko vsakdo najde svojo optimalno postavitev. Monitor je osvetljen tudi od zadaj (podobno kot nekateri televizorji), kar poskrbi za prijetnejše bolščanje v zaslon v temnem prostoru. Čeprav osvetlitev RGB (ki je lahko sinhronizirana z dogajanjem na zaslonu) ni moteča, jo seveda lahko izklopimo. Na zadnji strani je soliden nabor priključkov (displayport, hdmi, USB A in B, vtičnica za slušalke), zraven pa je še paličica za nastavljanje monitorja. Morda je pri takšni ceni nenavadno, da monitor nima USB C-vtičnice in vgrajenih zvočnikov, a po drugi strani ima dovolj drugih priključkov, gamerji in ustvarjalci vsebin pa itak prisegajo na kakovostne zunanje zvočnike oziroma slušalke. Manjka tudi stikalo KVM, ki bi omogočilo enostavno preklapljanje med več računalniki z eno tipkovnico in miško.

240 Hz osveževalna frekvenca in odzivni čas 0,03 ms za gladko igranje.

Zaslon ima mat premaz, ki zmanjšuje odseve in bleščanje, za hlajenje in zmanjševanje tveganja za pojav zapečene slike pa skrbi sistem toplotnih cevi, ki učinkovito odvajajo vročino in s tem podaljšujejo življenjsko dobo monitorja. Za konec pa še cena: od dobrih 800 do 1000 evrov, kar ni ravno malo, a dobimo res vrhunski gamerski monitor.

Barvite in kontrastne nočne scene v igri Ghost of Tsushima FOTO: Staš Ivanc
Kdor si bo omislil takšen monitor, se verjetno ne bo ukvarjal z vprašanjem, ali njegova grafična kartica sploh zmore prikazovati sliko v ločljivosti 4K s toliko sličicami na sekundo ... FOTO: Staš Ivanc
Nabor priključkov pod svetlečo RGB obrobo. FOTO: Staš Ivanc
Tale Odisej ima res tanek zaslon. FOTO: Staš Ivanc
