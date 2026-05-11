Ta napaka doma vas lahko stane denarja, živcev in celo varnosti

Vzdrževanje urejenega doma je lahko velik izziv, zlasti ko časa ni na pretek. Zato je velikokrat prisoten občutek, da je zmaga že, ko nekaj umaknemo izpred oči. A to ne drži povsem, kajti velikokrat je pomembnejše kot nekaj odstraniti z mize ali pulta to, kako stvari pospravimo. Nepravilno shranjevanje živil ali predmetov namreč znatno skrajša njihov rok uporabnosti, zato je dobro poznati in upoštevati prave načine. O baterijah običajno, dokler igrača, tehtnica ali daljinski upravljalnik delujejo brezhibno, ne razmišljamo. Ko opešajo, jih je treba zamenjati in vedno je doma dobro imeti zalogo, ki jo je treba pravilno pospraviti, sicer se življenjska doba baterij hitro skrajša, v redkih primerih lahko pride celo do požara. Vedno jih hranimo v originalni embalaži ali naj bodo v posebni škatli za baterije postavljene pokončno, da se nasprotni poli ne dotikajo.

Usnjene torbice niso poceni, zato je pomembno, da jih pred spravilom zaščitimo. Če shranjujemo prazne ali zložene in pomečkane v omari, sčasoma izgubijo obliko, poškodujejo se lahko tudi usnje ali zadrge ter drugi dodatki. Da bi ohranile obliko, jih napolnimo z vložkom za torbico ali z mehkim papirjem, in jih shranimo na hladnem, suhem ter temnem mestu, stran od vlage in sonca.

Nekatera oblačila so občutljiva

Večina hlače prepogne čez obešalnik ali jih zložene pospravi na polico omare, nobena od teh rešitev ni najboljša, saj tako na njih nastanejo gube, tkanina pa se lahko trajno poškoduje. Hlače je najbolje obesiti tako, da je šiv pravilno poravnan in blago naravno pade. Najprimernejši so obešalniki s sponkami, s katerimi hlače pripnemo za rob, saj preprečujejo gubanje in ohranjajo linijo krojenih modelov. Tudi suknjiče obesimo, a to še ne pomeni, da smo jih pravilno shranili. Pomembna je pravilna izbira obešalnika. Tanki ali kovinski, ki jih dobimo v čistilnici, ne nudijo primerne opore. Suknjiči potrebujejo trdne, oblikovane obešalnike, ki podpirajo ramena in rokave. Tanki lahko povzročijo spremembe oblike oblačila.

Obešanje puloverjev je priročno, a jih s tem poškodujemo: teža materiala lahko raztegne vlakna, spremeni obliko in skrajša življenjsko dobo pletenine. Pletene izdelke je najbolje zložiti in hraniti na polici. Če primanjkuje prostora, jih lahko prepognemo in nežno obesimo čez obešalnik, da zmanjšamo obremenitev vlaken. Zlaganje nedrčkov prihrani prostor, a jih lahko poškoduje. Najbolje jih je hraniti poravnane, s košaricami, ki so vstavljene ena v drugo, da ohranijo obliko. Prepogibanje ali obračanje košaric povzroči vdolbine in deformacije ter skrajša življenjsko dobo nedrčka. Pomaga tudi poseben organizator za ta kos spodnjega perila v predalu.

Na hladnem

Večina ima kavo na kuhinjskem pultu, kjer je najbolj pri roki, vendar to ni idealno mesto. Za ohranitev svežine naj bo shranjena v nepredušni posodi, primerni za živila, na hladnem in temnem mestu. Če mora ostati na pultu, jo hranimo v neprosojni posodi v senčnem kotičku brez neposredne sončne svetlobe in čim dlje od štedilnika. Mnogi zdravila in prehranska dopolnila hranijo v kopalnici ali kuhinji, vendar to ni primerno. Toplota, vlaga in svetloba zmanjšajo njihovo učinkovitost. Najbolje jih je shranjevati na hladnem in suhem mestu, denimo v predalu v spalnici ali omarici na hodniku, stran od neposredne sončne svetlobe.