Ta napredna gnojehodka je na Agri požela veliko zanimanja (FOTO)

Na letošnjem sejmu Agra v Gornji Radgoni smo med kmetijskimi stroji videli tudi samohodno cisterno za gnojevko Vervaet hydro trike. Gre za zanimiv stroj, ki je namenjen za velika kmetijska gospodarstva ali za izvajanje storitev. Zaradi velikosti in tehničnih posebnosti je med obiskovalci sejma požel veliko zanimanja. Prav veliko pa jih verjetno na naših poljih ne bomo videli.

Specialisti za gnojenje

Proizvajalec tega stroja je Vervaet. To je družinsko podjetje s sedežem v Biervlietu na Nizozemskem. Imajo več kot 180 zaposlenih. Specializirani so za razvoj in proizvodnjo visokotehnoloških samovoznih strojev za pobiranje sladkorne pese ter za aplikacijo tekočih in trdnih organskih gnojil. Stremijo k inovacijam, preprostosti uporabe in visoki kakovosti, kar se odraža v njihovih strojih.

Triciklasta osnova

Osnova za samovozno cisterno je hydro trike, posebno vozilo, ki temelji na sistemu tricikla. Vervaet ga ima v proizvodnem programu že od leta 1990. Vozilo se lahko univerzalno uporablja za trosenje živinskih gnojil. Glede na prigrajeni delovni priključek lahko apliciramo tekočo gnojevko ali pa trdni hlevski gnoj in kompost. Z njim lahko trosimo tudi apno.

Na hydro trike je vgrajen tudi sistem za spreminjanje tlaka v pnevmatikah. Na njivah potrebujemo nižji tlak, na cestah pa višji tlak zraka v pnevmatikah.

Hydro trike je vozilo, ki ima spredaj sredinsko nameščeno eno kolo, zadaj pa je dvojna os (2 x 2 kolesi). Vgrajen ima šestvaljni dizelski motor DAF paccar s 530 konjskimi močmi, ki doseže največjo zmogljivost in navor pri manj kot 1400 vrt./min. Pogosto je 1250 vrt./min dovolj za opravljanje dela. Za optimalno porazdelitev teže je motor nameščen pod kabino, na levi strani. Za vzdrževanje je enostavno dostopen prek velikih vrat, ki so uporabna za čiščenje in menjavo filtrov. Samočistilni hladilnik je na desni strani. Reverzibilni ventilator samodejno očisti hladilnik, tako da nimamo dela s čiščenjem. Za hidravlični pogon ponuja dve nastavljivi črpalki Sauer-Danfoss. Pogon zadnje osi je kombinacija velikega hidravličnega motorja z mehansko kardansko gredjo za optimalen oprijem. Za pogon delovnih priključkov pa ima dodatne hidravlične črpalke.

Sodobna kabina

Vsi samovozni stroji Vervaet, vključno s hydro trike, so opremljeni z najsodobnejšimi, razkošnimi in prostornimi kabinami z veliko stekleno površino. Komande za celotni stroj so na dosegu roke: prestavna ročica in terminal sta v nastavljivem naslonu za roke. Terminal oziroma večfunkcijski zaslon na dotik se uporablja za nastavitev vseh funkcij in za diagnosticiranje stroja. Kabina zagotavlja optimalno in udobno delovno okolje, tako da lahko voznik udobno dela ure in ure, ne da bi se preveč utrudil.

Kabina je velika in udobna, tako da operater lahko dela ure in ure.

Cisterna za gnojevko

Na sejemskem modelu hydro trike je bila vgrajena cisterna za gnojevko. Ta ima lahko 14, 16 ali 19 kubičnih metrov prostornine. Za samo razdeljevanje gnojevke pa je bil zadaj prigrajen Betecov sistem D-line za zadelavo gnojevke oziroma sistem za nizke izpuste. Betec svoje sisteme ponuja v širini od 5 do 15 metrov.