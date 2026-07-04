Lažji in bolj svež kot mesna kalsika, predvsem pa okusen in hiter – osnova je tunina iz pločevinke. Polpet je zunaj rahlo hrustljav, znotraj pa mehak, sočen in nežnega okusa. Odlično se ujema z jogurtovimi ali limonovimi omakami, svežo solato, paradižnikom in kislimi dodatki.a ali čilijeva omaka ...

Recept najdete na Odprti kuhinji.