Galerija
Lažji in bolj svež kot mesna kalsika, predvsem pa okusen in hiter – osnova je tunina iz pločevinke. Polpet je zunaj rahlo hrustljav, znotraj pa mehak, sočen in nežnega okusa. Odlično se ujema z jogurtovimi ali limonovimi omakami, svežo solato, paradižnikom in kislimi dodatki.a ali čilijeva omaka ...
Recept najdete na Odprti kuhinji.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.