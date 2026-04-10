VESELI VZORCI

Ta pomlad naj ne mine brez pik in črt

Če se je moda zadnje sezone igrala z umirjenimi toni, tihim minimalizmom in skoraj zadržano eleganco, letošnja pomlad prinaša precej bolj razigran obrat.
Pike na plašču? Zakaj pa ne! FOTO: Free People

Tunika Jacquemus naredi postavo daljšo in vitkejšo. FOTO: Jacquemus

Pikasto mini krilo je odlična izbira za mestna potepanja. FOTO: Rumored

Črte, kot jih vidi Ralph Lauren. FOTO: Profimedia

Pri Altuzarri so takole popestrili strog kroj. FOTO: Profimedia

A. J.
 10. 4. 2026 | 08:41
V ospredje se vračata vzorca, ki ju poznamo že desetletja, a tokrat delujeta bolj sveže, prefinjeno in modno kot kdaj prej: pike in črte. Na modnih brveh in v ulični modi se kažeta kot eden ključnih znakov sezone, le da v novi, bolj odrasli in nosljivi različici. Namesto izrazite retro nostalgije ponujata bolj uglajen, sodoben in presenetljivo vsestranski videz. Pike so letos izstopale na modnih tednih v New Yorku. Videli smo jih pri znamkah Tory Burch, Altuzarra, Tibi, Private Policy in Khaite, kjer so se pojavljale na lahkotnih krilih, oprijetih oblekah, strukturiranih kompletih in elegantno zadržanih silhuetah. Prav zato letos ne delujejo več otročje ali preveč retro, ampak precej bolj prefinjeno in odraslo. Posebno opazno je, da so oblikovalci ta vzorec pogosto pomanjšali, umirili in ga postavili v nevtralnejše barvne kombinacije, s čimer so pikam dali bolj uglajen in modno zrel značaj. Tudi tam, kjer so bile večje in bolj izrazite, so bile vključene v sofisticirane kroje, zato niso delovale igrivo, ampak zelo premišljeno.

Črte v modo vnašajo sproščenost, energijo in skoraj počitniški občutek.

Črte pa so močno zaznamovale tudi druge modne prestolnice. Pri Tod's so stopile v ospredje kot eden ključnih vizualnih poudarkov kolekcije, pri Ralphu Laurenu so dobile sproščen, obmorsko navdahnjen značaj, pri Jacquemusu pa so se pojavile na lahkotnih kosih, ki so poudarjali poletno eleganco in gibanje. A to še ni vse: bolj drzne, širše in grafične črte so bile vidne tudi drugod, od preppy ameriško navdahnjenih kolekcij do skandinavske mode, kjer so delovale bodisi izrazito bodisi minimalistično. Prav zato črte letošnjo pomlad ne delujejo strogo ali poslovno, ampak mehko, razkošno in zelo nosljivo.

Ženstveno, a ne dekliško

Pike letos niso več le igriv dodatek ali poklon preteklosti. Pojavljajo se na lahkih oblekah, bluzah, krilih in celo dodatkih, pri čemer prevladujejo črno-bele kombinacije, smetanasti odtenki in drugi nevtralni toni, ki vzorcu odvzamejo pretirano sladkobnost. Prav zato pike delujejo ženstveno, a ne dekliško, klasično, a ne staromodno. V tej sezoni jih moda ne predstavlja kot en sam izstopajoč kos, temveč kot povsem enakovreden del sodobne garderobe, ki ga je mogoče nositi od jutra do večera.

Pike letos ne delujejo otročje ali preveč retro, ampak bolj prefinjeno in odraslo.

Črte medtem v modo vnašajo sproščenost, energijo in skoraj počitniški občutek. Pomlad 2026 jih postavlja v širši, opaznejši format, ki spominja na obmorske senčnike in prefinjen poletni luksuz, hkrati pa ostajajo dovolj prilagodljive tudi za mestni vsakdan. Vidimo jih na srajcah, pleteninah, lahkih kompletih, oblekah, pa tudi na bolj izrazitih suknjičih in vrhnjih kosih. Posebno zanimivo je, da se črte letos pojavljajo tako v bolj široki, izraziti različici kot tudi v ožjih, bolj grafičnih izvedbah, zato nagovarjajo tako ljubiteljice umirjenega kot bolj opaznega sloga. Zanimivo je tudi to, da se pike in črte letos ne pojavljajo več vsaka zase, temveč kot del širšega premika stran od zadržane mode. Sezona dopušča več igre, več izraza in več kombiniranja, zato vzorci niso več rezervirani le za en kos v garderobi. Ulična moda je to potrdila zelo jasno: pike so se pokazale kot eden najopaznejših motivov med modnimi navdušenkami, črte pa kot eden najmočnejših vizualnih poudarkov kolekcij.

SOJENJE

Po prepiru s partnerico Primož zažgal dom

Primož Hočevar se je maščeval Samanti Novak, s katero ima štiri otroke.
Tanja Jakše Gazvoda10. 4. 2026 | 11:00
Lifestyle  |  Polet
KOLESARJI, POZOR

To je največja napaka rekreativnih kolesarjev

Hrana je gorivo, gradnik in pomemben del užitka v kolesarjenju.
Miroslav Cvjetičanin10. 4. 2026 | 11:00
10:49
Novice  |  Slovenija
USTANOVNA SEJA

Nova poslanka SDS se je takole nastavljala pred parlamentom (FOTO)

Dan pred ustanovno sejo se je veselo in zadovoljna fotografirala pred državnim zborom.
10. 4. 2026 | 10:49
10:45
Bulvar  |  Glasba in film
STARI ZNANEC CANNESA

John Travolta prihaja v Cannes kot režiser, zgodbo je napisal sam

Na veliko platno je prenesel zgodbo Propeller One-Way Night Coach.
10. 4. 2026 | 10:45
10:23
Novice  |  Slovenija
USTANOVNA SEJA

Prvi preizkus nove razdelitve moči tu: Golob optimist glede izvolitve predsednika DZ, Janševi brez kandidata

Poslanci desetega sklica DZ začenjajo mandat.
10. 4. 2026 | 10:23
10:12
Novice  |  Slovenija
VELIKA SRCA

Delovna tragedija povezala Jeseničane, denar zbrali tudi za bagerista, ki je povozil delavca

Sandra Jakelj je ponosna na someščane, ki ne obsojajo, ampak pomagajo.
Tina Horvat10. 4. 2026 | 10:12

Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
