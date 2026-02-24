Ta telefon navdušuje z dizajnom, baterijo, zaslonom in kamerami (FOTO)

V tretjem četrtletju leta 2025 so v primerjavi z istim obdobjem leto prej dosegli 14-odstotno rast, kar je največ doslej. Na globalnem trgu še vedno vodi južnokorejski Samsung, ki je povečal tržni delež s 56 na 64 odstotkov, sledi pa mu kitajski Huawei s 15-odstotnim deležem. Huaweijev tržni delež bi bil še precej večji, če mu ne bi ZDA obesile prepovedi uporabe ameriške tehnologije, ki je poleg čipov zajela tudi programsko opremo, natančneje, vsemogočne Googlove storitve in aplikacije iz njegove velikanske trgovine play. Kar je velika škoda za potrošnika, saj so Huaweijevi telefoni res dobri, še posebno na področju fotografije.

Dovršen dizajn

Huawei je nedavno predstavil nov telefon s pregibnim zaslonom mate X7, ki je še nekoliko tanjši in lažji od predhodnika; dejansko je v zloženem stanju le malce debelejši od klasičnih telefonov. Mate X7 se lahko pohvali z le 4,5 milimetra debeline (ko je zložen, se »zredi« na 9,5 milimetra) in 236 grami, kar je mičkeno več od aktualnega Samsungovega folda 7, a to nadomesti z zmogljivejšo baterijo s kapaciteto 5600 mAh (foldova ima 4400 mAh) in hitrejšim polnjenjem s 66 vati oziroma 50 vati, če imamo primeren brezžični napajalnik.

Odličen nabor kamer, pri čemer navdušuje glavna kamera z nastavljivo zaslonko.

Kljub tankosti je telefon precej trpežen in odporen proti vodi in prahu po standardih IP 58 in IP59, kar pomeni, da naj bi prenesel visokotlačne vodne curke in potop do dva metra globoko za pol ure. Odpira se gladko, jekleni tečaji naj bi zdržali najmanj 200.000 pregibanj, zunanji zaslon je zaščiten s Huaweijevim steklom kunlun, zadnja stran pa je iz veganskega usnja, ki je prijetno na otip, ne drsi in je odporno proti prstnim odtisom. Kljub foto izboklini na zgornjem delu je teža lepo razporejena in človek nima občutka, da mu bo telefon ušel iz roke.

Sijajna zaslona

Osempalčni notranji zaslon z ločljivostjo 2210 x 2416 točk in zunanji 6,49-palčni zaslon z ločljivostjo 1080 x 2444 točk se lahko pohvalita z osveževalno frekvenco do 120 Hz, kar zagotavlja gladko uporabniško izkušnjo, oba pa sta narejena iz organskih diod, kar prinaša odlične barve in kontraste ter tisto pravo črnino. Notranji zaslon doseže svetlost do 2500 nitov, zunanji pa do 3000 nitov, zaradi česar sta dobro berljiva tudi pod neposredno sončno svetlobo. Notri tiktaka Huaweijev hišni procesor kirin 9030 pro, sparjen s 16 GB rama in 512 GB shrambe. Po zmogljivostih je blizu Qualcommovemu snapdragonu 8 gen 3; ni sicer v samem vrhu, a je še vedno zelo hiter in optimiziran za majhno porabo energije, s čimer mate X7 zlahka zdrži ves dan normalne uporabe.

Odlične kamere

Huawei mate X7 se lahko pohvali z dobrim naborom kamer, ki poskrbijo za odlične fotografije in video. Glavna širokokotna kamera s 50 megapiksli in fizično variabilno zaslonko (f/1,4–4) dela izjemno jasne slike ne glede na svetlobne razmere, nastavljiva zaslonka pa omogoča tudi večji nadzor nad globinsko ostrino, kar je še posebno uporabno pri makro posnetkih in portretih. Tudi telefoto kamera s 50 milijoni slikovnih točk in 3,5-kratno optično povečavo prinaša ostro in podrobno sliko. Čeprav so optično povečavo nekoliko zmanjšali v primerjavi s prejšnjim modelom, je kakovost fotografij boljša zaradi precej večjega odprtja zaslonke (f/2,2). Za makro fotografijo lahko uporabimo tako telefoto kamero kot ultraširokokotno s 40 MP, ki se prav tako lahko pohvali s samodejnim ostrenjem, glavna in telefoto kamera pa še z optično stabilizacijo slike. Nočna fotografija? Mala malica.

Kljub tankemu ohišju se znotraj skriva zelo zmogljiva baterija.

Selfie kameri na notranjem in zunanjem zaslonu imata po 8 megapikslov in omogočata snemanje videa pri ultravisoki ločljivosti 4K s 30 sličicami na sekundo, medtem ko preostale kamere snemajo s 60 sličicami. Selfieji so čisto v redu, a bolje je avtoportrete delati z glavno kamero, ko je telefon razprt in sliko vidimo na zunanjem zaslonu.

Google ni problem

Kaj pa Google, boste rekli. Ponudba v trgovini z aplikacijami AppGallery je čedalje bolj pestra, v trgovino pa je integrirana tudi odprtokodna platforma microG, ki omogoča nalaganje zunanjih aplikacij brez navideznega okolja GBox (tudi to je še vedno uporabno, saj nam omogoča namestitev Googlove trgovine Play). V AppGallery poiščemo stvar, ki jo želimo, a je ni v standardni ponudbi, tapnemo nanjo, mimogrede namestimo aplikaciji microG service in microG companion, še nekajkrat tapnemo in aplikacija je na namizju. In deluje. Cena za slovenski trg uradno še ni znana, a verjetno se bo gibala okoli dveh tisočakov.

Aparat je res tanek, izboklina za kamere ni moteča. FOTO: Staš Ivanc

Razprti zaslon ponuja natančnejši pogled pri fotografiranju, je pa malce neroden. Večinoma bomo slikali z zloženim zaslonom. FOTO: Staš Ivanc

Zadnja stran je iz veganskega usnja in je prijetna na otip. FOTO: Staš Ivanc

Huawei mate X7 lepo sede v roko, teža je dobro razporejena. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mate X7: širokokotni pogled FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mate X7: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mate X7: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mate X7: 3,5x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mate X7: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mate X7: 20x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mate X7: 30x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje z mate X7: 50x povečava FOTO: Staš Ivanc