ŽIVALISKI SVET

Ta žival ima najmočnejši ugriz v živalskem kraljestvu

Kljub velikosti so nilski krokodili izjemno hitri. Ves čas spremljajo, kaj se dogaja v okolici.
Samice izležejo med 30 in 80 jajci. FOTO: Michel Viard/Getty Images

Samice so manjše od samcev. FOTO: Uso/Getty Images

Veličastne, a zelo nevarne živali FOTO: Mariusltu/Getty Images

A. J.
 27. 1. 2026 | 16:15
Nilski krokodil (Crocodylus niloticus) je največji krokodil v Afriki. Lahko zraste do pet metrov v dolžino in tehta več kot tono! Čeprav je tako velik in težak, se zelo hitro premika v vodi. Njegovo telo je oblikovano tako, da se lahko hitro približa plenu, tudi velikim sesalcem, ne da bi ga kdo opazil. Medtem ko se na videz lenobno sonči, v resnici ves čas pozorno spremlja, kaj se dogaja okoli njega. Ko zazna plen, je sposoben v sekundi skočiti in ga zgrabiti z močnimi čeljustmi. Krokodili imajo najmočnejši ugriz v živalskem kraljestvu in nilski ni nobena izjema. Njegov ugriz je lahko osemkrat močnejši od ugriza velikega belega morskega psa in 15-krat močnejši od ugriza rotvajlerja. Krokodil ima izjemno učinkovit metabolizem. Veliki primerki, ki lahko tehtajo več kot 900 kg, lahko zelo dolgo živijo brez hrane. Ko je ta na voljo, pa krokodili združijo moči. Med selitvijo rib lovijo skupaj, in sicer tako, da oblikujejo polkrog čez reko in ribe zberejo v jato. Tiste, ki so jim najbližje, pojedo.

Ali se bo iz jajca izlegel samček ali samička, je odvisno od temperature.

Razmnožujejo se z jajci. Samice običajno izkopljejo gnezdo v pesku ali blatu ob obali in tam izležejo med 30 in 80 jajci, ki jih skrbno pokrijejo z zemljo, da jih zaščitijo pred plenilci. Po približno treh mesecih se iz jajc izvalijo majhni krokodili, ki so takrat zelo ranljivi. Samice pogosto ostanejo blizu gnezda, da zaščitijo mladiče in jim pomagajo pri iskanju poti do vode. Krokodilje samice so skrbne in zaščitniške matere. Če so mladiči v nevarnosti, jih odrasla samica pobere v usta ali grlo, kjer ostanejo, dokler nevarnost ne mine. Spol mladičev je odvisen od temperature, ki so ji izpostavljena jajca. Pri 30 °C ali manj se bodo izvalile večinoma samice; pri 31 °C samčki in samičke; pri 32 °C pa bodo iz jajc prilezli večinoma samci.

živalizanimivostikrokodilnilski krokodil
