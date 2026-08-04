Ta žival je hitra kot blisk, ogroža pa jo človek

Dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii) je srednje velik jamski netopir s sivkastorjavim kožuhom, kratkim gobčkom in majhnimi trikotnimi uhlji, ki živi tudi v Sloveniji. Je izrazito družabna žival. V jamah, opuščenih rudniških rovih, kleteh in drugih podzemnih prostorih redko počiva sam – navadno mu dela družbo več sto ali celo več tisoč kolegov, med katerimi so tudi netopirji drugih vrst. Ista jama zanje ni primerna vse leto. Spomladi in poleti pa se samice preselijo v toplejša kotišča, kjer skotijo mladiče. Med selitvijo prepotujejo več deset ali celo več sto kilometrov. Njihov hitri in sunkoviti let je videti kot let hudournikov ali lastovk. Krila so ogromna, a jih po zaslugi posebnih kosti lahko zelo dobro zloži.

Živijo v skupinah po več sto, celo več tisoč živali.

Parjenje praviloma poteka jeseni, vendar se zarodek ne začne takoj normalno razvijati. Po oploditvi, med zimskim mirovanjem samice, nekaj časa ostane v maternici, ne da bi se razvijal. Razvoj se nadaljuje, ko vreme postane bolj ugodno. Samice se pred kotitvijo zberejo v velikih porodniških kolonijah. Običajno skotijo enega mladiča, le redko dva. Dolgokrili netopir se iz zatočišča odpravi ob mraku. Hrano išče predvsem ob gozdnih robovih, nad mokrišči, vodnimi površinami in odprtimi območji, kjer lovi leteče žuželke. Na njegovem jedilniku so zlasti vešče oziroma nočni metulji, pa tudi hrošči, mušice in druge žuželke. Plen zaznava tako, da oddaja človeku večinoma neslišne visokofrekvenčne klice in iz odmeva ugotavlja, kje je žuželka ter kako hitro se premika.

Ta vrsta netopirja je na svetovnem seznamu uvrščen med potencialno ogrožene vrste. Ogrožajo ga človeški vdor v jame, izguba lovnih območij, uporaba pesticidov in zmanjševanje števila žuželk. Čeprav ni tipičen prebivalec mest, ga lahko ponoči opazimo tudi med hišami, kjer ob svetilkah lovi žuželke, zatočišče pa včasih najde na podstrešju ali v kleti. Netopirji, ne glede na vrsto, od nekdaj burijo človeško domišljijo. Na zahodu je netopir postal spremljevalec čarovnic, vampirjev in temačnih junakov, na Kitajskem pa prav nasprotno – simbol sreče, zdravja in dolgega življenja. Popkulturo je zaznamoval Batman, superjunak, ki uporablja podobo netopirja.

Samičke imajo po enega mladiča, največ dva. FOTO: Photo By Viktor Lyagushkin/Getty Images