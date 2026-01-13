  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZANIMIVOSTI IZ ŽIVALSKEGA SVETA

Ta žival je samotarka, druži se le med parjenjem

Čeprav ima osem oči, tarantela ne vidi dobro.
So nočne živali. FOTO: Wirestock/Getty Images
So nočne živali. FOTO: Wirestock/Getty Images
A. J.
 13. 1. 2026 | 09:10
0:12
A+A-

Tehta lahko do 170 gramov, telo pa ima lahko dolgo do 12 centimetrov. Tudi razpon nog je veličasten – meri približno 28 centimetrov. Goljatska tarantela (Theraphosa blondi) spada med ptičje pajke in je ena najbolj slovitih pajkov velikanov iz severa Južne Amerike. Ta veliki pajek živi v amazonskih gozdovih severne Južne Amerike. Največkrat se skriva v rovih pod koreninami in skalami; v rovih ne spleta mreže, ampak jih obda s pajčevino. Lovi predvsem ponoči. Čeprav ima osem oči, ne vidi dobro – bolj kot na vid se zanaša na občutljive dlačice na nogah in telesu, ki zaznajo tresljaje. Najpogosteje lovi žuželke, deževnike, žabe in krastače, včasih pa ujame tudi kakšno manjšo žival. Potem ko vbrizga strup v svoj plen, ga odvleče v rov, kjer na mrtvo žival izpljune prebavne sokove, da razgradi mehko tkivo. Utekočinjene ostanke poje, za seboj pa pusti dlako, perje, kožo in okostje.

Samec se mora samici približati previdno.

Ko se počuti ogroženega, z drgnjenjem dlačic naredi sikajoč zvok. Poleg tega lahko z zadnjimi nogami frcne v vsiljivca drobne dlačice, s čimer povzroči neprijetno draženje kože ali oči. Te dlačice so celo bolj neprijetne, kot če nas ugrizne s svojimi strupniki, saj za zdravega človeka njen strup ni smrtno nevaren. Lahko pa ugriz precej boli. Občutek pogosto primerjajo z osjim pikom. Ti veliki pajki so samotarji. Vsak ima svoje skrivališče, pogosto rov ali luknjo v tleh, in se z drugimi praviloma ne druži. Skupaj pridejo le takrat, ko se parijo. Samec poišče samico in se ji previdno približa, da ga ne bi zamenjala za plen in ga pokončala. Po parjenju samica naredi jajčni kokon iz svile. V njem je običajno do okoli 150 jajc. Samica kokon varuje, pogosto ga prekrije tudi z dlačicami. Po približno 6–8 tednih se izvalijo mladički, ki nekaj časa ostanejo blizu varnega zavetja, nato pa se razidejo. Kot vsi pajki se tudi ti levijo, da bi zrasli, in odvržejo eksoskelete, da bi naredili prostor za večje. V prvem letu se levijo od pet- do šestkrat.

Njihov ugriz je boleč, a za človeka ni smrtonosen. FOTO: Leekris/Getty Images
Njihov ugriz je boleč, a za človeka ni smrtonosen. FOTO: Leekris/Getty Images

Več iz teme

živali​tarantelapajki
ZADNJE NOVICE
11:27
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Skrivnost popolne sarme brez mesa: leča, riž in pečica naredijo čudež

Brezčasno klasiko lahko kuhamo v paradižnikovi omaki ali pa sarme pečemo v pečici.
Alenka Kociper13. 1. 2026 | 11:27
11:20
Bulvar  |  Domači trači
DIVJA ČEŠNJA

Katarina Čas o vlogi za BBC: Prizori so bili zahtevni in hkrati katarzični

Nocoj na Televizijo Slovenija prihaja serija Divja češnja. Katarina Čas je presenečena, da je serija že pri nas.
13. 1. 2026 | 11:20
11:02
Bulvar  |  Zanimivosti
PRIMER PREUČUJEJO

Po operaciji govoril v tujem jeziku: »Nisem vedel, kaj se dogaja«

Ko se je angleško govoreči Američan zbudil iz anestezije, je tekoče spregovoril v španščini.
13. 1. 2026 | 11:02
10:49
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBA

Končno! Arso potrdil, da je (vsaj za zdaj) konec sibirskega mraza

Obdobje temperatur pod 0 °C se z dotokom toplega in vlažnega zraka, ki ga prinaša jugozahodni veter, počasi končuje.
13. 1. 2026 | 10:49
10:42
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Gledali smo jo v Sanjskem moškem, zdaj ljubezen išče pri Hrvatih (VIDEO)

26-letna Kaja Cesar zadnja leta živi na Tenerifu.
13. 1. 2026 | 10:42
10:38
Lifestyle  |  Stil
TEHNOLOGIJA

Odšel je priljubljeni skype

Leni je bilo med drugim konec tudi AOL-ovega klicnega dostopa do interneta in domačega gumba na iphonu
Staš Ivanc13. 1. 2026 | 10:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki