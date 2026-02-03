  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SNEŽNI LEOPARD

Ta žival lahko skoči kar do 15 metrov visoko

Tako je ljubek, da bi ga kar pobožali, a snežnemu leopardu se je bolje ogniti.
Dolga dlaka jih varuje pred mrazom. FOTO: Abzerit/Getty Images

Dolga dlaka jih varuje pred mrazom. FOTO: Abzerit/Getty Images

Kot tipične mačke se znajo odlično ujeti pri padcu z višine. FOTO: Jnevitt/Getty Images

Kot tipične mačke se znajo odlično ujeti pri padcu z višine. FOTO: Jnevitt/Getty Images

Srečate ga lahko denimo na Himalaji. FOTO: Jose Angel Cortes Garcia/Getty Images

Srečate ga lahko denimo na Himalaji. FOTO: Jose Angel Cortes Garcia/Getty Images

Dolga dlaka jih varuje pred mrazom. FOTO: Abzerit/Getty Images
Kot tipične mačke se znajo odlično ujeti pri padcu z višine. FOTO: Jnevitt/Getty Images
Srečate ga lahko denimo na Himalaji. FOTO: Jose Angel Cortes Garcia/Getty Images
A. J.
 3. 2. 2026 | 16:57
2:25
A+A-

Mlada smučarka je hotela v kitajskem geoparku Keketuohai v okrožju Fuyun posneti selfie s snežnim leopardom, končalo se je z ugrizom, smučarko so odpeljali v bolnišnico.

Od enega do dobra dva metra dolg snežni leopard (Panthera uncia) živi v visokogorju Srednje in Južne Azije – tam, kjer se začnejo skale, mraz in redki zrak. Najraje ima strm, razčlenjen, skalnat teren. Srečamo ga na Himalaji in tibetanski planoti, tudi v gorovjih južne Sibirije in gorovjih od Kitajske do osrednje Azije. Čudovita, lisasta belo-sivkasta dlaka snežnih leopardov je na hrbtu lahko dolga 5 cm, na trebuhu pa skoraj 12 cm in jih dobro varuje pred mrazom. Dodatno ogrevanje jim omogoča rep, dolg od 80 do 105 cm; kadar je zelo mrzlo, ga ovije okoli telesa za dodatno toploto.

Kot tipične mačke se znajo odlično ujeti pri padcu z višine. FOTO: Jnevitt/Getty Images
Kot tipične mačke se znajo odlično ujeti pri padcu z višine. FOTO: Jnevitt/Getty Images

Je pravi akrobat, skoči lahko okoli 15 metrov visoko ter devet metrov v dolžino, pri padcih z višine se zdi, da ima, kot pregovorno velja za vse mačke, devet življenj. Za nameček lahko v eni noči brez težav preteče maratonsko razdaljo, več kot 40 km. Čeprav je strah in trepet parkljarjev, kot so modre ovce, saj so ti glavna sestavina njegovega jedilnika, je po značaju v resnici plah in samotarski. Človeku se izogiba, napade ga šele, če posameznik rine vanj in v njegov življenjski prostor. Od januarja do marca poteka paritvena sezona. Samičke so breje do 90 do 105 dni. Skotijo od enega do treh mladičev, ki ostanejo pri materi okoli 22 mesecev.

Po značaju so plahi in samotarski.

Čeprav ga imenujemo leopard, je njegov najbližji sorodnik med velikimi mačkami tiger, a v nasprotju s temi ne zna rjoveti.

Je ogrožena vrsta. Koliko jih je še v divjini, ni točno znano, saj jih je, ker živijo v težko dostopnih območjih, težko prešteti. Po nekaterih ocenah naj bi jih živelo le še okoli 4000. Glavne grožnje njihovemu obstoju so izguba in propadanje življenjskega okolja, konflikti s človekom in divjimi živalmi, izguba plena, krivolov za nezakonito trgovino in podnebne spremembe.

Srečate ga lahko denimo na Himalaji. FOTO: Jose Angel Cortes Garcia/Getty Images
Srečate ga lahko denimo na Himalaji. FOTO: Jose Angel Cortes Garcia/Getty Images

Več iz teme

snežni leopardsnegzimaživali
ZADNJE NOVICE
16:57
Lifestyle  |  Stil
SNEŽNI LEOPARD

Ta žival lahko skoči kar do 15 metrov visoko

Tako je ljubek, da bi ga kar pobožali, a snežnemu leopardu se je bolje ogniti.
3. 2. 2026 | 16:57
16:52
Novice  |  Slovenija
OSTER SPOPAD

Vse hujša vojna med Golobom in KPK: premier zatrdil, da v zadevi Karigador ni bilo kršitve integritete, KPK takoj udarila nazaj

KPK premierja obtožuje zavajanja ter grobega napada.
3. 2. 2026 | 16:52
16:41
Bulvar  |  Zanimivosti
INCEST, KI JE PRETRESEL JAVNOST

Bolno do konca! Sin zapustil ženo zaradi lastne matere po priznanju o »neverjetnem seksu« z njo

Ko je zgodba prišla v javnost, je sprožila gnus, zlasti zaradi dejstva, da je sporazumni incest med odraslimi osebami kaznivo dejanje po zakonih Michigana.
3. 2. 2026 | 16:41
16:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
VODIKOV SULFIT

Kaj se dogaja v Luki Koper? Sedem delavcev naj bi se zastrupilo, a to ni bil edini izredni dogodek

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu kazenskega zakonika, saj je neznani storilec omenjenim delavcem povzročil nevarnost za življenje in zdravje ljudi pri delu.
3. 2. 2026 | 16:21
16:06
Bulvar  |  Domači trači
PO NAKLJUČJU

Družina predsednika vlade se veča, Tina Gaber Golob ga je Sloveniji pokazala (VIDEO)

Nekaj posebnega se je zgodilo.
3. 2. 2026 | 16:06
15:48
Novice  |  Slovenija
ZADNJA SEJA

Se videli, kako sta se udarila Mahnič in Golob? Janšev poslanec bi ustanovil kar urad za deportacije (VIDEO)

Poslanci bodo danes končali zadnjo redno sejo DZ v tem mandatu.
3. 2. 2026 | 15:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki