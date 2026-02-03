Ta žival lahko skoči kar do 15 metrov visoko

Mlada smučarka je hotela v kitajskem geoparku Keketuohai v okrožju Fuyun posneti selfie s snežnim leopardom, končalo se je z ugrizom, smučarko so odpeljali v bolnišnico.

Od enega do dobra dva metra dolg snežni leopard (Panthera uncia) živi v visokogorju Srednje in Južne Azije – tam, kjer se začnejo skale, mraz in redki zrak. Najraje ima strm, razčlenjen, skalnat teren. Srečamo ga na Himalaji in tibetanski planoti, tudi v gorovjih južne Sibirije in gorovjih od Kitajske do osrednje Azije. Čudovita, lisasta belo-sivkasta dlaka snežnih leopardov je na hrbtu lahko dolga 5 cm, na trebuhu pa skoraj 12 cm in jih dobro varuje pred mrazom. Dodatno ogrevanje jim omogoča rep, dolg od 80 do 105 cm; kadar je zelo mrzlo, ga ovije okoli telesa za dodatno toploto.

Kot tipične mačke se znajo odlično ujeti pri padcu z višine. FOTO: Jnevitt/Getty Images

Je pravi akrobat, skoči lahko okoli 15 metrov visoko ter devet metrov v dolžino, pri padcih z višine se zdi, da ima, kot pregovorno velja za vse mačke, devet življenj. Za nameček lahko v eni noči brez težav preteče maratonsko razdaljo, več kot 40 km. Čeprav je strah in trepet parkljarjev, kot so modre ovce, saj so ti glavna sestavina njegovega jedilnika, je po značaju v resnici plah in samotarski. Človeku se izogiba, napade ga šele, če posameznik rine vanj in v njegov življenjski prostor. Od januarja do marca poteka paritvena sezona. Samičke so breje do 90 do 105 dni. Skotijo od enega do treh mladičev, ki ostanejo pri materi okoli 22 mesecev.

Čeprav ga imenujemo leopard, je njegov najbližji sorodnik med velikimi mačkami tiger, a v nasprotju s temi ne zna rjoveti.

Je ogrožena vrsta. Koliko jih je še v divjini, ni točno znano, saj jih je, ker živijo v težko dostopnih območjih, težko prešteti. Po nekaterih ocenah naj bi jih živelo le še okoli 4000. Glavne grožnje njihovemu obstoju so izguba in propadanje življenjskega okolja, konflikti s človekom in divjimi živalmi, izguba plena, krivolov za nezakonito trgovino in podnebne spremembe.