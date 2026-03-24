RAJ DOMA

Tako bo vaš vrt urejen brez posebnega truda

S pametno izbiro rastlin lahko postane trajna in prelepa oaza; ključna je priprava tal.
Sivka bo uspevala tudi v domačih skalnjakih, le pravo vrsto je treba izbrati. FOTO: Irina Nazarova/Getty Images

Bilnica v moderni stenski zasaditvi bo poskrbela, da bo naš vrt vedno zelen. FOTO: Getty Images

Ameriški slamnik poskrbi za barvo in pestrost. Foto: Jure Eržen

 24. 3. 2026 | 20:58
Podnebje se močno spreminja, poletja so vse bolj vroča in sušna, iz leta v leto padajo tudi temperaturni rekordi. Le pametna izbira rastlin (z dobro drenažo in zastirko) bo v takšnih razmerah naš osončeni kotiček spremenila v pravo malo oazo. Vrt, ki bo deloval razkošno in zahteval minimalno nego, ni več samo pobožna želja – s pravim pristopom je lahko tudi resničnost.

Ključ je torej v izbiri rastlin, ki dobro prenašajo sušo in brez težav kljubujejo tako vročini kot nerednemu zalivanju, zato so odlična rešitev za vse, ki si želimo urejen vrt, a brez vsakodnevnega dela. To so rastline, ki se ponašajo z mesnatimi, voskastimi ali ozkimi listi, kar zmanjšuje izhlapevanje vode in omogoča njihovo preživetje tudi v najbolj suhih obdobjih. Poleg tega takšne rastline zahtevajo bistveno manj vzdrževanja; potrebujejo manj vode, redkejše gnojenje in neprimerno manj skrbi, to pomeni tudi nižje stroške in več prostega časa. Še več: številne ohranijo lep videz tudi takrat, ko druge že ovenijo, zato takšen vrt ostane privlačen celo sredi poletne pripeke.

Izberemo rastline, ki dobro prenašajo sušo.

Ključna priprava tal

Med najbolj hvaležnimi je sivka, ki uspeva na soncu in v revnih tleh, hkrati vrt napolni z značilnimi sredozemskimi vonjavami. Podobno nezahteven je rožmarin, ki s svojim globokim koreninskim sistemom zelo dobro prenaša dolga sušna obdobja, pa še v kuhinji vedno prav pride. Odlična dopolnitev so okrasne trave, kot sta modra bilnica in perjanka. Vrtu dodajo razgibanost in teksturo, obenem pa brez težav kljubujejo vročini. Med najbolj trpežnimi so seveda sukulente, kot so agave, aloje in eševerije, ki v svojih listih shranjujejo vodo in zdržijo dolgo brez zalivanja.

Barvo bodo prinesle trajnice, kot so rudbekija, kokarda in lantana, ki dolgo cvetijo in prenesejo še posebno visoke temperature. Za dodatno pestrost lahko posadimo še žajbelj, timijan, homulico, perovskijo ali ameriški slamnik, vse so izjemno očarljive in odporne. Da bo tak vrt resnično uspeval, pa je ključna priprava tal. Ta morajo biti dobro odcedna, saj rastline, ki prenašajo sušo, ne marajo stoječe vode. Pomagal bo dodatek peska ali proda. Zastirka bo zadržala vlago in preprečevala rast plevela, kar pomeni še manj dela. Na začetku, dokler ne razvijejo korenin, tudi te rastline potrebujejo nekaj zalivanja, potem pa čedalje manj.

Z nekaj načrtovanja si lahko ustvarimo vrt, ki bo zelen in dišeč, predvsem pa poln barv, tudi ko bo najbolj vroče. Brez posebnega truda nas bo še dolgo razveseljeval.

Tla morajo biti dobro odcedna.

Več iz teme

vrtzalivanjeokrasne rastlinerastlinevrtnarjenjezdravilne rastlineokrasni vrt
ZADNJE NOVICE
20:58
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Tako bo vaš vrt urejen brez posebnega truda

S pametno izbiro rastlin lahko postane trajna in prelepa oaza; ključna je priprava tal.
24. 3. 2026 | 20:58
20:40
Bulvar  |  Domači trači
RIBA, RACA, RAK

Voditeljica Nevenka razkrila svoj največji strah – in presenetila vse (VIDEO)

Kaj jo resnično prestraši?
24. 3. 2026 | 20:40
20:08
Novice  |  Slovenija
DOVOLJ IMA

Pavel Rupar je obupal! Stranka bo nehala delovati, financiranja iz državnega proračuna ne bo več (VIDEO)

Stranka Glas upokojencev je na volitvah prejela 4119 glasov, kar je 0,35 odstotka. Predsednik stranke Glas upokojencev volivcem in upokojencem očita nehvaležnost.
24. 3. 2026 | 20:08
20:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Nujno! Kam je izginila Ksenja (51)? Nazadnje so jo videli pred štirim dnevi

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.
24. 3. 2026 | 20:02
20:00
Lifestyle  |  Polet
DOLGO ŽIVLJENJE

Dolgoživost ni le daljše življenje. Kako ostati zmogljiv tudi v starosti?

Ne gre le za dodajanje let življenju, temveč za dodajanje življenja letom.
Miroslav Cvjetičanin24. 3. 2026 | 20:00
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 24. do 30. marca: tu so dinamični dnevi med priložnostmi in izzivi

Luna prinaša teden živahne komunikacije, povezovanja in čustvenih preobratov, ki bodo vplivali na odnose, delo in pomembne odločitve.
24. 3. 2026 | 20:00

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

To je kuhinja, o kateri ste že dolgo sanjali

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

To je kuhinja, o kateri ste že dolgo sanjali

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Večina Slovencev tega ne ve: koliko beljakovin res potrebujemo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
