Tako bo vaš vrt urejen brez posebnega truda

Podnebje se močno spreminja, poletja so vse bolj vroča in sušna, iz leta v leto padajo tudi temperaturni rekordi. Le pametna izbira rastlin (z dobro drenažo in zastirko) bo v takšnih razmerah naš osončeni kotiček spremenila v pravo malo oazo. Vrt, ki bo deloval razkošno in zahteval minimalno nego, ni več samo pobožna želja – s pravim pristopom je lahko tudi resničnost.

Ključ je torej v izbiri rastlin, ki dobro prenašajo sušo in brez težav kljubujejo tako vročini kot nerednemu zalivanju, zato so odlična rešitev za vse, ki si želimo urejen vrt, a brez vsakodnevnega dela. To so rastline, ki se ponašajo z mesnatimi, voskastimi ali ozkimi listi, kar zmanjšuje izhlapevanje vode in omogoča njihovo preživetje tudi v najbolj suhih obdobjih. Poleg tega takšne rastline zahtevajo bistveno manj vzdrževanja; potrebujejo manj vode, redkejše gnojenje in neprimerno manj skrbi, to pomeni tudi nižje stroške in več prostega časa. Še več: številne ohranijo lep videz tudi takrat, ko druge že ovenijo, zato takšen vrt ostane privlačen celo sredi poletne pripeke.

Bilnica v moderni stenski zasaditvi bo poskrbela, da bo naš vrt vedno zelen. FOTO: Getty Images

Izberemo rastline, ki dobro prenašajo sušo.

Ključna priprava tal

Med najbolj hvaležnimi je sivka, ki uspeva na soncu in v revnih tleh, hkrati vrt napolni z značilnimi sredozemskimi vonjavami. Podobno nezahteven je rožmarin, ki s svojim globokim koreninskim sistemom zelo dobro prenaša dolga sušna obdobja, pa še v kuhinji vedno prav pride. Odlična dopolnitev so okrasne trave, kot sta modra bilnica in perjanka. Vrtu dodajo razgibanost in teksturo, obenem pa brez težav kljubujejo vročini. Med najbolj trpežnimi so seveda sukulente, kot so agave, aloje in eševerije, ki v svojih listih shranjujejo vodo in zdržijo dolgo brez zalivanja.

Ameriški slamnik poskrbi za barvo in pestrost. Foto: Jure Eržen

Barvo bodo prinesle trajnice, kot so rudbekija, kokarda in lantana, ki dolgo cvetijo in prenesejo še posebno visoke temperature. Za dodatno pestrost lahko posadimo še žajbelj, timijan, homulico, perovskijo ali ameriški slamnik, vse so izjemno očarljive in odporne. Da bo tak vrt resnično uspeval, pa je ključna priprava tal. Ta morajo biti dobro odcedna, saj rastline, ki prenašajo sušo, ne marajo stoječe vode. Pomagal bo dodatek peska ali proda. Zastirka bo zadržala vlago in preprečevala rast plevela, kar pomeni še manj dela. Na začetku, dokler ne razvijejo korenin, tudi te rastline potrebujejo nekaj zalivanja, potem pa čedalje manj.

Z nekaj načrtovanja si lahko ustvarimo vrt, ki bo zelen in dišeč, predvsem pa poln barv, tudi ko bo najbolj vroče. Brez posebnega truda nas bo še dolgo razveseljeval.