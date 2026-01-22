  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LAŽNA SLIKA

Tako družbena omrežja spreminjajo pričakovanja v zvezi

Družbena omrežja so v zadnjem desetletju globoko spremenila doživljanje partnerke bližine in odnosov.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 22. 1. 2026 | 18:00
A+A-

Družbena omrežja ustvarjajo idealizirano podobo ljubezni. Fotografije popolnih parov, romantičnih potovanj, presenečenj in brezhibnih trenutkov dajejo vtis, da so te zveze stalno polne strasti in harmonije. V resnici večina odnosov doživlja rutino, nesoglasja in tihe faze, a takšni trenutki redko najdejo mesto na omenjenih platformah. Posledica je občutek, da lastna zveza ni dovolj dobra, zanimiva ali vredna.

Še druge posledice

Socialna omrežja prav tako povečujejo potrebo po potrditvi. Število všečkov, komentarjev in odzivov se pogosto nezavedno povezuje z vrednostjo zveze. Pari lahko začnejo meriti uspeh odnosa na podlagi zunanje potrditve in ne resnične čustvene povezanosti. V nekaterih primerih objavljanje skupnih fotografij postane dokaz ljubezni, medtem ko odsotnost takšne vsebine lahko povzroči dvom, negotovost ali občutek zapostavljenosti.

Spremenila so se pričakovanja glede komunikacije. Hitra sporočila, stalna dosegljivost in spletna prisotnost ustvarjajo vtis, da mora biti partner vedno dosegljiv. Zamuda pri odgovoru, pregledano sporočilo brez odziva ali odsotnost spletne aktivnosti se pogosto razume kot znak nezainteresiranosti, čeprav so razlogi lahko povsem banalni. Takšna dinamika ustvarja pritisk in vodi v nepotrebne konflikte.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vplivajo na izbiro

Družbena omrežja vplivajo tudi na percepcijo izbire partnerja. Aplikacije za zmenke in stalna izpostavljenost novim ljudem ustvarjajo občutek, da je vedno mogoče najti nekoga boljšega. To oteži predanost in poglobi strah pred zamujeno priložnostjo, zaradi česar se nekateri odnosi prekinejo ob prvih resnejših težavah, namesto da bi se te reševalo. Poseben izziv predstavlja primerjanje. Ljudje nezavedno primerjajo svoje zveze z drugimi, pri tem pa pozabljajo, da gledajo le skrbno izbrane trenutke. Takšno primerjanje pogosto vodi v nezadovoljstvo, čeprav objektivno ni resničnih razlogov za to. Pričakovanja rastejo, medtem ko toleranca do pomanjkljivosti upada.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vendarle ne samo slabo

Po drugi strani  so prav te mreže prinesle tudi pozitivne spremembe. Omogočila so lažje spoznavanje ljudi, vzdrževanje zvez na daljavo in bolj odprte pogovore o čustvih, duševnem zdravju in partnerskih izzivih. Mnogi pari preko spletnih skupnosti najdejo podporo, nasvete in občutek, da v težavah niso sami. Kljub temu glavni izziv ostaja razlika med virtualno podobo in resničnostjo. Bolj, kot so pričakovanja oblikovana po tem, kar vidimo na zaslonih, večje je tveganje za razočaranje v resničnih odnosih. Strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo pomembnost digitalne čustvene pismenosti: razumevanje, da družbena omrežja prikazujejo urejeno različico resničnosti, ne celotne resnice.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Sama po sebi socialna omrežja ne uničujejo zvez, a spreminjajo pravila igre. Povečujejo negotovosti, hkrati pa ponujajo nove načine povezovanja. Kakovost odnosov še vedno temelji na iskreni komunikaciji, zaupanju in pripravljenosti sprejeti pomanjkljivosti, torej na vrednotah, ki jih noben algoritem ne more nadomestiti, opozarja 24sata.hr.

Več iz teme

odnosidružbena omrežjaljubezenintervju
ZADNJE NOVICE
17:15
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Šok na računih prejemnikov pomoči, Furs zarubil denar! Golob sporoča: »Ni več nedotakljivih«

Premier Robert Golob meni, da gre za velik mejnik, ki ga ne gre podcenjevati.
22. 1. 2026 | 17:15
17:14
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI POLETI

Z Oberstdorfom ima Timi Zajc posebno vez

Čudovite spomine ima na letalnico Heinija Klopferja.
Miha Šimnovec22. 1. 2026 | 17:14
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL NATURA

Ohranjajo preprostost in iskren stik z ljudmi

Družinski ansambel vstopa v šesto leto delovanja, doslej so izdali šest avtorskih skladb, za vse so posneli tudi videospote.
Mojca Marot22. 1. 2026 | 17:00
16:34
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Komedija ni pobeg, temveč odgovornost

Njena kariera sega od lutkovnih odrov do odmevnih dramskih vlog, a povsod, kjer se pojavi, ostaja zanesljiva in pristna. Alenka Tetičkovič zna razgrniti humor, ranljivost in življenjsko modrost v enem samem pogledu, ki se vtisne v spomin.
Danica Lovenjak22. 1. 2026 | 16:34
16:26
Bulvar  |  Domači trači
DOMA

Premier Golob v trenirki za kuhinjskim pultom pokazal bolj sproščen obraz

Premier Robert Golob se je med odgovarjanjem na vprašanja v bolj sproščenem posnetku v trenirki za kuhinjskim pultom razgovoril o kuhanju doma.
22. 1. 2026 | 16:26
16:15
Novice  |  Slovenija
INCIDENT

Lažni policist na Brniku, policija miri javnost: »Varnost letališča ni bila nikoli ogrožena«

Po zagotovilih policije lažni policist ni ogrožal varnosti na letališču.
22. 1. 2026 | 16:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki