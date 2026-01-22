Tako družbena omrežja spreminjajo pričakovanja v zvezi

Družbena omrežja ustvarjajo idealizirano podobo ljubezni. Fotografije popolnih parov, romantičnih potovanj, presenečenj in brezhibnih trenutkov dajejo vtis, da so te zveze stalno polne strasti in harmonije. V resnici večina odnosov doživlja rutino, nesoglasja in tihe faze, a takšni trenutki redko najdejo mesto na omenjenih platformah. Posledica je občutek, da lastna zveza ni dovolj dobra, zanimiva ali vredna.

Še druge posledice

Socialna omrežja prav tako povečujejo potrebo po potrditvi. Število všečkov, komentarjev in odzivov se pogosto nezavedno povezuje z vrednostjo zveze. Pari lahko začnejo meriti uspeh odnosa na podlagi zunanje potrditve in ne resnične čustvene povezanosti. V nekaterih primerih objavljanje skupnih fotografij postane dokaz ljubezni, medtem ko odsotnost takšne vsebine lahko povzroči dvom, negotovost ali občutek zapostavljenosti.

Spremenila so se pričakovanja glede komunikacije. Hitra sporočila, stalna dosegljivost in spletna prisotnost ustvarjajo vtis, da mora biti partner vedno dosegljiv. Zamuda pri odgovoru, pregledano sporočilo brez odziva ali odsotnost spletne aktivnosti se pogosto razume kot znak nezainteresiranosti, čeprav so razlogi lahko povsem banalni. Takšna dinamika ustvarja pritisk in vodi v nepotrebne konflikte.

FOTO: Gettyimages

Vplivajo na izbiro

Družbena omrežja vplivajo tudi na percepcijo izbire partnerja. Aplikacije za zmenke in stalna izpostavljenost novim ljudem ustvarjajo občutek, da je vedno mogoče najti nekoga boljšega. To oteži predanost in poglobi strah pred zamujeno priložnostjo, zaradi česar se nekateri odnosi prekinejo ob prvih resnejših težavah, namesto da bi se te reševalo. Poseben izziv predstavlja primerjanje. Ljudje nezavedno primerjajo svoje zveze z drugimi, pri tem pa pozabljajo, da gledajo le skrbno izbrane trenutke. Takšno primerjanje pogosto vodi v nezadovoljstvo, čeprav objektivno ni resničnih razlogov za to. Pričakovanja rastejo, medtem ko toleranca do pomanjkljivosti upada.

FOTO: Gettyimages

Vendarle ne samo slabo

Po drugi strani so prav te mreže prinesle tudi pozitivne spremembe. Omogočila so lažje spoznavanje ljudi, vzdrževanje zvez na daljavo in bolj odprte pogovore o čustvih, duševnem zdravju in partnerskih izzivih. Mnogi pari preko spletnih skupnosti najdejo podporo, nasvete in občutek, da v težavah niso sami. Kljub temu glavni izziv ostaja razlika med virtualno podobo in resničnostjo. Bolj, kot so pričakovanja oblikovana po tem, kar vidimo na zaslonih, večje je tveganje za razočaranje v resničnih odnosih. Strokovnjaki vse pogosteje poudarjajo pomembnost digitalne čustvene pismenosti: razumevanje, da družbena omrežja prikazujejo urejeno različico resničnosti, ne celotne resnice.

FOTO: Gettyimages

Sama po sebi socialna omrežja ne uničujejo zvez, a spreminjajo pravila igre. Povečujejo negotovosti, hkrati pa ponujajo nove načine povezovanja. Kakovost odnosov še vedno temelji na iskreni komunikaciji, zaupanju in pripravljenosti sprejeti pomanjkljivosti, torej na vrednotah, ki jih noben algoritem ne more nadomestiti, opozarja 24sata.hr.