Tako enostavno lahko iz doma preženemo neprijetno vonjave

Ste imeli v stanovanju (novoletno) zabavo in se še vedno ne morete znebiti vonja po tobačnem dimu? Brez skrbi. Vonj po dimu je po praznovanjih ter druženjih pogosta nadloga. Spomini so lepi, a neprijeten vonj, ki se zažira v prostor, lahko vztraja več dni. Na srečo pa obstaja tudi več učinkovitih načinov, kako hitro osvežiti dom ter se znebiti tega vonja. Če želimo, da bo naš dom ponovno dišal sveže in čisto, sledimo tem korakom: Najprej izpraznimo pepelnike in odstranimo ohlajen pepel iz kamina; odvrzimo ga v primerno posodo, da se vonj ne bo zadrževal v notranjosti, ter ga odnesimo iz stanovanja. Potem je na vrsti zračenje: odprimo okna in vrata, naredimo prepih, s čimer bomo pospešili kroženje zraka. Če jih imamo, vklopimo tudi stropne ventilatorje. Tudi prenosni ventilator bo pomagal iz prostora izpihati dim.

Operimo vse, kar se da oprati!

Pomagajmo si tudi s kisom ali aktivnim ogljem ... V več manjših skodelic nalijmo destiliran beli kis ali vanje položimo aktivno oglje ter jih razporedimo po prostoru. Obe snovi naravno vpijata neprijetne vonjave iz zraka. Eden pomembnejših nasvetov je: operimo vse, kar se da oprati! Vse pralne tkanine, kot so prevleke za blazine, zavese in posteljnina, operimo v pralnem stroju, običajnemu detergentu pa dodajmo skodelico sode bikarbone, s čimer okrepimo učinek osveževanja. Delci dima se zlahka oprimejo površin in zalezejo v razpoke, zato pobrišimo prah, tudi po slikah, knjigah, policah in drugih trdih površinah, slednje obrišimo z vlažno krpo ali ustreznim čistilom.

Pepel odvrzimo v primerno posodo ter ga odnesimo iz stanovanja.

Na oblazinjeno pohištvo in preproge lahko potresemo suho sodo bikarbono in jo nežno vtremo s krtačo z mehkimi vlakni. Pustimo delovati najmanj štiri ure, še bolje osem, nato temeljito posesajmo. Če želimo v stanovanju svež vonj, je pomembna tudi zamenjajva filtrov na čistilnikih zraka. Ti in sistemi HVAC lahko zadržujejo delce dima in jih zaradi umazanih filtrov znova razpršujejo. Redna menjava filtrov bo pomagala zmanjšati količino neprijetnih vonjav v zraku. Če bomo upoštevali te korake, bo naš dom hitro spet svež in prijeten.

Okrasne blazine operemo, kavč pa dobro posesamo. FOTO: Demaerre/Getty Images

Soda bikarbona vpija neprijetne vonjave iz zraka, natresemo jo v skodelice, te pa razporedimo po prostoru. FOTO: Everyday Better To Do Everything/Getty Images