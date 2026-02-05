Tako lahko hitro in enostavno popestrimo otroško zabavo

Prva stvar, na katero starši pomislimo ob ideji o praznovanju doma, je pospravljanje, takoj za njim direndaj, za katerega menimo, da se mu ne bo mogoče izogniti. Toda s premišljenim pristopom je domača rojstnodnevna zabava za otroka še bolj zabavna kot v kateri koli igralnici, za starše pa enako zahtevna, kot če bi gostili zgolj odrasle obiskovalce. Eden najboljših ukrepov pred dnevom D je razdelitev stanovanja na cone. Ena cona je za divjanje (npr. dnevna soba), druga za ustvarjanje (miza), tretja je tiha cona (z odejami, lego kockami in podobnim), ki omogoči, da se lahko otroci, ko želijo mir, umaknejo tja.

Prostor razdelimo na cone za igranje, ustvarjanje in tihi umik.

Sledi okraševanje. Girlande, trakove in lučke obesimo na visoka mesta, kjer jih otroci ne bodo mogli podreti. Pult in tla pustimo čim bolj prazna. Če je stanovanje majhno, raje povabimo manj otrok. Še pred krašenjem izberemo temo praznovanja, ki ji bodo ustrezale tudi dejavnosti na rojstnem dnevu. Otroci med tretjim in petim letom ne potrebujejo pretiranega programa. Punčke imajo rade princeskin ples, za katerega si nataknejo kronice in primejo v roke čarobne palice. Fante bo bolj zabaval ples, na katerem bodo lahko oblečeni v svoje najljubše superjunake. Pripravimo ustrezno glasbo ter rekvizite, ki bodo omogočali preoblačenje. Ni nujno, da so to kostumi. Dovolj so že priponke superjunakov, kronice, žezla in podobno. Glasba je osnova vsake zabave, tudi otroške. Če ne vemo, kaj bi izbrali, se posvetujmo z otrokom. Ples že sam po sebi zapolni dogajanje, nadgradimo pa ga lahko z igrami. Ena takšnih je na primer spreminjanje v kip, ko glasba ugasne. Spustimo glasbo, nato pa jo po nekaj sekundah ugasnemo. Poze, v katerih otroci »zamrznejo«, sprožijo veliko smeha.

Iskanje zaklada

Hoja čez lavo je še ena igra, ki poskrbi za smeh. Po tleh razporedimo blazine, časopise in kartone. Otroci dobijo nalogo, da ne smejo stopiti na tla. Vsaki dve minuti odstranimo eno blazino, da težavnost raste. Za otroke, željne miselnih izzivov, pripravimo drobne naloge, denimo iskanje čarobnega predmeta, ki smo ga skrili pred zabavo. Če imamo prostor in bolj aktivne otroke, jim z blazinami pripravimo junaški izziv, v katerem morajo preiti ovire in rešiti plišasto igračo. Otroke, stare od pet do deset let, bo zabaval lov na zaklad. Po stanovanju skrijemo namige, ki jih vodijo do »zaklada«. Slednji je lahko na primer rojstnodnevna torta.

Če imamo prostor in bolj aktivne otroke, jim z blazinami pripravimo junaški izziv.

Miza z barvicami, nalepkami, papirjem in plastelinom bo še posebno v veselje mlajšim otrokom, pa tudi njihovim staršem, saj bodo imeli, medtem ko bodo otroci ustvarjali, malce miru. Če namesto torte pripravimo sladico, ki jo lahko okrasijo sami, potresejo s posipom, dodajo preliv, bodo še dodatno uživali. Mi pa ne bomo imeli dela s prigrizki. Kadar so otroci različnih starosti, poskrbimo, da je vsak zaposlen in se ne dolgočasi. Ena od iger, v katerih uživajo otroci različnih starosti, je postavljanje šotora iz odej. Odeje položijo čez stole, iz lučke oblikujejo zvezde in se nato igrajo v šotoru.

