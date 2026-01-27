  • Delo d.o.o.
POSEBNA METODA

Tako lahko kompostiramo tudi v kuhinji, brez smradu in muh

Metoda bokaši je vrsta kuhinjskega kompostiranja, po kateri v zaprtem vedru fermentiramo odpadke.
Prednosti kompostiranja te vrste so hitrost, čistoča in izjemna učinkovitost. FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images

Prednosti kompostiranja te vrste so hitrost, čistoča in izjemna učinkovitost. FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images

Tudi bokaši otrobe lahko pripravimo sami. FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images

Tudi bokaši otrobe lahko pripravimo sami. FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images

Metoda bokaši je preprost, a genialen trik. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images

Metoda bokaši je preprost, a genialen trik. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images

Prednosti kompostiranja te vrste so hitrost, čistoča in izjemna učinkovitost. FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images
Tudi bokaši otrobe lahko pripravimo sami. FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images
Metoda bokaši je preprost, a genialen trik. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images
L. K.
 27. 1. 2026 | 18:45
3:31
A+A-

V času, ko vse glasneje govorimo o trajnosti, se zdi metoda bokaši skoraj kot preprost, a genialen trik: kuhinjskih ostankov ne pustimo gniti, temveč jih s fermentacijo spremenimo v dragocen vir za naš vrt. Bokaši ni klasičen kompost. Beseda prihaja iz japonščine in pomeni fermentacijo organskega materiala. Namesto razkroja ob prisotnosti zraka (kot pri običajnem kompostiranju) se pri bokašiju vse dogaja anaerobno – brez kisika, v zaprtem vedru. Posebni mikroorganizmi odpadke ukislijo, zato ni gnitja, neprijetnih vonjav in muh, skratka, metoda, ki je kot naročena za v stanovanje.

Vonj mora biti svež, rahlo kiselkast, podoben jogurtu ali kislemu zelju.

Dodatni plus je, da lahko uporabimo domala ves bioodpad: lupine sadja in zelenjave, kavne usedline, ostanke kuhanih jedi, celo manjše kose mesa in rib. V zameno bomo dobili dve nadvse uporabni stvari. Prva je tekočina (bokaši sok), ki nastaja med fermentacijo, razredčimo jo z vodo v razmerju 1: 100, z njo zalivamo sobne ali vrtne rastline. Nerazredčeno lahko zlijemo v odtok, kjer bo pomagala razgrajevati maščobe ter zmanjšala neprijetne vonjave. Druga stvar, ki jo dobimo, je fermentiran organski material. Po dveh, treh tednih zorenja v vedru ga zakopljemo v vrt (od 20 do 30 cm globoko) ali dodamo na kompostni kup. Že v nekaj tednih se bo v zemlji spremenil v hranljiv humus.

Hitrost, čistoča

Kako poteka pridobivanje bokašija? Odpadke nalagamo v plasteh, vsako posujemo z bokaši otrobi (gre za mešanico otrobov, sladkorja in efektivnih mikroorganizmov), vse rahlo potlačimo, da iztisnemo zrak, vedro pa takoj zapremo. Nastalo tekočino odcejamo na 2, 3 dni. Potrebujemo tudi vedro, ki ga lahko naredimo doma iz dveh podobnih plastičnih veder s pokrovom; notranje na dnu preluknjamo, zunanjemu pa dodamo pipo za odtok. Tudi bokaši otrobe lahko pripravimo sami. Potrebujemo 500 g ovsenih ali pšeničnih otrobov, 250 ml tople vode, žlico medu ali rjavega sladkorja ter žlico domačega jabolčnega kisa ali sirotke. Sladilo raztopimo v vodi, dodamo kis ali sirotko, nato pa tekočino postopoma vmešamo v otrobe, da dobimo vlažno, drobljivo zmes, ki pa ne sme biti mokra; nepredušno jo zapremo, denimo, v vrečko z zapiralom, iz katere iztisnemo zrak, ali pa v kozarec, ki ga napolnimo do vrha in pustimo 2–3 tedne v temi.

Uporabimo lahko domala ves bioodpad.

Uspeh bokašija prepoznamo po vonju: biti mora svež, rahlo kiselkast, podoben jogurtu ali kislemu zelju. Tanka bela in puhasta plesen je običajno dober znak. Če smrdi po gnilobi ali se pojavi zelena, črna ali modra plesen, zmes zavrzimo. Kaj so prednosti kompostiranja te vrste? Hitrost, čistoča in izjemna učinkovitost, s tem pa več koristnih mikroorganizmov, rahlejša zemlja in bolj odporne rastline. Bokaši je tudi daleč najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita pred smradom, muhami in vsem drugim, ki nastaja, če nam ne uspeva sprotno odnašati bioloških odpadkov. Ker na to marsikdo kdaj pozabi, je tu možnost, da lahko ukrepamo drugače.

Metoda bokaši je preprost, a genialen trik. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images
Metoda bokaši je preprost, a genialen trik. FOTO: Daisy-daisy/Getty Images

Tudi bokaši otrobe lahko pripravimo sami. FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images
Tudi bokaši otrobe lahko pripravimo sami. FOTO: Gennadiy Kravchenko/Getty Images

19:29
Novice  |  Svet
MINNESOTA V SREDIŠČU POLITIČNEGA POTRESA

Amerika v ognju, Biden obsodil vlado: »Naši državljani niso tarče lastne države!«

ZDA v krizi: smrt dveh državljanov sprožila alarm celotni državi.
27. 1. 2026 | 19:29
19:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KITAJSKA

Smučarka želela slikati snežnega leoparda, končalo se je katastrofalno (VIDEO)

Snežni leopard jo je napadel, dobila je poškodbe obraza. Odpeljati so jo morali v bolnišnico.
27. 1. 2026 | 19:12
18:49
Novice  |  Slovenija
ZELENA REGA

Ogrožena vrsta med listi solate znanega trgovca! Hitra reakcija najditeljev rešila življenje

Majhna žaba ogrožene vrste je presenetila najditelja v Kranju.
27. 1. 2026 | 18:49
18:45
Lifestyle  |  Stil
POSEBNA METODA

Tako lahko kompostiramo tudi v kuhinji, brez smradu in muh

Metoda bokaši je vrsta kuhinjskega kompostiranja, po kateri v zaprtem vedru fermentiramo odpadke.
27. 1. 2026 | 18:45
18:25
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA PESEM

Jan Plestenjak je po več tednih razkril veliko skrivnost (VIDEO)

Priljubljeni pevec Jan Plestenjak je nedavno vzbudil radovednost, njegova skrivnost je pritegnila tako poslušalce kot glasbene kolege.
Roman Turnšek27. 1. 2026 | 18:25
18:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILNIŠTVO

V lokalu v Idriji se je fizično spravil nad natakarico

Čaka ga kazenska ovadba.
27. 1. 2026 | 18:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
