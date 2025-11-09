Tako lahko preverite, ali sta se v vašo hišo prikradla prepih in vlaga

Povsem navadna sveča je lahko učinkovito sredstvo, ki razkrije, ali sta se v našo hišo prikradla dva neželena tujca. Eden je (nevidni) prepih, drugi pa vlaga, ki se je morda že začela razraščati po stenah, a tega verjetno še ne vemo. Še dobro, da imamo pri roki svečo, ki lahko oba vsiljivca razkrije že v nekaj minutah.

Ne gre za čarovnijo, pač pa za preprost test, ki bo pokazal, ali se v našem domu skriva potencialna nevarnost, ki jo številni ignoriramo, in to kljub posledicam, ki so lahko zelo resne – od vztrajnih glavobolov do vlage, ki počasi najeda in razjeda naše zidove.

In kako deluje ta trik? Najprej prižgimo svečo. Potem pa se z njo počasi pomikajmo ob stenah, še posebno okoli oken, vrat in vogalov. Pri čemer ves čas opazujmo plamen: ta nam bo povedal vse. Če začne nenadoma prasketati ali pa se upogibati, lahko pomeni troje: da imamo v našem domu neviden prepih, ki hladi naš prostor in povečuje stroške ogrevanja; da je vlaga že začela pronicati v stene; da naša hiša ni dobro izolirana, kar lahko povzroča različne alergije, glavobole, utrujenost.

Preverimo točke

A zakaj nas je še vedno toliko, ki vlago in prepih tako vztrajno ignoriramo? Ker ju ne vidimo. Ker ni ne vonja ne zvoka, niti ne kakega drugega opozorila. Ljudje večinoma delujemo po načelu – dokler ne vidimo, to ne obstaja. Dokler se barva ne začne luščiti, dokler se za omaricami ne pojavi plesen in dokler zrak v prostoru ne postane zatohel, vse dotlej živimo v prepričanju, da je vse v redu.

Označimo mesta, kjer je plamen reagiral.

Kaj naj torej storimo, če pokaže sveča na težavo? Označimo mesta, kjer je plamen reagiral. To bodo potem tiste točke, ki jih bomo morali natančno preveriti. Morda bo treba pregledati tudi izolacijo, tesnila oken, prezračevanje.

Lahko pa poskusimo tudi s povsem naravnimi rešitvami, kot so rastline, ki vpijajo vlago, naravnimi osvežilci zraka oziroma dodatnimi tesnili.

Trik s svečo še zdaleč ni samo zanimiv poskus, pač pa je tudi majhen opomnik, s pomočjo katerega prisluhnemo svojemu domu. Ko plamen prasketa, to namreč ni naključje. To je znak.

Sprehodimo se po stanovanju, zlasti okoli oken, vrat in vogalov. FOTO: Halfpoint/Getty Images