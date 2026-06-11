Tako nogomet vpliva na intimo

Tu je svetovno nogometno prvenstvo 2026, z njim pa tudi navijaška evforija, ki zaznamuje vsakdan milijonov ljudi. Ena raziskava je poskušala odgovoriti na zanimivo vprašanje: ali nogometna mrzlica vpliva tudi na dogajanje za zaprtimi vrati? V anketi podjetja LELO, vodilne svetovne blagovne znamke v kategoriji luksuznih intimnih izdelkov, ki je zajela več kot 4600 navijačev, je kar 38 odstotkov vprašanih povedalo, da zmaga vodi v uspešen večer v spalnici. Dodatnih 31,89 odstotka je dejalo, da jih zmaga njihove ekipe zbliža s partnerjem in pozitivno vpliva na spolno življenje, medtem ko je 28,37 odstotka zatrdilo, da je vse odvisno od končnega rezultata tekme.

Gol, ki vzbudi občutek, podoben orgazmu

Psihologi že dolgo govorijo o pojavu posrednega doseganja ciljev: občutku zadovoljstva, ki ga doživljamo, ko opazujemo uspeh skupine, s katero se identificiramo. Prav to bi lahko pojasnilo, zakaj skoraj vsak četrti navijač (23,5 odstotka) meni, da je občutek po zmagovalnem golu zaradi nenadne sprostitve napetosti in čustev skoraj primerljiv z orgazmom. Rezultati ankete kažejo tudi, da gol za mnoge ne pomeni zgolj spremembe rezultata na semaforju. Več kot 38 odstotkov vprašanih pravi, da po zadetku občutijo naval adrenalina, ki poveča željo po intimnosti in prispeva k boljši spolni izkušnji. Dodatnih 20 odstotkov zmago svoje ekipe opisuje kot najboljšo predigro.

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Širši vpliv adrenalina z igrišča

Da športno vznemirjenje ne ostane zgolj na tribunah, meni tudi 39 odstotkov navijačev, ki verjamejo, da je prav adrenalin eden od razlogov, da se po velikih zmagah počutijo bolj energične, srečne in pripravljene na bližino. A nogomet ima vendarle prednost. 41 odstotkov vprašanih trdi, da je tekma pomembna vse do zadnjega sodniškega žvižga. Po drugi strani 16,4 odstotka navijačev priznava, da polčas izkoristijo za kratek odmor od nogometa in za intimne trenutke s partnerjem.

Poraz mnogim popolnoma pokvari razpoloženje

Čustveni vpliv nogometa ni omejen le na zmage, temveč tudi na poraz. Skoraj polovica vprašanih (45,7 odstotka) pravi, da po njem popolnoma izgubijo zanimanje za spolnost. Dodatnih 30 odstotkov si v tem primeru želi le miru in samote. Še posebej boleči so porazi na tekmah, kjer je bila zmaga na dosegu roke. Vendar obstaja tudi druga skupina navijačev, 13 odstotkov jih trdi, da intimnost uporabljajo kot način sprostitve in čustvenega okrevanja po razočaranju, s čimer skušajo zmanjšati stres in izboljšati razpoloženje.

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Ali lahko velike zmage povzročijo baby boom?

Ideja, da športni uspehi vplivajo na rodnost, ni nova. Po nekaterih velikih nogometnih zmagah po svetu so približno devet mesecev pozneje zabeležili povečano število rojstev, zato se pogosto govori o tako imenovanem učinku baby booma: visokih 80 odstotkov vprašanih verjame v znani iniestin učinek, ki opisuje domnevno povezavo med množično športno evforijo in povečanim številom rojstev. Od teh jih 34 odstotkov meni, da sta zmaga in navijaška evforija močan afrodiziak, medtem ko jih 46 odstotkov zasluge pripisuje kombinaciji hormonov, slavja in bolj sproščenega vzdušja.

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Kaj pa, če le en partner spremlja tekmo?

Anketa je pokazala tudi zanimive podatke o partnerjih, ki jih nogomet ne zanima pretirano. Približno polovica se jih preprosto pridruži gledanju tekme, okoli 20 odstotkov vprašanih je priznalo, da so med tekmo razmišljali o samozadovoljevanju ali se ga tudi lotili, ker je bil njihov partner popolnoma zatopljen v nogomet. Ne glede na to, ali najljubša reprezentanca zmaga ali izgubi, rezultati raziskave kažejo, da nogomet pri številnih sproža močne čustvene odzive, ki se lahko prenesejo tudi na druga področja življenja. Zmage prinašajo evforijo, porazi razočaranje, za del navijačev pa so ta čustva tesno povezana z bližino, intimnostjo in spolno željo, povzema 24sata.