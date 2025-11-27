Tako pogosto bi morali prati odeje

Jeseni in zime si ni mogoče nepredstavljivi brez toplih, mehkih odej, v katere se radi zavijemo, ko gledamo film, beremo knjigo ali pijemo čaj. Vendar pa, ne glede na to, kako prijetne so, zahtevajo redno vzdrževanje. Le tako ostanejo čiste, dišeče in higienske. Prav zato je dobro vedeti, kako pogosto jih je treba prati, in odgovor na to vprašanje ni za vse enak. Če odejo uporabljate vsak dan, na primer v dnevni sobi, na kavču ali fotelju, je priporočljivo pranje na vsaka dva do štiri tedne.

FOTO: Lyndsey Murphy-sugrue/Gettyimages

V domovih s hišnimi ljubljenčki, še posebej tistimi, ki radi spijo na odejah, je idealno, da jih perete pogosteje: celo enkrat tedensko. S tem se odstranijo dlake, vonjave in morebitni alergeni. Po drugi strani je dekorativne, ki se redko uporabljajo, dovolj oprati vsakih dva do tri mesece, svetuje 24sata.hr. Pri pranju je pomembno paziti na material. Večina bombažnih in sintetičnih odej se lahko pere v pralnem stroju na temperaturi od 30 do 40 stopinj Celzija, z blagim detergentom in nežnim ožemanjem, tako ohranijo mehkobo.

FOTO: Puhimec/Gettyimages

Volnene in občutljive odeje zahtevajo posebno nego: izberite programe za volno ali ročno pranje, hladno vodo in se pri ožemanju izogibajte visokim obratom. Nekatere, zlasti iz naravnih vlaken, kot je kašmir, je najbolje odnesti v čistilnico, da ohranijo kakovost. Prav tako je priporočljivo, da imajo v pralnem stroju dovolj prostora, le tako se temeljito operejo in splaknejo. Po pranju je večino odej najbolje sušiti položene na ravno površino, ne obešene, da se ne raztegnejo. Če uporabljate sušilni stroj, izberite program z nižjo temperaturo. Redno in pravilno vzdrževanje zagotavlja, da vaše najljubše zimske odeje celo mrzlo sezono ostanejo mehke in prijetne.